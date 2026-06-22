Lý do nhiều cơ sở nhà đất dôi dư ở Đắk Lắk cho thuê bất thành

TPO - Tại Đắk Lắk, nhiều cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy đang được rà soát, xây dựng phương án xử lý. Tuy nhiên, việc khai thác, cho thuê khối tài sản này vẫn đang chờ cơ chế đặc thù về xác định và tính giá cho thuê.

Theo ghi nhận trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, hiện còn nhiều cơ sở nhà, đất là tài sản công dôi dư chưa được xử lý, khai thác và đưa vào sử dụng hiệu quả. Đáng chú ý, một số công trình nằm ở vị trí “đất vàng” nhưng nhiều năm qua vẫn để trống.

Điển hình là trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (cũ) thuộc Sở Tư pháp, tại số 262 Phan Chu Trinh (phường Buôn Ma Thuột), có diện tích hơn 2.400m². Khu đất từng được UBND tỉnh phê duyệt giá khởi điểm hơn 67 tỷ đồng để đưa ra đấu giá vào năm 2020, trong đó giá trị quyền sử dụng đất hơn 66,4 tỷ đồng và tài sản gắn liền với đất hơn 545 triệu đồng.

Tuy nhiên, quá trình tổ chức đấu giá không thu hút được tổ chức, cá nhân tham gia. Nguyên nhân chủ yếu được xác định do khu đất không phù hợp với quy hoạch chung của TP. Buôn Ma Thuột (cũ), khi được quy hoạch là đất trụ sở cơ quan, chưa đáp ứng mục tiêu khai thác thương mại, dịch vụ theo phương án đấu giá.

Trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (cũ) tại số 262 Phan Chu Trinh.

Tương tự, trụ sở cũ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tại số 51A Phan Chu Trinh được UBND tỉnh thu hồi từ năm 2019, giao Sở Tài chính quản lý để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Dù đã nhiều lần xây dựng phương án và tổ chức thông báo đấu giá công khai, khu đất gần 962m² cùng hệ thống công trình hiện hữu vẫn không có nhà đầu tư tham gia.

Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ điều kiện thị trường chưa thuận lợi, nhu cầu thấp đối với loại hình đất thương mại, dịch vụ, cùng với hạn chế về khả năng huy động vốn của nhà đầu tư.

Bên cạnh đó, hai cơ sở nhà đất số 65-67 Nguyễn Tất Thành, phường Tân An (thuộc Cảng hàng không Buôn Ma Thuột cũ) cũng đã được phê duyệt phương án đấu giá, song việc triển khai vẫn gặp vướng mắc trong xác định giá đất và cơ sở pháp lý liên quan.

Hai cơ sở nhà đất số 65-67 Nguyễn Tất Thành đã để không nhiều năm.

Ông Lê Danh Thắng - Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk - cho biết, tính đến ngày 18/6, toàn tỉnh ghi nhận 727 cơ sở nhà, đất dôi dư. Trước thực trạng này, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo các cơ quan liên quan tập trung rà soát, xây dựng phương án xử lý đối với quỹ tài sản công dôi dư.

Đến nay, địa phương đã cơ bản hoàn thiện phương án xử lý: 116 cơ sở được chuyển về Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh để quản lý, khai thác; 611 cơ sở được bàn giao về cấp xã và các đơn vị liên quan để tiếp tục quản lý, sử dụng hoặc xử lý theo quy định.

Theo báo cáo, khoảng 610 cơ sở đã được xử lý theo phương án; số còn lại đang tiếp tục hoàn thiện thủ tục bàn giao. Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị liên quan hoàn thiện phương án xử lý theo đúng quy định.

Bộ Tài chính cũng đang xây dựng dự thảo trình Chính phủ về cơ chế đặc thù nhằm tháo gỡ vướng mắc trong việc xác định giá trị và khai thác, cho thuê các cơ sở nhà, đất dôi dư.

Trụ sở cũ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk cũng "cửa đóng then cài".

"Theo quy định hiện hành, các cơ sở dôi dư có thể được cho thuê tối đa 5 năm. Tuy nhiên, do số lượng lớn, việc thuê đơn vị tư vấn xác định giá cho toàn bộ cơ sở phát sinh rất nhiều chi phí. Vì vậy, địa phương đang chờ cơ chế mới để tháo gỡ khó khăn", ông Lê Danh Thắng thông tin.

Hiện tỉnh Đắk Lắk cũng đang nghiên cứu các phương án miễn, giảm tiền thuê trong một số trường hợp như đối với hội, đoàn thể, hợp tác xã hoặc doanh nghiệp đáp ứng điều kiện theo quy định, nhằm bảo đảm khai thác hiệu quả quỹ tài sản công dôi dư.