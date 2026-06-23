Honda Việt Nam: 30 năm bền bỉ đồng hành cùng sự phát triển của đất nước

TP - Sau 30 năm hiện diện tại Việt Nam, Honda Việt Nam (HVN) không chỉ mang đến những giải pháp di chuyển đáng tin cậy, mà còn bền bỉ kiến tạo giá trị cho cộng đồng thông qua những đóng góp ý nghĩa trong lĩnh vực an toàn giao thông và phát triển bền vững, góp phần xây dựng tương lai tốt đẹp hơn cho xã hội.

Năm 2026, HVN kỷ niệm cột mốc 30 năm thành lập với thông điệp “Chung ước mơ – Cùng bứt phá”. Đây là dịp để doanh nghiệp nhìn lại hành trình đồng hành cùng sự phát triển của đất nước và hàng triệu khách hàng Việt Nam.

Cam kết đóng góp cho sự phát triển bền vững của Việt Nam

Xe CR-V e:HEV 2026 Hybrid đầu tiên được lắp ráp trong nước

Trong bối cảnh ngành công nghiệp di chuyển đang chuyển dịch mạnh sang điện hóa và trung hòa carbon, HVN cho biết sẽ tiếp tục phát triển các giải pháp di chuyển an toàn, thân thiện với môi trường, hướng tới phát triển bền vững.

Doanh nghiệp cũng đặt mục tiêu tăng cường các hoạt động về an toàn giao thông, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người dân.

Xe máy: Phương tiện di chuyển tin cậy của hàng triệu khách hàng Việt Nam

Xe máy là lĩnh vực tạo nên dấu ấn đậm nét của Honda tại Việt Nam. Sau ba thập kỷ hoạt động, doanh nghiệp đã cung cấp hơn 40 triệu xe máy tới khách hàng trên toàn quốc.

Hiện HVN vận hành ba nhà máy sản xuất xe máy với tổng công suất 2,75 triệu xe mỗi năm, tỷ lệ nội địa hóa vượt 96%, góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp hỗ trợ trong nước.

Bên cạnh việc liên tục cải tiến các dòng xe truyền thống, Honda còn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ mới nhằm nâng cao tính an toàn, tiện nghi và tiết kiệm nhiên liệu. Những năm gần đây, doanh nghiệp bắt đầu mở rộng danh mục xe máy điện với các mẫu Benly e:, ICON e:, CUV e: và UC3, đáp ứng xu hướng giao thông xanh.

Ô tô: Công nghệ tiên tiến cho trải nghiệm lái vượt trội

Gia nhập thị trường ô tô Việt Nam từ năm 2006, Honda từng bước xây dựng vị thế trong phân khúc xe gia đình. Nhà máy ô tô Honda hiện có công suất 35.000 xe mỗi năm, sản xuất nhiều mẫu xe đáp ứng tiêu chuẩn toàn cầu về chất lượng và an toàn. Các dòng xe như CR-V và City là những sản phẩm chủ lực của hãng tại Việt Nam.

Đáng chú ý, Honda đang đẩy mạnh chiến lược điện hóa thông qua việc phát triển các dòng xe Hybrid. Năm 2026, mẫu CR-V e:HEV trở thành mẫu xe Hybrid đầu tiên được lắp ráp trong nước, đánh dấu bước tiến mới trong hành trình di chuyển bền vững của Honda.

Hướng tới trung hòa carbon vào năm 2050

Song song với hoạt động sản xuất, HVN triển khai nhiều giải pháp nhằm giảm phát thải khí nhà kính và sử dụng năng lượng hiệu quả hơn.

Hệ thống điện mặt trời áp mái đã được đưa vào vận hành tại các nhà máy ở Phú Thọ và Ninh Bình. Doanh nghiệp đồng thời thúc đẩy các giải pháp tiết kiệm năng lượng trong sản xuất và phối hợp với các đối tác để giảm phát thải trong chuỗi cung ứng. Những hoạt động này nhằm hướng tới trung hòa carbon vào năm 2050 của Honda trên phạm vi toàn cầu.

Hướng tới không có tử vong do tai nạn giao thông đường bộ vào năm 2045

Honda Việt Nam đào tạo kiến thức ATGT cho các em học sinh lớp Một

An toàn giao thông là một trong những lĩnh vực được HVN đầu tư lâu dài. Mỗi năm, doanh nghiệp phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức đào tạo an toàn giao thông cho hơn 27 triệu người dân.

Từ năm 2018 đến nay, hơn 12 triệu mũ bảo hiểm đã được trao tặng cho học sinh lớp Một trên toàn quốc, góp phần nâng cao tỷ lệ đội mũ bảo hiểm ở trẻ em. Bên cạnh đó, nhiều chương trình đào tạo lái xe an toàn dành cho học sinh, người dân và các lực lượng chức năng cũng được triển khai thường xuyên.

Năm 2025, HVN phối hợp triển khai chương trình đào tạo lái xe gắn máy cho học sinh THPT cả nước. Nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập, doanh nghiệp trao tặng 408 xe máy điện Honda ICON e: cho các trường THPT phục vụ công tác đào tạo lái xe an toàn.

Doanh nghiệp khẳng định, thời gian tới, sẽ tiếp tục đặt khách hàng làm trọng tâm trong mọi hoạt động, không ngừng đổi mới công nghệ và tích cực đóng góp vào sự phát triển bền vững của xã hội Việt Nam.