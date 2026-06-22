Người dân An Giang thích thú với xe máy điện không cần bằng lái tại sự kiện 'Đổi xăng lấy điện' của VinFast

Trong các ngày 18-21/6, Quảng trường Tây Sông Hậu (phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) thu hút hàng trăm người dân tham dự sự kiện “Đổi xăng lấy điện - Cùng VinFast kiến tạo tương lai Xanh”. Sức nóng không chỉ đến từ các dòng xe máy điện hiện đại, tiện lợi như Flazz Max, Evo Lite… mà còn từ chính sách ưu đãi “khủng” trong mùa hè 2026.

Khách hàng đặc biệt quan tâm đến các mẫu xe đổi pin khi đến với sự kiện “Đổi xăng lấy điện - Cùng VinFast kiến tạo tương lai Xanh” tại An Giang

Xe không cần bằng lái thành tâm điểm

Ghi nhận thực tế tại chương trình, khu vực trưng bày, tư vấn và lái thử xe sôi động với sự góp mặt của đông đảo người dân ở mọi lứa tuổi. Trong đó, Flazz Max và Evo Lite thu hút sự quan tâm đặc biệt nhờ chất lượng vận hành tốt và không yêu cầu giấy phép lái xe.

Phan Văn Hoài Nam trải nghiệm Flazz Max - mẫu xe mới ra mắt của VinFast

Bước xuống từ chiếc Flazz Max sau vài vòng lái thử, em Phan Văn Hoài Nam (18 tuổi, học sinh Trường THPT Lương Văn Cù, An Giang) hào hứng dành nhiều lời khen cho cảm giác lái của mẫu xe điện VinFast.

“Xe dễ điều khiển, thân thiện và tốt cho môi trường hơn xe xăng. Em thực sự thích mẫu xe này và bố mẹ em cũng đã ‘chấm’ Flazz Max cho năm học mới”, Hoài Nam bày tỏ.

Cùng cảm giác thích thú với xe điện, chị Trần Bảo Ngọc (22 tuổi, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) ấn tượng khi lần đầu tiên được trải nghiệm lái thực tế chiếc Evo Lite.

“Tôi đang có ý định mua cho em gái chuẩn bị bước vào lớp 11 dòng xe này. Xe chạy êm, mượt, ga nhẹ, thiết kế thanh lịch, lại rất gọn nhẹ và có tốc độ giới hạn an toàn”, chị Bảo Ngọc nói.

Chị Lý Huỳnh Như trải nghiệm thực tế lái xe điện Evo Lite

Không chỉ thu hút giới trẻ, Evo Lite còn ghi điểm với giới văn phòng nhờ công nghệ đổi pin đột phá. Chị Lý Huỳnh Như, nhân viên văn phòng tại phường Châu Đốc cho rằng, tính năng tháo lắp đổi pin tại trạm giúp việc sử dụng xe máy điện rất tiện, chỉ mất 1-2 phút là có ngay pin đầy để đi tiếp. Thao tác này phù hợp với những người có công việc bận rộn như chị.

“Hiện tại, đi đâu cũng gặp trạm đổi pin của hãng, giúp tối ưu hóa thời gian, tiết kiệm chi phí và không lo gián đoạn hành trình. Chắc chắn tôi sẽ mua xe Evo Lite để thay cho xe máy xăng”, chị Lý Huỳnh Như nhấn mạnh.

Ưu đãi 16% hấp dẫn, “chốt đơn” xe máy điện nhanh chóng

Không khí tại sự kiện diễn ra sôi động khi các đại lý liên tục đón khách hàng mới đến lái thử và chốt đơn. Ngoài thiết kế, chất lượng, động lực quan trọng đến từ các chương trình ưu đãi mùa hè 2026 của VinFast, với tổng mức hỗ trợ lên tới 16% cho các dòng xe không yêu cầu bằng lái và 8% cho các mẫu xe điện hiệu năng cao khác.

Có mặt tại sự kiện, em Nguyễn Thị Cát Tường (16 tuổi) phấn khởi cho biết em đi cùng người thân đến nhận chiếc VinFast Evo Grand Lite. Trước khi quyết định, em đã tìm hiểu kĩ về mẫu xe và cho rằng mức giá sau ưu đãi càng khiến lựa chọn trở nên hợp lý hơn.

“Mẫu xe này có giá niêm yết ban đầu hơn 19 triệu đồng, nhưng nhờ được áp dụng các chính sách ưu đãi lên đến 16% của VinFast, mức giá hiện tại chỉ còn chưa tới 17 triệu đồng, quá hợp lý so với những điểm tiện lợi chiếc xe mang lại”, Cát Tường nói.

Anh Mai Hoàng Khải vượt quãng đường xa từ Đồng Tháp đến tham gia sự kiện và nhanh chóng “chốt đơn” với mẫu Evo Grand

Không chỉ thu hút người dân địa phương, sự kiện còn hấp dẫn nhiều khách hàng từ các khu vực lân cận. Vợ chồng anh Mai Hoàng Khải (35 tuổi, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp) đã di chuyển hàng chục km để trực tiếp trải nghiệm và hoàn tất thủ tục mua xe ngay tại sự kiện.

“Tôi quyết định mua Evo Grand sau khi được người quen giới thiệu và trực tiếp lái thử. Sắp tới, tôi có thể mua thêm một chiếc nữa để vợ đi làm”, anh khẳng định.

Theo anh Khải, gia đình đã cân nhắc chuyển sang xe điện từ khá lâu để giảm chi phí sử dụng. Tại sự kiện, anh có cơ hội lái thử nhiều mẫu xe, được tư vấn trực tiếp về từng dòng sản phẩm cũng như các chính sách ưu đãi đang áp dụng. Sau khi tính toán chi phí và tìm được mẫu xe phù hợp với nhu cầu, anh quyết định hoàn tất thủ tục mua xe ngay trong ngày.

Không chỉ anh Khải, nhiều khách hàng cũng đã tìm được mẫu xe ưng ý và quyết định xuống tiền ngay tại sự kiện. Nhiều người cho biết, bên cạnh sản phẩm phù hợp với nhu cầu và chi phí sở hữu hấp dẫn, mạng lưới điểm bán, xưởng dịch vụ phủ rộng cùng chính sách bảo hành vượt trội của VinFast là những yếu tố quan trọng giúp khách hàng yên tâm chuyển sang xe điện.