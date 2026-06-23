Nhiệt điện Phú Mỹ chinh phục mốc 350 tỷ kWh

TP - Sau gần 3 thập niên hoạt động, lúc 12 giờ 45 ngày 24/5/2026, Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ (thuộc Tổng công ty Phát điện 3 – EVNGENCO3) đã chính thức phát lên hệ thống điện Quốc gia sản lượng điện tích lũy thứ 350 tỷ kWh. Đây là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam đạt cột mốc đặc biệt này.

Trái tim năng lượng

Ngày 15/02/1997, Nhà máy điện Phú Mỹ được thành lập, đặt nền móng cho sự hình thành và phát triển của Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ ngày nay. Từ hai tổ máy tuabin khí chu trình đơn ban đầu với tổng công suất 288 MW, đến nay Công ty quản lý, vận hành các nhà máy điện tuabin khí chu trình hỗn hợp hiện đại gồm Phú Mỹ 2.1, Phú Mỹ 2.1 Mở rộng, Phú Mỹ 1 và Phú Mỹ 4 với tổng công suất đạt 2.540 MW, chiếm tỷ trọng lớn trong quy mô gần 4.000MW của Trung tâm Điện lực Phú Mỹ.

Trung tâm Điện lực Phú Mỹ

Trong giai đoạn cao điểm phát triển (2008-2016), các Nhà máy điện Phú Mỹ từng đóng góp khoảng 36,49% sản lượng điện khu vực phía Nam và gần 15,25% sản lượng điện cả nước, trở thành “trái tim năng lượng” giữ vai trò đặc biệt quan trọng đối với an ninh năng lượng Quốc gia. Trong đó, năm 2010 sản xuất đạt con số cao nhất là 18,57 tỷ kWh, chiếm 19,1% tổng sản lượng điện của hệ thống điện Việt Nam (97,25 tỷ kWh).

Không chỉ mang ý nghĩa về quy mô, Phú Mỹ còn là dấu ấn tiêu biểu cho bước tiến đột phá về công nghệ của ngành điện Việt Nam trong thời kỳ hội nhập. Những công nghệ tuabin khí, tuabin hơi, lò thu hồi nhiệt cùng hệ thống điều khiển DCS hiện đại từ các tập đoàn hàng đầu thế giới lần lượt đã được chuyển giao, khai thác, vận hành hiệu quả bởi chính đội ngũ kỹ sư, công nhân Việt Nam. Vì thế, Phú Mỹ trở thành biểu tượng cho năng lực làm chủ công nghệ, cho ý chí vươn lên và khát vọng cống hiến của người lao động ngành điện Việt Nam.

Dấu son của trí tuệ và tập thể

Biểu đồ sản lượng điện tích lũy từ năm 1997 đến 24/5/2026

Gần ba thập kỷ qua, các nhà máy điện Phú Mỹ đã vận hành an toàn trên 1,4 triệu giờ và luôn đảm bảo hệ số khả dụng trên 93%, nhờ đó liên tục cung cấp nguồn điện tin cậy, chất lượng cho hệ thống điện Quốc gia. Vào cao điểm mùa khô, sản lượng điện phát lên lưới có lúc đạt hơn 50 triệu kWh mỗi ngày, góp phần quan trọng bảo đảm điện cho phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Nam và cả nước.

Trong bối cảnh ngành năng lượng đang đứng trước yêu cầu chuyển dịch sạch, xanh và bảo đảm an ninh năng lượng bền vững, Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ tiếp tục chủ động đổi mới để thích ứng với xu thế phát triển mới. Đó là tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả vận hành, nghiên cứu ứng dụng các giải pháp công nghệ mới hiệu suất cao, phối trộn hydrogen và thu giữ carbon nhằm hướng đến mục tiêu phát triển bền vững và hiện thực hóa cam kết phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050 của Việt Nam.

Song hành với nhiệm vụ sản xuất điện, Công ty luôn thực hiện tốt trách nhiệm với cộng đồng và xã hội; nỗ lực đảm bảo việc làm và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, chủ động và tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và khu vực.