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Xe

Đối thủ của Toyota Land Cruiser Prado rục rịch thêm bản hybrid

Trường Vũ

TPO - Mitsubishi vừa giới thiệu trước mẫu SUV Pajero thế hệ mới tới các đại lý tại Mỹ. Mẫu xe 7 chỗ này được nhận định sẽ là đối thủ cạnh tranh của Ford Everest và Toyota Land Cruiser Prado.

Theo Automotive News, tại một sự kiện giới thiệu sản phẩm cho đối tác tại Mỹ, Mitsubishi đã mang đến loạt xe mới gồm thế hệ tiếp theo của Pajero cùng Outlander, Outlander Sport hoàn toàn mới và một mẫu bán tải đang được phát triển.

Tâm điểm đáng chú ý nhất là mẫu SUV khung gầm rời sẽ hồi sinh tên gọi Pajero. Tại Mỹ, mẫu xe này nhiều khả năng sẽ sử dụng tên gọi Montero và trở thành SUV đầu bảng mới của Mitsubishi.

Trước đó hồi cuối tháng 5, chính Mitsubishi đã xác nhận sự trở lại của dòng SUV địa hình huyền thoại này vào mùa thu năm nay. Theo các nguồn tin từ đại lý, Pajero mới sẽ sử dụng nền tảng khung thang chung với bán tải Triton thế hệ mới.

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Các đại lý đánh giá mẫu SUV mới có định vị tương tự Toyota Land Cruiser Prado với kiểu dáng vuông vức, khoảng sáng gầm khoảng 305 mm. Con số này cao hơn phần lớn SUV thiên hướng off-road hiện nay, như Ford Everest (229 mm) hay Land Cruiser Prado (221 mm).

Thiết kế đầu xe nổi bật với dải đèn LED kéo ngang kết hợp cụm đèn đặt dọc, trong khi phía sau sử dụng đèn hậu tạo hình chữ T đặc trưng.

Khác với các thế hệ Pajero trước đây, mẫu xe mới được cho là sẽ loại bỏ cửa hậu mở ngang và lốp dự phòng treo ngoài để chuyển sang cửa cốp mở lên truyền thống.

Bên trong khoang lái, các đại lý mô tả thiết kế theo hướng cao cấp và hiện đại hơn với bảng đồng hồ kỹ thuật số, màn hình giải trí trung tâm kích thước lớn và vô-lăng thiết kế mới.

Những chi tiết này có thể được mở rộng sang các dòng xe Mitsubishi khác trong tương lai. Ngoài ra, Pajero mới cũng được cho là có khoang nội thất ba hàng ghế rộng rãi.

Hiện hãng chưa công bố thông số hệ truyền động. Tuy nhiên, nhiều nguồn tin cho rằng xe có thể sử dụng động cơ diesel tăng áp 4 xi-lanh 2.4L tương tự Triton, cho công suất khoảng 204 mã lực và mô-men xoắn 470 Nm, kết hợp hộp số tự động 6 cấp tại một số thị trường như Australia.

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Nguyên mẫu Pajero thế hệ mới chạy thử. Ảnh: Carscoops

Đáng chú ý, Mitsubishi được cho là đang cân nhắc chỉ cung cấp các mẫu xe điện hóa tại Mỹ trong tương lai. Nếu kế hoạch được thông qua, Pajero/Montero mới có thể xuất hiện thêm biến thể hybrid.

Trong khi khách hàng tại Úc dự kiến nhận xe ngay cuối năm nay, người dùng tại Mỹ và các thị trường khác có thể sẽ phải chờ tới khoảng năm 2030.

Dòng Pajero/Montero hay còn được biết đến với tên gọi Shogun tại một số thị trường, được sản xuất từ năm 1981 đến 2021 qua bốn thế hệ. Tên gọi Pajero cũng được sử dụng cho ba thế hệ Pajero Sport phát triển trên nền tảng Triton, sản xuất từ năm 1996 đến nay. Thế hệ hiện tại của mẫu xe này đã có mặt trên thị trường từ năm 2015 và được facelift vào các năm 2019 và 2024.

Tại Việt Nam, dòng Pajero Sport vẫn có trong danh mục sản phẩm của Mitsubishi nhưng số lượng bán ra rất ít. Xe hiện chỉ có bản máy xăng giá 1,23-1,31 tỷ đồng, đồng thời chỉ bán cho "khách dự án".

Trường Vũ
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