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Kinh tế

Nhập siêu tăng 2,8 tỷ USD chỉ sau nửa tháng

Dương Hưng

TPO - Số liệu sơ bộ vừa được Cục Hải quan công bố cho thấy, nhập siêu của Việt Nam đã tăng 2,8 tỷ USD chỉ sau nửa đầu tháng 6, nâng mức nhập siêu từ đầu năm đến nay lên gần 16,8 tỷ USD

Theo Cục Hải quan, trong nửa đầu tháng 6, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đạt 24,2 tỷ USD, trong khi nhập khẩu đạt 26,9 tỷ USD, khiến cán cân thương mại nhập siêu khoảng 2,8 tỷ USD trong kỳ.

Đến hết tháng 5, Việt Nam nhập siêu khoảng 13,8 tỷ USD. Trong khi cùng kỳ năm ngoái, cán cân thương mại vẫn xuất siêu khoảng 2,6 tỷ USD, cho thấy cán cân thương mại đã đảo chiều rõ nét chỉ sau một năm.

Tính từ đầu năm đến hết ngày 15/6, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt gần 496,7 tỷ USD. Trong đó, xuất khẩu đạt 239,9 tỷ USD, nhập khẩu đạt 256,7 tỷ USD, đưa mức nhập siêu lên gần 16,8 tỷ USD.

Việc nhập siêu tiếp tục nới rộng xuất phát từ việc nhập khẩu tăng nhanh hơn xuất khẩu. So với cuối tháng 5, kim ngạch xuất khẩu tăng thêm khoảng 24,3 tỷ USD, trong khi nhập khẩu tăng khoảng 27,3 tỷ USD.

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Nhập siêu tiếp tục tăng mạnh trong nửa đầu tháng 6.

Cơ cấu hàng hóa nhập khẩu cho thấy nhu cầu của doanh nghiệp vẫn chủ yếu tập trung vào hoạt động sản xuất. Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tiếp tục là nhóm hàng nhập khẩu lớn nhất với kim ngạch hơn 99,2 tỷ USD, tiếp đến là máy móc, thiết bị và phụ tùng đạt hơn 31,1 tỷ USD. Doanh nghiệp cũng tăng nhập khẩu nhiều nguyên liệu đầu vào như vải các loại, kim loại thường, chất dẻo nguyên liệu, xăng dầu và sắt thép phục vụ hoạt động chế biến, chế tạo.

Ở chiều ngược lại, xuất khẩu vẫn được dẫn dắt bởi nhóm công nghiệp chế biến, chế tạo. Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 63,5 tỷ USD, dẫn đầu các mặt hàng xuất khẩu; tiếp theo là máy móc, thiết bị với gần 29,9 tỷ USD và điện thoại, linh kiện đạt 29 tỷ USD. Chỉ 3 nhóm hàng này đã mang về hơn 122 tỷ USD, chiếm trên một nửa tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Bên cạnh đó, nhiều ngành hàng truyền thống vẫn duy trì quy mô xuất khẩu lớn như dệt may, giày dép, gỗ và sản phẩm gỗ, thủy sản.

Theo đánh giá của Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương, nhập khẩu tăng mạnh trong những tháng đầu năm chủ yếu tập trung ở nhóm tư liệu sản xuất, gồm máy móc, thiết bị, linh kiện điện tử, nguyên vật liệu cho dệt may, da giày và các ngành chế biến, chế tạo. Đây là nhóm hàng chiếm tỷ trọng lớn trong tổng kim ngạch nhập khẩu và phản ánh nhu cầu đầu vào của doanh nghiệp khi hoạt động sản xuất, xuất khẩu tiếp tục được duy trì.

Bộ Công Thương sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thương mại quốc tế, biến động giá hàng hóa và tình hình xuất nhập khẩu để có giải pháp điều hành phù hợp, hướng tới mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu và kiểm soát cán cân thương mại trong năm nay.

Dương Hưng
#xuất khẩu #nhập khẩu #nhập siêu #Cục Hải quan #xuất nhập khẩu #thương mại Việt Nam

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