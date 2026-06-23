Veloz Cross, Yaris Cross cùng dàn xe Toyota hưởng ưu đãi giữa cao điểm du lịch hè

Ða dạng ưu đãi trong tháng 6

Từ nay đến ngày 30/6, khách hàng hoàn tất thủ tục thanh toán và nhận hóa đơn trong thời gian diễn ra chương trình sẽ được hưởng nhiều ưu đãi dành cho các dòng xe chủ lực. Với Toyota Vios, khách hàng được hỗ trợ tương đương 50% lệ phí trước bạ, mức giảm tối đa lên tới 27 triệu đồng tùy phiên bản. Toyota Yaris Cross cũng được áp dụng mức hỗ trợ tương đương 50% lệ phí trước bạ với giá trị tối đa 37 triệu đồng. Hai mẫu xe gầm cao đa dụng Veloz Cross và Avanza Premio được áp dụng mức hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ và quà tặng một năm bảo hiểm thân vỏ. Tổng giá trị hỗ trợ dành cho Veloz Cross lên tới 75 triệu đồng, trong khi Avanza Premio đạt mức tối đa 70 triệu đồng.

Veloz Cross ưu đãi đến 100% lệ phí trước bạ trong tháng 6

Bên cạnh đó, Công ty Tài chính Toyota Việt Nam (TFSVN) cũng triển khai nhiều gói hỗ trợ vay mua xe với lãi suất ưu đãi. Khách hàng mua Vios, Hilux, Innova Cross, Corolla Cross, Yaris Cross và các mẫu xe hybrid được hỗ trợ lãi suất từ 7,49%/năm cố định trong 6 tháng đầu.

Ngoài ra, chương trình vay “Trả trước 0 đồng” với lãi suất ưu đãi trong hai năm đầu tiếp tục được áp dụng cho toàn bộ các dòng xe Toyota, hướng đến nhóm cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, nhân viên thuộc các doanh nghiệp lớn và hệ thống đại lý, nhà cung cấp, đối tác của Toyota.

Nhu cầu di chuyển gia tăng mùa hè

Mùa hè là thời điểm nhu cầu đi lại, du lịch gia đình tăng mạnh. Nhiều gia đình sẵn sàng mua ô tô để chủ động hơn trong các chuyến đi. Trong bối cảnh đó, những mẫu xe nổi bật của Toyota như Vios, Veloz Cross, Avanza Premio hay Yaris Cross tiếp tục ghi điểm nhờ khả năng đáp ứng đa dạng nhu cầu sử dụng, từ di chuyển hàng ngày đến những chuyến đi cuối tuần và thậm chí là những hành trình dài.

Cuối tháng 5, gia đình anh Nguyễn Thành Trung (Sơn La) lựa chọn Toyota Veloz Cross để chuẩn bị cho hành trình xuyên Việt kéo dài gần ba tuần cùng vợ và hai con nhỏ. Anh Trung chia sẻ: “Gia đình có trẻ nhỏ nên tiêu chí hàng đầu của tôi là không gian rộng rãi và sự thoải mái khi ngồi lâu trên xe. Sau khi tìm hiểu nhiều mẫu xe, tôi thấy Veloz Cross phù hợp nhất vì có không gian hàng ghế sau linh hoạt, khoang hành lý rộng. Để gắn bó lâu dài, với gia đình tôi, chi phí nuôi xe là quan trọng nhất. Veloz Cross tiết kiệm xăng, không lo hỏng vặt, bảo dưỡng dễ dàng".

Tương tự, chị Hoàng Thu Hương (TP.HCM) vừa nhận bàn giao Toyota Yaris Cross trước kỳ nghỉ hè. Gia đình chị dự kiến thực hiện hành trình từ TP.HCM đến Đà Nẵng. Chị Hương cho biết: “Yaris Cross có kích thước gọn gàng, nhưng vẫn có không gian bên trong xe rộng rãi phù hợp cho cả gia đình. Còn hàng ngày, tôi tự lái xe đi làm, xe có các tính năng Toyota Safety Sense, lại nhỏ gọn dễ quan sát và dễ lái, giúp tôi tự tin hơn".

Tháng 5 vừa qua, Yaris Cross và Veloz Cross là hai mẫu xe bán chạy nhất của Toyota với doanh số lần lượt 1.430 xe và 797 xe. Vios duy trì doanh số ổn định với 626 xe. Việc tiếp tục triển khai các chương trình ưu đãi sẽ góp phần củng cố vị thế doanh số của hãng Nhật trong tháng 6.