Xe cỡ nhỏ bán chạy của Honda được nâng cấp

TPO - Honda vừa công bố những thông tin đầu tiên về bản nâng cấp giữa vòng đời của N-Box, mẫu kei-car bán chạy nhất tại Nhật Bản.

Ra mắt sau khoảng ba năm kể từ thế hệ thứ ba, phiên bản mới của Honda N-box tập trung vào tinh chỉnh thiết kế ngoại thất, bổ sung gói trang bị mới và nâng cấp tiện nghi trong khoang lái.

Ở bản tiêu chuẩn, Honda N-Box gần như giữ nguyên thiết kế thân xe hiện tại. Trong khi đó, biến thể cao cấp N-Box Custom được làm mới phần đầu với cản trước thiết kế lại nhằm tăng cảm giác bề thế và hiện diện trên đường.

Lưới tản nhiệt được thu gọn, bổ sung các chi tiết giả kim loại kết nối liền mạch với hốc gió mới và cụm đèn LED vuông vức hơn. Dải LED chạy ngang đầu xe cùng đồ họa chiếu sáng quen thuộc vẫn được giữ lại, tuy nhiên phần mép ngoài của đèn pha đã được tinh chỉnh để phù hợp với cấu trúc lưới tản nhiệt mới.

Riêng phiên bản N-Box Custom Coordinate Style sử dụng các chi tiết mạ crôm tối màu thay cho phong cách sáng bóng truyền thống.

Không gian nội thất trên N-Box Custom được nâng cấp với các điểm nhấn crôm, ốp đen bóng, hệ thống đèn LED và đèn viền nội thất tông Night Blue.

Biến thể N-Box Joy tiếp tục giữ định hướng phong cách năng động, hướng tới khách hàng yêu thích trải nghiệm ngoài trời. Gói Active Face Package với logo Honda trên lưới tản nhiệt được mở rộng phạm vi trang bị, trong khi đèn sương mù nay trở thành trang bị tiêu chuẩn trên toàn bộ các phiên bản Joy theo đề xuất từ người dùng.

Người dùng muốn phong cách thể thao nhưng ít phô trương có thể lựa chọn gói Black Style với các chi tiết viền đèn và logo được làm tối màu. Nội thất đồng bộ với phong cách này thông qua các mảng ốp đen bóng cùng họa tiết caro màu đen trên ghế và sàn khoang hành lý.

Bản N-Box Fashion Style được bổ sung tùy chọn mui xe màu trắng, kết hợp đồng bộ với gương chiếu hậu và tay nắm cửa cùng tông.

Toàn bộ dòng N-Box cũng được cải thiện tính thực dụng với cổng sạc USB đặt giữa xe và túi chứa đồ phía sau hàng ghế trước. Màn hình giải trí 9 inch tích hợp dẫn đường cùng hệ thống thu phí điện tử ETC 2.0 nay trở thành trang bị tiêu chuẩn trên nhiều phiên bản hơn.

Honda chưa công bố chi tiết thay đổi ở hệ truyền động, tuy nhiên nhiều khả năng mẫu xe vẫn sử dụng cấu hình hiện hành. Xe trang bị động cơ xăng 3 xi-lanh dung tích 660 cc, cho công suất 58 mã lực ở bản hút khí tự nhiên và 63 mã lực ở bản tăng áp.

Sức mạnh được truyền tới cầu trước hoặc hệ dẫn động bốn bánh thông qua hộp số vô cấp CVT, không có tùy chọn số sàn.

Honda N-Box bản nâng cấp sẽ chính thức mở bán tại Nhật Bản từ tháng 7/2026. Giá bán dự kiến duy trì quanh mức hiện tại từ 1,739 triệu đến 2,475 triệu yên (khoảng 312-444 triệu đồng). Đối thủ của mẫu xe này gồm Suzuki Spacia, Spacia Gear, Daihatsu Tanto, Mitsubishi Delica Mini và Nissan Roox.

“Kei-car” là phân khúc xe chỉ có tại Nhật Bản, với kích thước giới hạn không dài quá 3,4 m, rộng tối đa 1,48 m và cao không quá 2 m. Nhờ chi phí sở hữu thấp cùng tính tiện dụng cao trong môi trường đô thị, dòng xe này từ lâu đã trở thành lựa chọn phổ biến của người tiêu dùng Nhật.

Tại Nhật Bản, Honda N-Box không chỉ là “vua doanh số” của phân khúc kei-car mà còn dẫn đầu về lượng tiêu thụ của toàn thị trường nội địa trong 4 năm liên tiếp. Theo Nippon, trong năm 2025, mẫu xe này đã bán được 201.354 chiếc, tăng 2,4% so với năm trước.

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