VETC Trạm sạc: Kết nối hạ tầng rời rạc, mở lối cho xe điện tại Việt Nam

Khi thị trường trạm sạc xe điện phát triển nhanh nhưng còn phân tán giữa nhiều nhà cung cấp, người dùng phải làm quen với nhiều ứng dụng, tài khoản và phương thức thanh toán khác nhau. VETC Trạm sạc được phát triển như một nền tảng liên thông, giúp chủ xe tìm kiếm, kích hoạt và thanh toán dịch vụ sạc trên cùng một ứng dụng, đồng thời mở thêm kênh tiếp cận khách hàng cho các đơn vị vận hành trạm sạc.

Thị trường xe năng lượng mới (NEV) tại Việt Nam giai đoạn 2025 - nửa đầu 2026 đang chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ, phản ánh xu hướng tiêu dùng chuyển dịch sang các giải pháp di chuyển bền vững.

Theo số liệu tổng hợp từ báo cáo bán hàng của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), VinFast và Hyundai Thành Công, năm 2025 đã đánh dấu bước ngoặt quan trọng khi doanh số xe thuần điện (BEV) đạt 175.099 chiếc, tăng gần 80% so với năm 2024, đưa xe điện chiếm khoảng 40% doanh số xe mới. Đà tăng trưởng này tiếp tục duy trì trong quý 1/2026, với tổng lượng xe điện và hybrid tiêu thụ đạt gần 59.000 chiếc, chiếm 36% thị phần.

Trong quý 1/2026 tổng lượng ô tô mới tiêu thụ tại Việt Nam đạt 162.039 xe, tăng gần 44.000 xe tương đương khoảng 27% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, trong tổng số 162.039 xe ô tô mới được các hãng xe bán ra thị trường Việt Nam trong quý 1/2026 có tới gần 59.000 xe ô tô điện và hybrid, chiếm khoảng 36% thị phần. Trong đó, ô tô điện 53.685 xe, chủ yếu của VinFast và ô tô hybrid chiếm 5.125 xe, tăng khoảng 50% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo Mordor Intelligence, quy mô thị trường xe điện Việt Nam dự báo đạt 3,71 tỷ USD năm 2026 và kỳ vọng cán mốc 8,84 tỷ USD vào năm 2031 (CAGR 18,95%), khẳng định tiềm năng tăng trưởng bền vững.

Sự đa dạng hóa sản phẩm là động lực thúc đẩy rất lớn nhu cầu của thị trường trạm sạc. Chỉ trong hai năm qua, gần 20 mẫu xe thuần điện hoàn toàn mới và hàng loạt lựa chọn hybrid (từ mild-hybrid đến PHEV) đã gia nhập thị trường, tạo nên bức tranh cạnh tranh cực kỳ sôi động từ phân khúc phổ thông đến hạng sang.

Bức tranh thị trường xe xanh vẫn tồn tại một "nút thắt" lớn là hạ tầng trạm sạc. Sự phát triển nóng của các hãng xe dẫn đến tình trạng phân mảnh hạ tầng với sự xuất hiện của các đơn vị phát triển trạm sạc bên thứ 3.

Thay vì một hệ sinh thái đồng bộ, hầu hết các hãng xe nhập khẩu (từ Đức, Nhật, Hàn đến Trung Quốc) đa phần đều ưu tiên tự đầu tư hệ thống sạc khép kín theo tiêu chuẩn riêng hoặc sử dụng sạc của bên thứ 3. Trong khi đó, ngoại trừ hạ tầng rộng khắp của hãng xe nội địa Việt Nam là VinFast, hiện mới có khoảng 750 trạm sạc công cộng từ hơn 20 đơn vị cung ứng độc lập. Sự thiếu hụt về tính kết nối và chuẩn hóa của các bên thứ 3 đang đặt ra thách thức lớn cho trải nghiệm người dùng.

Để sạc xe điện, thực tế người dùng hiện nay thường xuyên rơi vào cảnh loay hoay với nhiều ứng dụng của các bên thứ 3 khác nhau, phải quản lý nhiều tài khoản thanh toán và đối mặt với trải nghiệm rời rạc khi di chuyển giữa các khu vực. Nguồn: TramEV.

Dưới góc nhìn người dùng xe điện ngoài VinFast, hạ tầng trạm sạc tại Việt Nam vẫn đang tồn tại rời rạc, thiếu kết nối và chưa mang lại trải nghiệm liền mạch. Việc không chỉ phải cài đặt nhiều ứng dụng mà còn phải duy trì nhiều tài khoản thanh toán, dẫn đến sự phân tán tài chính gây bối rối.

Anh Phi Hùng (Vĩnh Phúc) chủ một chiếc SUV điện cỡ B Trung Quốc, chia sẻ trải nghiệm đáng nhớ khi cùng gia đình đi du lịch cuối tuần, khi pin xe chỉ còn 15% thì dừng lại tại một trạm sạc lạ ở ngoại ô. Anh Hùng dù là người am hiểu công nghệ phải mất hơn 20 phút loay hoay tải ứng dụng, tạo tài khoản và xác thực thẻ thanh toán nhưng vẫn không thể kích hoạt được súng sạc do bị lỗi hệ thống. Chuyến đi chơi bỗng chốc bớt vui vì vợ con anh phải chờ đợi mệt mỏi dưới nắng nóng chỉ vì một thao tác sạc tưởng chừng đơn giản. Có lần, khi cần sạc gấp để kịp cuộc hẹn, anh Hùng đến trạm nhưng ví điện tử của ứng dụng đó lại hết số dư, trong khi anh không kịp nạp thêm tiền. Việc quản lý số dư lẻ tẻ của quá nhiều tài khoản khiến anh Hùng không ít lần cảm thấy việc sạc xe điện của bên thứ 3 trở nên thiếu chủ động và gây ức chế.

Trên thực tế, tình trạng như anh Hùng không phải hiếm gặp bởi hệ thống trạm sạc của các hãng xe, các đơn vị vận hành độc lập giống như những "ốc đảo" tách biệt, thiếu sự liên thông, vô hình trung gây ra rào cản lớn đối với tâm lý muốn chuyển đổi sang xe điện của khách hàng.

Trước “nỗi đau” của thị trường, với nền tảng là đơn vị dẫn đầu thị trường thu phí tự động không dừng (ETC) với 75% thị phần và bề dày 11 năm phục vụ, gần 5 triệu khách hàng, VETC hiện là đơn vị sở hữu lợi thế tuyệt đối về sự am hiểu hành vi người dùng và năng lực mạnh mẽ trong xử lý giao dịch quy mô lớn.

Thay vì phải cài đặt hàng loạt ứng dụng của từng đơn vị vận hành, người dùng xe điện khi cần tìm trạm sạc chỉ cần sử dụng tính năng VETC Trạm sạc trên ứng dụng VETC duy nhất.

Ví VETC được tích hợp trong ứng dụng VETC là đơn vị trung gian thanh toán được Ngân hàng Nhà nước cấp phép, hoạt động theo các tiêu chuẩn về an toàn và bảo mật giao dịch tài chính. Ứng dụng này tích hợp các tính năng phục vụ việc sạc xe điện, bao gồm: tìm kiếm trạm sạc, dẫn đường, kích hoạt phiên sạc, giám sát lượng điện tiêu thụ theo thời gian thực, thanh toán và nhận hóa đơn VAT điện tử. Thông qua hệ thống ngân hàng liên kết, người dùng có thể thực hiện nạp hoặc rút tiền để phục vụ việc thanh toán phí sạc, thay vì phải sử dụng ứng dụng riêng lẻ của từng đơn vị vận hành trạm sạc.

VETC đóng vai trò như một nền tảng kết nối, hỗ trợ các đơn vị vận hành trạm sạc đơn lẻ và các hãng xe điện mới trong việc chuẩn hóa dịch vụ. Bằng cách hợp nhất quy trình từ tìm kiếm đến thanh toán tại một điểm chạm duy nhất, giải pháp này là một bước ngoặt giúp đồng bộ hóa trải nghiệm người dùng trên hạ tầng sạc điện tại Việt Nam.

VETC Trạm sạc còn có sự cộng hưởng sức mạnh từ hệ sinh thái của Tasco Auto. Không chỉ là một đơn vị vận hành độc lập, VETC Trạm sạc là một mắt xích trong hệ sinh thái Mobility toàn diện của Tasco, nơi hội tụ đầy đủ các dịch vụ từ phân phối ô tô, hạ tầng giao thông thông minh đến bảo hiểm.

Khả năng kết nối liền mạch này không chỉ tối ưu hóa trải nghiệm cho chủ sở hữu các thương hiệu xe năng lượng mới do Tasco Auto phân phối như Lotus, Volvo, Geely, Lynk & Co, Zeekr, mà còn mang lại lợi ích cho người dùng xe điện và xe hybrid cắm sạc của tất cả các thương hiệu khác trên thị trường.

Sự tích hợp này không chỉ nâng tầm vị thế của các dòng xe mà Tasco Auto đang kinh doanh mà còn tạo ra một giá trị gia tăng vô hình nhưng cực kỳ thiết thực, giúp khách hàng an tâm tuyệt đối trong suốt quá trình sử dụng xe.

Dưới góc nhìn của các đơn vị vận hành trạm sạc đơn lẻ, mô hình của VETC Trạm sạc không phải là một sự cạnh tranh mà là một đòn bẩy kinh doanh mạnh mẽ. Trong bối cảnh chi phí để tiếp cận khách hàng mới ngày càng đắt đỏ, việc các đơn vị vận hành trạm sạc như Tasco Smart Charge, Ford Việt Nam, ESKY hay Rabbit EV tham gia vào nền tảng VETC chính là chiến lược tối ưu hóa nguồn lực.

Thông qua nền tảng này, các đối tác có cơ hội tiếp cận trực tiếp với tệp khách hàng gần 5 triệu người dùng sẵn có của VETC, giúp gia tăng đáng kể hiệu suất khai thác trạm mà không cần phải tốn kém nguồn lực để xây dựng hệ thống marketing hay quản lý ví điện tử riêng. Việc VETC gánh vác các bài toán khó như đối soát tài chính, xử lý thanh toán và cung cấp hóa đơn điện tử giúp các đơn vị vận hành rảnh tay tập trung vào việc phát triển hạ tầng và nâng cao chất lượng dịch vụ.

VETC Trạm sạc xuất hiện thời điểm này đang định nghĩa lại cách thức tư duy về hạ tầng năng lượng. Đây không còn là cuộc chơi của những đơn vị đơn lẻ tự mình vận hành trạm sạc rồi tự mình tìm kiếm khách hàng. Đó là cuộc chơi của sự kết nối, nơi các bên cùng cộng hưởng để tạo ra một hệ sinh thái mạnh mẽ hơn.

Việc VETC liên tục mở rộng mạng lưới, từ 200 trạm lên 250 trạm sạc chỉ trong thời gian ngắn và tiếp tục kết nối thêm đối tác mới là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy tiềm năng của mô hình này. Với sự hỗ trợ từ hệ sinh thái Tasco, VETC không chỉ tạo ra một nền tảng công nghệ, mà còn đang kiến tạo một chuẩn mực mới cho dịch vụ khách hàng trong ngành xe năng lượng mới tại Việt Nam.

Về phía người dùng, sự xuất hiện của VETC trạm sạc chính là sự giải phóng khỏi những bất tiện của công nghệ cũ. Đối với các đối tác, đây là cơ hội vàng để gia tăng doanh thu, tối ưu hóa hiệu suất và nâng cao vị thế trên thị trường. Và đối với thị trường ô tô Việt Nam, đây là mảnh ghép quan trọng để đẩy nhanh lộ trình chuyển đổi xanh, hướng tới một tương lai di chuyển bền vững và văn minh hơn.