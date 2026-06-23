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Xe

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Rao bán dàn xe sang Bentley, BMW, Lexus của Tập đoàn Sơn Hải

Lê Tuấn

TPO - Thông tin Tập đoàn Sơn Hải rao bán nhiều mẫu xe sang đang thu hút sự chú ý trên các diễn đàn ô tô trong nước. Danh sách thanh lý xuất hiện hàng loạt cái tên từng thuộc nhóm xe đắt đỏ và nổi bật tại Việt Nam.

Cụ thể, tổng cộng có 7 phương tiện được đưa ra chào bán, từ SUV hạng sang đến xe thể thao hiệu suất cao.

Danh sách gồm Bentley Continental Flying Spur Speed sản xuất năm 2009, Lexus LX570 đời 2010, Lexus GX470 đời 2005, Lexus GX460 Premium đời 2010, Toyota Land Cruiser Prado TXL đời 2010, Mercedes-Benz GLS 400 4Matic đời 2017 và BMW i8 sản xuất năm 2016.

Trong số này, Bentley Continental Flying Spur Speed là mẫu xe gây chú ý nhất. Đây là một trong những mẫu sedan siêu sang mang tính biểu tượng tại Việt Nam, từng có giá trị lên tới hàng chục tỷ đồng.

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Chiếc xe sang Bentley Continental Flying Spur Speed được Tập đoàn Sơn Hải rao bán. Ảnh: Doanh nghiệp đăng tải

Một cái tên đáng chú ý khác là BMW i8 - mẫu xe thể thao hybrid từng gây sốt khi về Việt Nam với thiết kế cửa mở kiểu cánh chim độc đáo. Vào những năm 2015-2016, mức giá của BMW i8 ở nước ta sau khi nộp tất cả các loại thuế ước tính khoảng 7-8 tỷ đồng.

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Chiếc BMW i8 từng gây sốt trong giới chơi xe một thời.

Ngoài hai mẫu xe kể trên, các mẫu SUV hạng sang như Lexus LX570, Lexus GX470, Lexus GX460 Premium và Mercedes-Benz GLS 400 4Matic cũng đều có giá bán vài tỷ đồng ở thời điểm mua mới.

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Chiếc Lexus LX570 đời 2010 màu đen.

Doanh nghiệp cho biết toàn bộ các phương tiện được rao bán hiện vẫn hoạt động bình thường, có đầy đủ hồ sơ pháp lý và được bảo dưỡng định kỳ trong suốt quá trình sử dụng. Giá bán của từng xe sẽ được thỏa thuận trực tiếp với khách hàng có nhu cầu, thay vì niêm yết công khai.

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Mercerdes-Benz GLS400 4Matic được rao bán.

Tập đoàn Sơn Hải được thành lập tháng 4/1998. Giai đoạn 2016-2022, Tập đoàn Sơn Hải có bước phát triển mạnh về quy mô. Theo Cổng thông tin quốc gia về doanh nghiệp, vốn điều lệ tập đoàn tăng liên tục từ hơn 423 tỷ đồng (2016) lên hơn 2.365 tỷ đồng (2022).

Trong lĩnh vực giao thông, doanh nghiệp từng tham gia thi công nhiều dự án lớn, trong đó đáng chú ý là các gói thầu cao tốc Bắc - Nam như Nghi Sơn - Diễn Châu, Vũng Áng - Bùng, Cam Lộ - La Sơn, Mai Sơn - Quốc lộ 45. Nhiều tuyến đường do Sơn Hải thi công còn được gắn biển bảo hành đến 10 năm.

Lê Tuấn
#Tập đoàn Sơn Hải #xe sang #rao bán #Bentley #lexus #bmw i8 #Mercedes-Benz GLS

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