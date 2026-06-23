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Video giao thông

Clip: Ô tô con phóng nhanh qua ngã tư, đâm văng xe tải

TPO - Hai ô tô lao qua ngã tư không đèn tín hiệu với tốc độ cao, không có dấu hiệu giảm tốc đã xảy ra va chạm mạnh. Hậu quả khiến một xe tải bị hất văng vào nhà dân ven đường.

Lê Tuấn

Vụ tai nạn xảy ra tại Hưng Yên. Theo hình ảnh từ camera hành trình, chiếc ô tô con màu đen di chuyển với tốc độ cao khi tiếp cận giao lộ và liên tục bấm còi dài.

Cùng thời điểm, một xe tải từ hướng vuông góc cũng lao tới ngã tư mà không giảm tốc độ. Hậu quả là xe con đã đâm ngang sườn xe tải. Lực tông mạnh khiến xe tải mất lái, lao thẳng vào khu vực nhà dân bên đường. Hiện chưa rõ tình trạng thương vong của tài xế.

Các chuyên gia an toàn giao thông nhận định ngã tư không có đèn tín hiệu, đặc biệt tại các vị trí bị hạn chế tầm nhìn, luôn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cao do xung đột luồng xe lưu thông từ nhiều hướng.

Trong những tình huống này, tài xế cần chủ động giảm tốc từ xa, quan sát kỹ và chuẩn bị sẵn thao tác phanh để rút ngắn thời gian phản ứng.

Trong clip trên, xe tải đã đi vào khu vực giao lộ trước khi xe con tiếp cận. Nếu tài xế xe tải chủ động rà phanh thay vì giữ tốc độ cao khi vào ngã tư, nguy cơ va chạm có thể đã được hạn chế.

Theo Nghị định 168/2024, hành vi điều khiển ô tô không giảm tốc độ khi qua ngã tư gây tai nạn giao thông sẽ bị phạt từ 20-22 triệu đồng và bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

#tai nạn giao thông #ngã tư #va chạm #xe tải #đâm ô tô #video giao thông

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