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Kinh tế

SeABank triển khai Ocean Cleanup 2026, hơn 1.000 CBNV chung tay làm sạch bờ biển

P.V

Tiếp nối chuỗi hoạt động vì môi trường và phát triển bền vững, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) triển khai chương trình Ocean Cleanup 2026 – mùa thứ 3, với sự tham gia của hơn 1.000 cán bộ nhân viên (CBNV) và người thân tại nhiều tỉnh, thành phố ven biển trên cả nước.

Ocean Cleanup là hoạt động cộng đồng thường niên được SeABank duy trì trong nhiều năm nhằm nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường biển, giảm thiểu rác thải nhựa, lan tỏa lối sống xanh trong cộng đồng, đặc biệt là CBNV SeABank trực tiếp tham gia cùng người dân địa phương để dọn dẹp vệ sinh các bờ biển. Chương trình được triển khai nhân dịp Ngày Môi trường Thế giới (05/06), Ngày Đại dương Thế giới (08/06), Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam (01 - 08/06) và Tháng hành động vì môi trường.

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Năm 2026, chương trình tiếp tục nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo CBNV SeABank đến từ các đơn vị kinh doanh thuộc 7 tỉnh, thành phố ven biển trên toàn quốc gồm: Hưng Yên, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Khánh Hòa, TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Ngày 6/6/2026, hơn 1.000 CBNV SeABank cùng gia đình đã đồng loạt tham gia dọn vệ sinh môi trường, thu gom và phân loại rác thải tại các bãi biển, khu vực công cộng ven biển. Thông qua hoạt động này, SeABank mong muốn góp phần giữ gìn cảnh quan môi trường, giảm thiểu tác động của rác thải nhựa tới hệ sinh thái biển, đồng thời nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư và du khách.

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Tại một số địa phương, hoạt động làm sạch bờ biển sẽ tiếp tục được duy trì trong tháng 7 và tháng 8/2026 nhằm góp phần bảo vệ môi trường trong mùa du lịch cao điểm, đồng thời lan tỏa tinh thần sống xanh và trách nhiệm với môi trường tới đông đảo người dân.

Bên cạnh hoạt động thu gom rác thải, SeABank còn phối hợp với chính quyền địa phương triển khai nhiều sáng kiến thiết thực để hạn chế rác thải nhựa và khuyến khích thói quen tiêu dùng thân thiện với môi trường. Cụ thể, Ngân hàng trao tặng thùng rác công cộng tại một số bãi biển du lịch; trao tặng túi tự hủy sinh học cho các đơn vị quản lý bến cảng, bến tàu phục vụ khách du lịch biển đảo; đồng thời phát túi dù gấp gọn cho du khách, hộ kinh doanh và cư dân địa phương nhằm giảm sử dụng túi nilon dùng một lần.

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Chia sẻ về chương trình, đại diện Lãnh đạo SeABank cho biết: “Bảo vệ môi trường là một trong những trọng tâm trong chiến lược phát triển bền vững của SeABank. Thông qua Ocean Cleanup 2026, chúng tôi mong muốn không chỉ góp phần làm sạch môi trường biển mà còn lan tỏa tinh thần sống xanh, nâng cao ý thức bảo vệ thiên nhiên trong mỗi cán bộ nhân viên, khách hàng và cộng đồng. SeABank tin rằng những hành động nhỏ nhưng được duy trì bền bỉ sẽ tạo nên những thay đổi tích cực và lâu dài cho môi trường cũng như chất lượng cuộc sống của thế hệ tương lai”.

Những năm qua, SeABank kiên định gắn chiến lược kinh doanh với trách nhiệm xã hội và mục tiêu phát triển bền vững. Thông qua quỹ SeAGreen, Ngân hàng đã triển khai nhiều sáng kiến môi trường ý nghĩa như chương trình trồng và trao tặng hơn 1 triệu cây xanh tại nhiều địa phương trên cả nước, hoạt động đổi rác lấy quà định kỳ hàng tháng và chiến dịch SeAHero - khuyến khích sử dụng phương tiện giao thông xanh nhằm giảm phát thải khí nhà kính.

P.V
#SeABank #Ocean Cleanup #bảo vệ môi trường #môi trường biển #rác thải nhựa #sống xanh #bờ biển

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