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Kinh tế

Hòa Phát sản xuất thép S700MC ứng dụng làm kết cấu chịu lực của các loại ô tô, thiết bị công nghiệp hạng nặng

P.V

Tháng 5/2026, Thép Hòa Phát Dung Quất đã nghiên cứu và sản xuất thành công thép kết cấu cường độ cao S700MC theo tiêu chuẩn châu Âu BS EN 10149. Hiện Hòa Phát là nhà sản xuất đầu tiên tại Việt Nam chế tạo được loại thép đặc chủng này, ứng dụng làm kết cấu chịu lực của nhiều loại ô tô, thiết bị công nghiệp hạng nặng.

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Hòa Phát sản xuất thép S700MC ứng dụng làm kết cấu chịu lực của các loại ô tô, thiết bị công nghiệp hạng nặng

S700MC là dòng thép tấm cán nóng hợp kim thấp có độ bền cao, khả năng tạo hình nguội và tính hàn ưu việt. Sản phẩm có giới hạn chảy tối thiểu đạt 700 MPa, khả năng chịu lực và chống biến dạng tốt hơn so với các dòng thép thông thường. Nhờ đặc tính cơ học vượt trội, nhà sản xuất có thể giảm độ dày vật liệu, tối ưu trọng lượng kết cấu nhưng vẫn đảm bảo độ bền và độ an toàn trong quá trình sử dụng.

Chế tạo thành công thép S700MC khẳng định năng lực làm chủ công nghệ của Tập đoàn, góp phần nâng cao tỷ lệ nội địa hóa nguyên liệu cho ngành cơ khí chế tạo trong nước, giảm phụ thuộc vào nguồn thép nhập khẩu và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng vật liệu công nghiệp toàn cầu.

Thép S700MC được ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực đòi hỏi khả năng chịu tải lớn từ sản xuất khung xe, dầm chịu lực, khung moóc ô tô hạng nặng, máy móc công trình đến thiết bị nâng hạ gắn liền với xe như cần cẩu, xe bơm bê tông,...

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S700MC là mác thép phức tạp, đòi hỏi sự kiểm soát nghiêm ngặt trong toàn bộ chuỗi công nghệ từ luyện thép, tinh luyện, đúc phôi đến cán thành phẩm.

Để sản xuất dòng thép cường độ cao này, Hòa Phát đã làm chủ nhiều công nghệ như: Thiết kế thành phần hóa học tối ưu, công nghệ vi hợp kim hóa, kiểm soát động học kết tủa, điều khiển quá trình cán nhiệt cơ TMCP (Thermo-Mechanical Controlled Processing) và quản lý sự hình thành tổ chức tế vi quyết định đến tính chất cơ học của sản phẩm.

Anh Nguyễn Bảo Trung – Trưởng phòng Công nghệ Luyện thép, Thép Hòa Phát Dung Quất chia sẻ: “S700MC là mác thép có yêu cầu kỹ thuật cao về độ bền và khả năng gia công. Nếu cường độ quá cao nhưng độ dẻo không đạt yêu cầu, sản phẩm sẽ khó tạo hình trong quá trình chế tạo. Ngược lại, nếu tăng độ dẻo mà không duy trì được cường độ, thép sẽ không đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của khách hàng”.

“Việc làm chủ công nghệ, kiểm soát thông số kỹ thuật trong quá trình sản xuất đóng vai trò quyết định đến sự thành công của sản phẩm. Đây là nền tảng để chúng tôi tiếp tục phát triển các dòng thép công nghệ cao khác trong thời gian tới” - Anh Trung cho biết thêm.

Hiện Tập đoàn đã sản xuất nhiều mác thép công nghệ cao phục vụ ngành công nghiệp cơ khí chế tạo như thép dự ứng lực, thép làm cáp thang máy, thép làm cáp cẩu trục,...

Riêng lĩnh vực công nghiệp sản xuất ô tô, Hòa Phát cung cấp các sản phẩm thép làm thanh bố lốp, khung gầm ô tô như: SWRH82A, SWRH72A, S315MC-S650MC, SAPH440. Trong tương lai, Tập đoàn sẽ phát triển thêm các dòng sản phẩm khác như DP600, DP780, DP800.

Bên cạnh các mác thép ứng dụng trong sản xuất ô tô, Thép Hòa Phát Dung Quất đang tập trung nghiên cứu và phát triển nhiều dòng thép kỹ thuật cao phục vụ ngành dầu khí theo các tiêu chuẩn quốc tế khắt khe như API 5L và API 5CT, bao gồm các mác thép K55, J55, X60, X70, X80,...

P.V
#Thép S700MC #Hòa Phát #kết cấu ô tô #thép công nghiệp #thép cao cấp #ứng dụng thép #thép kỹ thuật cao

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