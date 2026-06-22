Tăng tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn lên 40% từ ngày 1/7

TPO - Ngân hàng Nhà nước chính thức nâng tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung và dài hạn từ 30% lên 40%, đồng thời điều chỉnh cách tính tỷ lệ dư nợ cho vay trên tổng tiền gửi (LDR). Quy định mới được kỳ vọng tạo thêm dư địa cho các ngân hàng mở rộng tín dụng, đặc biệt ở các lĩnh vực cần nguồn vốn dài hạn như sản xuất, kinh doanh và bất động sản.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành Thông tư số 25/2026/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Thông tư 22/2019/TT-NHNN về các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.

Điểm đáng chú ý nhất trong văn bản mới là việc NHNN điều chỉnh tăng tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung và dài hạn từ mức 30% hiện hành lên 40%.

Trước đó, NHNN điều chỉnh giảm nhằm kiểm soát rủi ro chênh lệch kỳ hạn trong hệ thống ngân hàng. Cụ thể, từ mức 40%, tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn được giảm xuống 37%, sau đó còn 34% và chính thức áp dụng mức 30% kể từ ngày 1/10/2023. Với quy định mới, tỷ lệ này quay trở lại mức 40%, tương đương giai đoạn 2020-2021.

Tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn là một trong những chỉ tiêu quan trọng phản ánh mức độ cân đối giữa nguồn vốn huy động và hoạt động cho vay của ngân hàng.

Ngân hàng có thêm dư địa mở rộng tín dụng từ 1/7.

Khi được nâng trần lên 40%, các ngân hàng sẽ có thêm khả năng sử dụng nguồn vốn huy động ngắn hạn để cấp tín dụng cho các khoản vay có kỳ hạn dài hơn. Điều này giúp tăng dư địa giải ngân cho doanh nghiệp, các dự án đầu tư, sản xuất kinh doanh và các nhu cầu vốn dài hạn của nền kinh tế.

Đặc biệt, trong bối cảnh nhu cầu vốn trung và dài hạn phục hồi, việc nới tỷ lệ này được đánh giá là động thái hỗ trợ khả năng mở rộng tín dụng của hệ thống ngân hàng, giảm áp lực huy động nguồn vốn dài hạn.

Bên cạnh việc nâng trần vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn, NHNN cũng sửa đổi một số quy định liên quan đến tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi (LDR).

Theo đó, tổng tiền gửi được sử dụng để tính LDR tiếp tục loại trừ tiền ký quỹ, tiền gửi vốn chuyên dùng của khách hàng và tiền gửi không kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước.

Đáng chú ý, đối với tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước, NHNN cho phép chỉ loại trừ 80% số dư tiền gửi này khỏi công thức tính LDR, hoặc áp dụng một tỷ lệ khác theo quyết định của Thống đốc NHNN trong từng thời kỳ.

Như vậy, một phần tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước sẽ được tính vào nguồn vốn huy động của ngân hàng khi xác định tỷ lệ LDR.

Trước đó, NHNN từng ban hành Thông tư 08/2026/TT-NHNN cho phép các ngân hàng tính 20% tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước vào mẫu số khi xác định LDR, thay vì loại bỏ hoàn toàn như quy định trước đây.

Thông tư 25/2026/TT-NHNN đồng thời bãi bỏ Thông tư 08/2020/TT-NHNN và Thông tư 08/2026/TT-NHNN kể từ thời điểm có hiệu lực.

Việc đồng thời điều chỉnh hai nhóm quy định về tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn và LDR được xem là bước điều hành nhằm tạo thêm không gian hoạt động cho các tổ chức tín dụng, trong khi vẫn duy trì các yêu cầu kiểm soát an toàn hệ thống.