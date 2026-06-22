Diễn biến gây chú ý của cổ phiếu ACB

TPO - Từ cuối tháng 3 đến nay, nhóm cổ đông liên quan đến Công ty CP Âu Lạc đã gia tăng sở hữu thêm hơn 235 triệu cổ phiếu ACB, tương đương mức tăng từ 5,01% lên 9,59% vốn điều lệ Ngân hàng TMCP Á Châu.

Tuần này, có 30 doanh nghiệp thông báo chốt quyền để trả cổ tức. Trong đó, 15 công ty trả cổ tức bằng tiền với mức cao nhất là 23% và thấp nhất là 1%, còn lại là trả cổ tức bằng cổ phiếu.

Liên tục gom cổ phiếu ACB

Cơ cấu cổ đông tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB - mã chứng khoán: ACB) tiếp tục có biến động. Theo đó, bà Nguyễn Thiên Hương Jenny, con gái bà Ngô Thu Thúy - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Âu Lạc - đã mua thêm 15,746 triệu cổ phiếu ACB. Sau giao dịch, lượng cổ phiếu ACB do bà Jenny nắm giữ tăng lên hơn 151,4 triệu đơn vị, tương ứng 2,95% vốn điều lệ ACB.

Nhóm cổ đông liên quan đến Công ty CP Âu Lạc liên tục gia tăng sở hữu cổ phiếu ACB. Ảnh: ACB.

Trước đó, ông Nguyễn Đức Hiếu Johnny - con trai bà Ngô Thu Thúy - cũng mua thêm gần 2 triệu cổ phiếu ACB. Cùng với phần sở hữu của các cá nhân có liên quan như ông Nguyễn Đức Hinh, bà Mai Phi Lan, Công ty CP Làng giáo dục Quốc tế Thiên Hương thì tổng lượng cổ phiếu ACB do nhóm Công ty CP Âu Lạc nắm giữ hiện đạt gần 492,7 triệu đơn vị, tương đương 9,59% vốn điều lệ ACB.

Như vậy, từ cuối tháng 3 đến nay, nhóm cổ đông liên quan đến Công ty CP Âu Lạc đã gia tăng sở hữu thêm hơn 235 triệu cổ phiếu ACB, tăng sở hữu từ 5,01% lên 9,59% vốn điều lệ Ngân hàng TMCP Á Châu.

Hiện tại, ngoài nhóm cổ đông liên quan đến Công ty CP Âu Lạc, Sather Gate Investments Limited đang nắm khoảng 193,9 triệu cổ phiếu ACB, tương ứng 4,99% vốn điều lệ. Chủ tịch Hội đồng quản trị ACB Trần Hùng Huy sở hữu hơn 176 triệu cổ phiếu, tương đương 3,43% vốn. Dragon Financial Holdings Limited nắm khoảng 140,8 triệu cổ phiếu và Smallcap World Fund sở hữu hơn 112 triệu cổ phiếu.

Động thái gia tăng sở hữu của nhóm cổ đông liên quan đến Công ty CP Âu Lạc diễn ra trong bối cảnh ACB đang triển khai kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 với tổng tỷ lệ 20%, gồm 7% cổ tức bằng tiền mặt và 13% bằng cổ phiếu. ACB dự kiến chi khoảng 3.595 tỷ đồng để thanh toán cổ tức tiền mặt cho cổ đông với mức 700 đồng/cổ phiếu. ACB cũng dự kiến phát hành hơn 667 triệu cổ phiếu để trả cổ tức, nâng vốn điều lệ từ 51.366 tỷ đồng lên khoảng 58.044 tỷ đồng.

Quý I năm nay, ACB có tổng thu nhập đạt 8.900 tỷ đồng (tăng 13% so với cùng kỳ), lợi nhuận trước thuế đạt 5.400 tỷ đồng (tăng 17% so với cùng kỳ). Tổng tài sản của ACB tiếp tục gia tăng sau khi vượt mốc 1 triệu tỷ đồng.

Bà Ngô Thu Thúy - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Âu Lạc và nhóm cổ đông liên tục mua cổ phiếu ACB. Ảnh: Internet.

Tại thời điểm ngày 31/3, dư nợ tín dụng của ACB đạt hơn 710.000 tỷ đồng, tăng hơn 3% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức 0,97%. Tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn ở mức khoảng 25%. Đến hết quý I/2026, ACB đã phát hành gần 10.000 tỷ đồng chứng chỉ tiền gửi cho khách hàng cá nhân.

Không bán hết cổ phiếu

Công ty TNHH Tư vấn Kim Ngưu vừa có văn bản báo cáo về kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ tại Công ty CP Ánh Dương Việt Nam (Vinasun - mã chứng khoán: VNS).

Theo đó, kết thúc khoảng thời gian giao dịch, Kim Ngưu chỉ bán ra 909.091 cổ phiếu VNS trong tổng số hơn 3,4 triệu cổ phiếu đăng ký bán. Lý do không hoàn tất giao dịch là vì tình trạng thị trường không đạt kỳ vọng. Sau giao dịch, sở hữu của Kim Ngưu tại VNS giảm xuống còn hơn 2,5 triệu đơn vị, tương đương 3,7% vốn điều lệ của Vinasun.

Đáng chú ý, ông Đặng Tiến Sỹ hiện là người đại diện ủy quyền vốn cổ phần của Tư vấn Kim Ngưu tại Vinasun, đồng thời đang giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của Vinasun.

Mới đây, Vinasun đã có văn bản thông báo về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, thời gian thực hiện từ ngày 1/7. Cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến chậm nhất trước 16 giờ ngày 15/7. Vinasun sẽ trình cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành, nghề đăng ký kinh doanh.

Công ty TNHH Tư vấn Kim Ngưu không bán hết cổ phiếu VNS đã đăng ký.

Công ty CP Sữa Việt Nam (Vinamilk - mã chứng khoán: VNM) thông báo chi trả cổ tức còn lại năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 18,5%, tương ứng 1.850 đồng/cổ phiếu. Với gần 2,09 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, Vinamilk sẽ chi khoảng 3.870 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức này.

Những năm gần đây, Vinamilk duy trì đều đặn việc chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ cao. Năm 2024, VNM đã chi tổng cộng 3.850 đồng/cổ phiếu. Trước đó, trong các năm 2022 và 2023, mức chi cổ tức tiền mặt cũng là 38,5%.

Vào ngày 24/6, Công ty CP Thương mại và Dịch vụ LVA (mã chứng khoán: LBE) sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt và cổ phiếu với tổng tỷ lệ 78%. Trong đó, cổ tức bằng tiền là 23%. Với 3,1 triệu cổ phiếu đang lưu hành, LBE dự kiến chi hơn 7 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức lần này.

Ngoài ra, LBE sẽ chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 55%, có nghĩa cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ nhận 55 cổ phiếu mới. Như vậy, LBE sẽ phát hành thêm 1,7 triệu cổ phiếu mới để nâng vốn điều lệ từ 31 tỷ đồng lên hơn 48 tỷ đồng.