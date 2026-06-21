Quy Nhơn Semiconductor thiết kế vi mạch 'Make in Vietnam', góp sức phát triển ngành bán dẫn quốc gia

Ra đời tháng 3/2026 tại Gia Lai, Công ty TNHH Bán Dẫn Quy Nhơn (Quy Nhon Semiconductor – QNSC) chọn con đường thiết kế vi mạch fabless, trực tiếp hưởng ứng tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW và Chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn Việt Nam đến năm 2030.

Khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 57, xác định khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là “đột phá chiến lược hàng đầu”, bán dẫn được gọi tên là một trong những công nghệ chiến lược của đất nước.

Trước đó, Thủ tướng đã ký Quyết định 1018/QĐ-TTg (21/9/2024) ban hành Chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, tầm nhìn 2050, đặt mục tiêu giai đoạn đầu hình thành ít nhất 100 doanh nghiệp thiết kế và đào tạo trên 50.000 kỹ sư.

Kỹ sư QNSC rà soát thiết kế bố trí vi mạch trong một phiên review của chương trình OpenCIM MicroSoC.

Đi bằng “hai chân”: tự chủ sản phẩm và phục vụ thị trường quốc tế

Quy Nhơn Semiconductor là một trong những doanh nghiệp trẻ chọn đứng vào hàng ngũ “100 doanh nghiệp thiết kế” ấy. Đặt trụ sở tại Tòa nhà Pisico (Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai), QNSC theo đuổi mô hình fabless – tập trung vào khâu thiết kế, nơi có hàm lượng chất xám và giá trị gia tăng cao nhất trong chuỗi giá trị vi mạch, thay vì đầu tư nhà máy chế tạo tốn kém.

Chiến lược của QNSC là phát triển song song hai năng lực bổ trợ cho nhau. Một mặt, công ty cung cấp dịch vụ thiết kế IC cho các khách hàng fabless quốc tế – nguồn doanh thu, đồng thời là “trường đào tạo thực chiến” để đội ngũ kỹ sư Việt Nam tích lũy năng lực theo chuẩn công nghiệp toàn cầu.

Mặt khác, QNSC từng bước làm chủ sản phẩm chip của riêng mình: vi điều khiển (MCU), chip IoT, thẻ thông minh và phần tử bảo mật, với đích đến là dòng chip Edge-AI (trí tuệ nhân tạo tại biên) trên công nghệ 28nm, phục vụ thiết bị bay không người lái, thiết bị y tế đeo tay, nông nghiệp và IoT công nghiệp.

Mũi nhọn của hướng tự chủ là chương trình OpenCIM MicroSoC – một SoC kiến trúc RISC-V tích hợp khối tăng tốc AI, được QNSC hợp tác phát triển cùng Phòng thí nghiệm ICSLab, Trường Đại học Bách khoa – ĐHQG TPHCM. Chương trình đi theo lộ trình từng bước, hướng tới một con chip thương mại “Make in Vietnam” trong vài năm tới.

Quy tụ chuyên gia từ Silicon Valley

Đồng hành cùng QNSC là một đội ngũ cố vấn dày dạn được công ty mời tham gia trực tiếp. Trong đó, ông Thạo An Nguyễn – chuyên gia gốc Việt tại San Jose với 40 năm kinh nghiệm bán dẫn và hạ tầng trung tâm dữ liệu, từng là kỹ sư thiết kế chip VLSI tại IBM và tham gia dự án hạ tầng mở Open Compute Project trong thời gian làm việc tại Meta – giữ vai trò cố vấn cấp cao.

Cùng tham gia là nhóm chuyên gia của đối tác Ascentra Microsystems – những kỹ sư kỳ cựu 25–40 năm kinh nghiệm tại Intel, Samsung, TSMC, Arm, Synopsys, Qualcomm, Bosch và Ericsson – trực tiếp đào tạo, chuyển giao phương pháp cho kỹ sư QNSC.

Ông Vũ Hồng Quân – Chủ tịch HĐTV Quy Nhơn Semiconductor.

Định vị của QNSC là trở thành đối tác đồng hành cùng doanh nghiệp công nghệ Việt Nam làm ra con chip — vừa nâng tỷ lệ nội địa hóa trong sản phẩm Việt, vừa tạo nền tảng để những sản phẩm “Make in Vietnam” đủ sức cạnh tranh toàn cầu.

QNSC được hình thành với sự đồng hành của Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng An Viên An Lộc Phát (ALP), góp phần tạo nền tảng nguồn lực để doanh nghiệp trẻ mạnh dạn đầu tư vào lĩnh vực công nghệ bán dẫn.

“Việt Nam đã có chủ trương và chiến lược rất rõ ràng cho ngành bán dẫn. Việc của doanh nghiệp là biến chủ trương đó thành sản phẩm và năng lực thật. QNSC chọn khởi đầu từ thiết kế – nơi người Việt có thể cạnh tranh bằng trí tuệ – và xây dựng đội ngũ kỹ sư đủ sức nhận việc khó từ thị trường quốc tế,” ông Vũ Hồng Quân, Chủ tịch Hội đồng thành viên QNSC, Đại biểu Quốc hội khóa XVI, chia sẻ.

Thông qua việc đồng hành cùng QNSC, ALP mong muốn góp phần thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực công nghệ cao, hỗ trợ các hoạt động đổi mới sáng tạo và đóng góp vào quá trình hình thành hệ sinh thái công nghệ tại Gia Lai.

Từ một văn phòng tại Quy Nhơn, Quy Nhơn Semiconductor đang góp một mảnh ghép cụ thể vào bức tranh tự cường công nghệ mà Nghị quyết 57 đề ra: một doanh nghiệp thiết kế “Make in Vietnam”, đào tạo kỹ sư trong nước và hướng tới những con chip mang trí tuệ Việt.

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