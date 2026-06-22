EmbedIT sau 9 tháng hoạt động tại Việt Nam: Bứt phá quy mô nhân sự, nâng tầm hệ sinh thái số khu vực

Sau 9 tháng chính thức hoạt động tại Việt Nam, EmbedIT đang bước vào giai đoạn phát triển mới, đánh dấu bằng việc mở rộng năng lực nội địa và củng cố đội ngũ nhân sự. Qua đó, doanh nghiệp khẳng định cam kết dài hạn trong việc góp phần đưa Việt Nam trở thành một trong những trung tâm công nghệ chiến lược, đồng thời đồng hành cùng quá trình chuyển đổi số của khu vực Đông Nam Á.

EmbedIT hướng tới mục tiêu góp phần đưa Việt Nam trở thành trung tâm công nghệ chiến lược

Việt Nam trở thành mắt xích chiến lược trong mạng lưới phát triển khu vực

Trong bối cảnh Việt Nam đang trở thành trung tâm phát triển công nghệ của khu vực, EmbedIT tập trung xây dựng năng lực nội tại với sự bứt phá mạnh mẽ về quy mô nhân sự. Văn phòng TP.HCM ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng 405% so với cùng kỳ năm ngoái, nâng tổng số nhân sự từ 19 lên 77 người, trong đó có 68 chuyên gia và kỹ sư trình độ cao. Để đáp ứng tốc độ mở rộng này, EmbedIT đã nhân đôi diện tích không gian làm việc lên hai tầng phân khu tại TP.HCM, đồng thời hướng tới mục tiêu đạt 140 nhân sự vào cuối năm 2026 và 200–250 người vào cuối năm 2027.

Trước làn sóng chuyển đổi số ngành tài chính – công nghệ, EmbedIT liên tục tăng cường nguồn lực ở các mảng trọng yếu gồm Dữ liệu & AI, An ninh mạng, Hạ tầng đám mây, nền tảng cho vay và tư vấn doanh nghiệp. Động thái này khẳng định định hướng tăng trưởng dài hạn dựa trên chiều sâu chuyên môn, thông qua quá trình chuyển giao kinh nghiệm từ các chuyên gia Cộng hòa Séc trong mảng ngân hàng lõi (core banking), giải pháp cho vay và hỗ trợ ứng dụng.

Song song đó, EmbedIT tích cực gia tăng uy tín tại thị trường nội địa qua các buổi phỏng vấn truyền thông, chuỗi podcast công nghệ và hoạt động kết nối cùng khối hiệp hội doanh nghiệp như EuroCham, BritCham. Về dài hạn, doanh nghiệp xác định tập trung tối ưu hóa hạ tầng, đầu tư vào nhân sự chất lượng cao và thúc đẩy các giải pháp tài chính an toàn, linh hoạt.

Minh chứng năng lực vận hành và giải pháp an ninh mạng toàn diện

Năng lực công nghệ của EmbedIT đã được thể hiện rõ qua các mô hình triển khai thực tiễn. Đến nay, trung tâm cung ứng tại Việt Nam hoàn tất tích hợp (Onboarded) thành công các dịch vụ cốt lõi bao gồm: Trung tâm hỗ trợ ứng dụng toàn cầu (vận hành 24/7), hệ thống cho vay toàn diện em/banking, giải pháp cho vay ngang hàng em/connect, cùng các dịch vụ tư vấn doanh nghiệp và an ninh mạng. Hệ thống vận hành ổn định giúp các tổ chức tài chính xử lý cấu trúc dữ liệu phức tạp với hiệu suất tối ưu và an toàn tuyệt đối.

Đặc biệt, an ninh mạng được định vị là trụ cột chiến lược của EmbedIT tại Việt Nam. Nhận diện xu hướng tội phạm mạng chuyển dịch sang "đăng nhập hợp pháp" bằng danh tính số bị đánh cắp kết hợp công nghệ AI và Deepfake, EmbedIT đã triển khai giải pháp Quản lý liên tục mức độ tiềm ẩn mối đe dọa (CTEM). Khác với bảo mật truyền thống, chu trình chủ động của CTEM liên tục giám sát "dấu chân kỹ thuật số" để phát hiện sớm các lỗ hổng, thông tin rò rỉ hay tài sản số bị bỏ quên (shadow assets). Mô hình này được thiết kế linh hoạt, tối ưu chi phí, giúp khối doanh nghiệp vừa và nhỏ bảo vệ dòng tiền và uy tín hiệu quả mà không cần bộ máy SOC nội bộ phức tạp.

EmbedIT định hình giai đoạn phát triển tiếp theo tại khu vực

Nhìn về chặng đường phía trước, EmbedIT định hướng sẽ tiếp tục đón đầu các xu hướng công nghệ tiên tiến để nâng cấp toàn diện năng lực cung ứng giải pháp. Trọng tâm chiến lược của doanh nghiệp là tăng cường khả năng chủ động phòng thủ trước các rủi ro thế hệ mới, đồng thời kiến tạo những giải pháp hạ tầng linh hoạt nhằm hỗ trợ các tổ chức tài chính chuyển mình mạnh mẽ, an toàn và bền vững.

Ông Lê Hoàng Hải, Tổng Giám đốc EmbedIT Việt Nam

Ông Lê Hoàng Hải, Tổng Giám đốc EmbedIT Việt Nam, nhận định: “Kết quả đạt được sau 9 tháng qua khẳng định Việt Nam là một mảnh ghép công nghệ vô cùng tiềm năng. Định hướng tiếp theo của chúng tôi là tiếp tục hoàn thiện các giải pháp tài chính số chuyên sâu, đồng thời đẩy mạnh đầu tư nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm tạo ra bệ phóng vận hành an toàn, vững chắc cho các đối tác trong nước và khu vực”.