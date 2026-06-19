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Xe

V-Green hợp tác EVNHANOI triển khai 10.000 tủ đổi pin xe máy điện

P.V

Công ty Cổ phần Phát triển Trạm sạc Toàn cầu V-Green và Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà Nội (EVNHANOI) chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai hệ thống trạm sạc và tủ đổi pin xe điện trên toàn địa bàn Thủ đô, với quy mô dự kiến lên đến 10.000 tủ đổi pin xe máy điện VinFast.

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Theo nội dung thỏa thuận, hai bên sẽ hợp tác thi công, lắp đặt và vận hành hệ thống tủ đổi pin trải đều trên phạm vi 126 xã, phường của Hà Nội. Đặc biệt, V-Green sẽ khai thác tối đa lợi thế từ 16.000 mặt bằng trạm điện hiện hữu của EVNHANOI để triển khai lắp đặt từ 7.000 đến 10.000 tủ đổi pin, mang lại sự tiện lợi tối đa cho người sử dụng xe điện VinFast. Đồng thời, hai bên sẽ triển khai thí điểm lắp đặt tủ đổi pin xe điện tại các trạm biến áp, tủ điện, cột điện... phù hợp trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Về phương án cấp điện và vận hành, EVNHANOI sẽ chịu trách nhiệm cấp nguồn, ký kết Hợp đồng mua bán điện trực tiếp cho các trạm sạc và tủ đổi pin, đồng thời cung cấp các dịch vụ như tư vấn thiết kế, giám sát, thi công lắp đặt và bảo trì, bảo dưỡng toàn bộ hệ thống điện.

Trong khi đó, V-Green sẽ đầu tư hệ thống tủ đổi pin và các hạng mục liên quan, đảm bảo tuân thủ khắt khe các tiêu chuẩn kỹ thuật và yêu cầu an toàn phòng cháy chữa cháy. Đặc biệt, hai bên cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ trong công tác dịch chuyển phụ tải trong những thời gian cao điểm nắng nóng, đảm bảo an ninh năng lượng chung của Thành phố.

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Tổng Giám đốc EVNHANOI cho biết: “Việc hợp tác với V-Green để đưa quỹ mặt bằng 16.000 trạm điện vào khai thác hệ thống tủ đổi pin, trạm sạc cho xe điện thể hiện trách nhiệm xã hội và sự chung tay của EVNHANOI trong việc kiến tạo hạ tầng giao thông xanh. Với thế mạnh về chuyên môn kỹ thuật, EVNHANOI cam kết cung cấp nguồn điện ổn định, an toàn cùng các dịch vụ tư vấn, thi công, bảo trì chất lượng cao cho hệ thống trạm sạc, tủ đổi pin V-Green trên địa bàn Thủ đô”.

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Ông Nguyễn Đức Vinh, Phó Tổng Giám đốc Công ty V-Green khẳng định: “Thỏa thuận với EVNHANOI là bước tiến tiếp theo trong chiến lược phủ hạ tầng trạm sạc, tủ đổi pin của V-Green trên toàn quốc. Với quy mô lên đến 10.000 tủ đổi pin có thể triển khai ngay tại các trạm điện trên địa bàn Thủ đô, chúng tôi tin tưởng rằng người sử dụng xe điện VinFast sẽ không gặp bất cứ khó khăn gì trong việc tiếp năng lượng, đồng thời sẽ ngày càng có thêm nhiều người dân chuyển sang sử dụng xe điện để góp phần giảm phát thải, làm cho môi trường trong lành hơn”.

Trong thời gian qua, V-Green liên tiếp hợp tác với các đối tác lớn như Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post), Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) hay các chuỗi siêu thị điện máy MediaMart, Thế Giới Di Động, FPT Shop… để mở rộng mạng lưới hạ tầng trạm sạc, tủ đổi pin xe điện trên toàn quốc. Theo kế hoạch, V-Green sẽ hoàn tất triển khai 60.000 tủ đổi pin xe máy điện VinFast tại 34 tỉnh, thành phố ngay trong quý II năm nay./.

P.V
#V-Green #EVNHANOI #tủ đổi pin #xe điện #VinFast #hạ tầng giao thông

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