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Kinh tế

85% doanh nghiệp Việt Nam có tâm lý tích cực

Duy Quang

TPO - Tâm lý kinh doanh tại Việt Nam đang phục hồi mạnh mẽ, bất chấp môi trường hoạt động vẫn tiềm ẩn nhiều thách thức. Theo đó, có tới 85% doanh nghiệp ghi nhận tâm lý tích cực, 90% doanh nghiệp có kế hoạch tiếp tục mở rộng ra thị trường quốc tế trong 3 năm tới.

Doanh thu tăng trưởng

Nghiên cứu triển vọng doanh nghiệp năm 2026 của Ngân hàng UOB (Singapore) được triển khai tại 7 thị trường, gồm: Singapore, Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Việt Nam, Trung Quốc và Hồng Kông (Trung Quốc). Tại Việt Nam, các kết quả nghiên cứu được xây dựng dựa trên khảo sát trực tuyến kéo dài 15 phút với sự tham gia của 226 doanh nghiệp, bao gồm cả doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp vừa trên toàn quốc.

Theo nghiên cứu, 85% doanh nghiệp Việt Nam ghi nhận tâm lý kinh doanh tích cực, tăng mạnh so với mức 48% trong năm 2025, khi niềm tin kinh doanh chịu ảnh hưởng bởi những biến động liên quan đến chính sách thuế quan của Hoa Kỳ. Báo cáo của UOB cũng chỉ ra, triển vọng trong thời gian tới vẫn rất lạc quan. 9/10 doanh nghiệp kỳ vọng kết quả kinh doanh sẽ được cải thiện trong năm 2026, dự báo tăng trưởng doanh thu sẽ mạnh mẽ hơn trong giai đoạn 2027-2028.

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Trước những biến động của thị trường năng lượng toàn cầu và nguy cơ gián đoạn nguồn cung, các doanh nghiệp đang áp dụng cách tiếp cận bài bản và chủ động hơn đối với việc sử dụng năng lượng. Cụ thể, hơn một nửa số doanh nghiệp (55%) ưu tiên đảm bảo nguồn cung năng lượng ổn định và bền vững cho hoạt động sản xuất kinh doanh, trong khi 53% tập trung tối ưu hóa việc sử dụng năng lượng và 47% chú trọng cắt giảm mức tiêu thụ và nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng.

Song song đó, các doanh nghiệp Việt Nam cũng đang đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số, trong đó trí tuệ nhân tạo (AI) dần khẳng định vai trò là một động lực tăng trưởng trọng yếu. Dù việc ứng dụng vẫn đang ở giai đoạn đầu, 8/10 doanh nghiệp đã bắt đầu triển khai AI nhưng khoảng 25% đã sử dụng AI ở cấp độ nâng cao.

Đa dạng hóa chuỗi cung ứng

Quản lý chuỗi cung ứng tiếp tục là ưu tiên hàng đầu khi 97% doanh nghiệp Việt Nam xem đây là yếu tố mang tầm quan trọng chiến lược.

Để tăng cường khả năng chống chịu, các doanh nghiệp Việt Nam đang chủ động đa dạng hóa chuỗi cung ứng. Theo đó, 4/5 doanh nghiệp dự kiến mở rộng mạng lưới nhà cung cấp trong năm 2026, với hơn một nửa hướng tới gia tăng số lượng nhà cung cấp trong khu vực ASEAN, trong khi 23% tập trung vào nguồn cung nội địa.

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Xu hướng dịch chuyển hoạt động sản xuất về các thị trường gần hơn cũng đang gia tăng. Khoảng 1/3 doanh nghiệp Việt Nam có kế hoạch thiết lập hoặc mở rộng hoạt động sản xuất trong nước, trong khi nhiều doanh nghiệp cũng cân nhắc mở rộng sang khu vực ASEAN (43%), qua đó củng cố vai trò của khu vực như một trung tâm sản xuất và chuỗi cung ứng trọng điểm.

Sự chuyển dịch này đang thúc đẩy mạnh mẽ làn sóng mở rộng ra thị trường quốc tế. 7/10 doanh nghiệp Việt Nam đã mở rộng hoạt động kinh doanh ra nước ngoài trong năm 2025, 9/10 doanh nghiệp có kế hoạch tiếp tục mở rộng trong 3 năm tới. Tương tự, 80% doanh nghiệp Việt Nam dự định đầu tư ra nước ngoài trong vòng 2 năm tới với quy mô đầu tư trung bình dự kiến vượt mức 28 triệu USD.

ASEAN tiếp tục là điểm đến được ưu tiên hàng đầu khi được 65% doanh nghiệp Việt Nam lựa chọn cho kế hoạch mở rộng, trong đó Thái Lan, Singapore và Indonesia là những thị trường được quan tâm nhiều nhất.

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Bà Phạm Như Anh - Giám đốc khối Ngân hàng Bán buôn của Ngân hàng UOB Việt Nam - chia sẻ: “Các doanh nghiệp Việt Nam đang cho thấy khả năng thích ứng và sức bền rất ấn tượng trong một môi trường toàn cầu ngày càng nhiều biến động. Chúng tôi nhận thấy một sự chuyển mình rõ rệt, không chỉ đơn thuần là phục hồi, mà đang hướng tới sự chuyển đổi mạnh mẽ, khi các doanh nghiệp đẩy mạnh đầu tư vào năng lực số, củng cố chuỗi cung ứng và mở rộng ra khu vực ASEAN để nắm bắt cơ hội tăng trưởng dài hạn”.

Duy Quang
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