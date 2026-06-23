Bài toán xử lý bao bì sau tiêu dùng: Kinh nghiệm từ Vinamilk

TP - Khi các quy định về thu gom và tái chế bao bì đi vào thực thi, lợi thế đang nghiêng về những doanh nghiệp đã sớm chuẩn bị. Câu chuyện tại Vinamilk cho thấy, cách tiếp cận chủ động có thể chuyển hóa áp lực tuân thủ thành hiệu quả kinh tế và lợi thế cạnh tranh bền vững.

Xử lý bao bì sau tiêu dùng: từ khuyến khích đến bắt buộc

Ngày 25/5/2026, Nghị định 110/2026/NĐ-CP chính thức có hiệu lực, quy định chi tiết trách nhiệm mở rộng của doanh nghiệp (Extended Producer Responsibility, gọi tắt là EPR). Theo đó, nhà sản xuất, nhập khẩu các sản phẩm, bao bì thuộc danh mục phải thực hiện tái chế theo quy cách và tỷ lệ bắt buộc khi đưa ra thị trường Việt Nam.

Vinamilk chọn giải pháp phối hợp với các đơn vị được cấp phép để thu gom - tái chế bao bì theo quy định từ năm 2025. Ảnh: VN

Cụ thể, các doanh nghiệp trong danh mục được chọn một trong hai hình thức: tự tổ chức thu gom – tái chế bao bì, hoặc đóng góp tài chính vào Quỹ Bảo vệ Môi trường để hỗ trợ hoạt động tái chế. Đóng quỹ là phương án nhanh nhưng mang tính “chuyển giao trách nhiệm”. Trong khi đó, tự tổ chức tái chế đòi hỏi doanh nghiệp phải đầu tư dài hạn: từ thiết kế bao bì, xây dựng mạng lưới thu gom, hợp tác với đơn vị tái chế cho đến kiểm soát toàn bộ chu trình.

Nghị định 110/2026/NĐ-CP quy định chi tiết trách nhiệm mở rộng của doanh nghiệp chính thức có hiệu lực từ 25/5/2026 Ảnh: VN

“Nhà nước cần có cơ chế ghi nhận và ưu đãi rõ ràng hơn cho những doanh nghiệp chọn con đường tự tổ chức hoặc hợp tác với đơn vị chuyên biệt trong việc thu gom - tái chế bao bì. Vì đây mới là giải pháp tạo ra hệ thống tái chế bền vững cho Việt Nam”, ông Lê Trung Thông - CEO và Nhà sáng lập Lagom Việt Nam, một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực môi trường – nhận xét.

Không chỉ tuân thủ, Vinamilk biến EPR thành lợi thế

Thay vì lựa chọn đóng góp tài chính - giải pháp vốn dễ dàng hơn, Vinamilk chủ động tổ chức thu gom - tái chế với phần lớn danh mục bao bì. Ngay từ năm 2025, doanh nghiệp đã phối hợp với các đơn vị được cấp phép để thu gom và tái chế với hầu hết các nhóm bao bì trong danh mục, với tổng khối lượng hơn 12.800 tấn - vượt tỷ lệ bắt buộc theo quy định.

Thiết kế bao bì sản phẩm Vinamilk không ngừng được tối ưu theo hướng thân thiện hơn với môi trường. Ảnh: VN

Bước sang năm 2026, Vinamilk tiếp tục nâng quy mô tái chế lên hơn 13.200 tấn bao bì các loại. Khác với lo ngại rằng việc tổ chức thu gom – tái chế có thể phát sinh nhiều chi phí hơn so với việc đóng quỹ, doanh nghiệp cho biết phương án này giúp tiết kiệm chi phí đến 1/3.

Không đơn thuần về chi phí, theo tính toán của Lagom Việt Nam, cứ khoảng 1.000 tấn vỏ hộp sữa được tái chế sẽ giúp giảm phát thải khoảng 7.500 tấn CO2e, so với phương án xử lý truyền thống. Điều này giúp doanh nghiệp cắt giảm phát thải khí nhà kính, từ đó tính toán lộ trình trung hòa carbon phù hợp cho mục tiêu đạt phát thải ròng bằng không (Net Zero) vào năm 2050.

Không chỉ tiếp cận EPR như một “bài toán xử lý rác thải”, Vinamilk là một trong số ít doanh nghiệp tại Việt Nam chủ động kiểm soát vòng đời của bao bì, từ khâu thiết kế - sử dụng đến tái chế sau tiêu thụ từ rất sớm.

Thay vì loại nắp trơn kèm ống hút nhựa, giải pháp “nắp có tai” để người dùng mở và uống trực tiếp đã giúp Vinamilk tiết giảm hơn 4,5 triệu ống hút, tương đương 1,7 tấn nhựa chỉ riêng trong năm 2025. Song song đó, việc tối ưu thiết kế vỏ chai sữa chua uống Probi và ống hút nhựa tại thị trường nội địa giúp giảm thêm khoảng 48 tấn nhựa nguyên sinh. Cùng với việc hạn chế khai thác tài nguyên thiên nhiên, các sáng kiến này đã giúp doanh nghiệp tiết giảm khoảng 135 tấn CO2e.

Đến nay, 99% thùng giấy của Vinamilk đã chuyển sang sử dụng mực in gốc nước thay vì mực dầu khó phân hủy. Với dòng sản phẩm chủ lực như sữa chua uống Green Farm, bao bì được thiết kế với gần 40% thành phần từ nguyên liệu tái tạo, góp phần giảm phụ thuộc vào nhựa nguyên sinh và nguyên liệu hóa thạch.

Ở khâu sử dụng, doanh nghiệp dẫn đầu ngành sữa Việt bền bỉ triển khai nhiều hoạt động nhằm nâng cao nhận thức về tiêu dùng bền vững cho cộng đồng. Trong năm 2025, các chiến dịch truyền thông như Chọn giải pháp xanh cho bạn (Find your R), Vỏ xinh được tái sinh… đã thu gom và tái chế hơn 26 tấn vỏ hộp sữa và thu hút hơn 500.000 lượt quan tâm trên các nền tảng truyền thông.

“Không đơn thuần là đơn vị tuân thủ, các ‘đầu tàu’ ngành hàng tiêu dùng nhanh như Vinamilk đóng vai trò như chất xúc tác cho toàn bộ hệ sinh thái kinh tế tuần hoàn. Với quy mô của mình, Vinamilk đủ sức tạo nên sự chuyển đổi trong toàn chuỗi cung ứng, chung tay xây dựng chính sách cũng như góp phần thay đổi hành vi người tiêu dùng trong lĩnh vực bảo vệ môi trường”, ông Huỳnh Thanh Trung - Chủ tịch Công ty Cổ phần Leanwares, đơn vị chuyên hỗ trợ thiết lập nhà máy theo hướng chuyển đổi xanh và bền vững - khẳng định.