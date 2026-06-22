Rà soát hệ thống thuế, hải quan: Báo cáo Bộ Chính trị xem xét sắp xếp

TPO - Bộ Tài chính sẽ rà soát chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các tổ chức ngành dọc (thuế, hải quan, kho bạc, thống kê, bảo hiểm xã hội); báo cáo Bộ Chính trị xem xét việc sắp xếp, bảo đảm tinh gọn, không trùng dẫm, giảm tầng nấc trung gian.

Bộ Tài chính vừa thông báo ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng về việc tiếp tục triển khai các nhiệm vụ liên quan đến sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp.

Vụ Tổ chức cán bộ được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đề xuất tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong; đồng thời rà soát chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của các tổ chức ngành dọc gồm thuế, hải quan, kho bạc, thống kê và bảo hiểm xã hội.

Cán bộ Chi cục Hải quan khu vực III (Hải Phòng).

Kết quả sẽ được báo cáo Bộ Chính trị xem xét việc sắp xếp theo hướng tinh gọn, không chồng chéo, giảm tầng nấc trung gian.

Cục Doanh nghiệp Nhà nước được giao rà soát việc chuyển cơ quan chủ quản đối với các tập đoàn, tổng công ty và công ty nhà nước có vai trò đặc biệt, giữ vị trí chủ đạo, dẫn dắt trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, có quy mô và tác động lớn trên phạm vi cả nước.

Việc sắp xếp được thực hiện theo hướng trực thuộc Đảng bộ Chính phủ còn lại sắp xếp về trực thuộc Bộ quản lý ngành.

Trong lĩnh vực tài chính - ngân sách, Vụ Ngân sách nhà nước có nhiệm vụ rà soát việc bảo đảm nguồn lực, chi thường xuyên để duy trì hoạt động ổn định, thông suốt của tổ chức bộ máy các cấp, đồng thời bảo đảm nguồn chi đầu tư nhằm tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội. Đơn vị này cũng được giao xây dựng văn bản hướng dẫn các địa phương về chi đầu tư và chi thường xuyên.

Đối với công tác thống kê, Cục Thống kê được giao nghiên cứu xây dựng và hướng dẫn cụ thể phương pháp xác định, tính toán tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đối với đơn vị hành chính cấp xã.

Về quản lý tài sản công, Cục Quản lý công sản tiếp tục rà soát, báo cáo để tháo gỡ các điểm nghẽn pháp lý, sửa đổi những quy định không còn phù hợp liên quan đến quản lý, xử lý tài sản công theo lộ trình được Bộ Chính trị giao.

Trong lĩnh vực thủ tục hành chính, dữ liệu và dịch vụ công, Cục Công nghệ thông tin phối hợp với Văn phòng Bộ, Cục Thuế, Cục Doanh nghiệp Nhà nước, Kho bạc Nhà nước và các đơn vị liên quan rà soát, báo cáo cụ thể những tồn tại, vướng mắc đang làm gián đoạn việc vận hành bộ máy và cung cấp dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp.

Các đơn vị thuộc và trực thuộc bộ được yêu cầu chủ trì nhiệm vụ được giao gửi Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ để tổng hợp trong ngày 22/6, hoặc sớm hơn theo yêu cầu.

Theo kế hoạch, Bộ Chính trị dự kiến họp ngày 26/6 để cho ý kiến đối với báo cáo của Ban Chỉ đạo. Ngày 1/7 sẽ tổ chức Hội nghị toàn quốc theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến cấp xã và ngày 3/7 báo cáo Trung ương để xem xét, cho ý kiến.