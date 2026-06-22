Khách hàng Nghệ An xếp hàng lái thử VinFast VF 5: Nhỏ gọn nhưng đủ chất, lái đã, lời ngay từ lúc xuống tiền

Không chỉ ghi điểm bằng trải nghiệm lái, VinFast VF 5 còn khiến nhiều khách hàng Nghệ An “chốt xe” tại chỗ khi bài toán giá mua - chi phí sử dụng - ưu đãi đang hấp dẫn hơn bao giờ hết.

“Cảm giác lái vượt mong đợi”

Trong hai ngày 19 - 20/6, chương trình lái thử và trải nghiệm diễn ra tại Trung tâm tổ chức sự kiện Hà Huy (phường Thái Hòa, Nghệ An) đã thu hút đông đảo người dân đến tìm hiểu và trực tiếp cầm lái các mẫu xe điện VinFast.

Người dân phường Thái Hòa và khu vực lân cận đến tìm hiểu và đăng ký lái thử các dòng xe điện VinFast.

Trong số các dòng xe được giới thiệu, VinFast VF 5 tiếp tục là mẫu xe nhận được nhiều sự quan tâm. Sau khi trực tiếp lái thử xe trên sa hình, anh Trương Minh Phú (phường Thái Hòa) cho biết mẫu xe Việt mang đến cảm giác lái hay vượt ngoài mong đợi.

Theo anh Phú, điểm nổi bật nhất của xe điện là khả năng tăng tốc nhanh, phản hồi chân ga tức thời nhưng vẫn duy trì sự ổn định và dễ kiểm soát. Trong quá trình trải nghiệm qua các bài thử đánh lái, tăng tốc và xử lý tình huống, VF 5 cho cảm giác chắc chắn, bám đường tốt và vận hành mượt mà.

Anh Trương Minh Phú (cầm lái) hài lòng với khả năng vận hành êm ái của VinFast VF 5.

“Khi tăng tốc gần như không có tiếng ồn động cơ như xe xăng, nên cảm giác ngồi trong khoang lái rất dễ chịu. Xe phản hồi nhanh nhưng không bị giật, phù hợp khi di chuyển trong đô thị hoặc những cung đường đông phương tiện”, anh Phú chia sẻ.

Anh Phú cũng đánh giá cao hệ thống công nghệ hỗ trợ lái an toàn được trang bị trên xe. “So với mặt bằng tầm giá 500 triệu đồng, VF 5 được trang bị nhiều tính năng hiếm như cảnh báo điểm mù, cảnh báo mở cửa... Khi trực tiếp trải nghiệm mới thấy những tính năng đó thực sự hữu ích trong quá trình vận hành hằng ngày”, anh Phú nhận xét.

Ưu đãi cộng dồn, giá lăn bánh xuống mức khó tin trong tháng 6

Nếu anh Phú ấn tượng với khả năng vận hành và công nghệ, thì khách hàng nữ như chị Hồ Thị Thùy Liên (khối Tân Thành, phường Thái Hòa) lại dành nhiều sự quan tâm đến tính thực dụng và hiệu quả kinh tế mà mẫu xe điện VF 5 mang lại.

Chị Hồ Thị Thùy Liên quan tâm tới VF 5 vì tính thực dụng và hiệu quả kinh tế.

Sau khi trực tiếp trải nghiệm, chị Liên cho biết VF 5 có thiết kế nhỏ gọn nhưng không gian bên trong vẫn rộng rãi, đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển của gia đình từ 4 đến 5 người.

“Khoang xe được bố trí hợp lý, ghế ngồi thoải mái. Các chức năng trên xe được thiết kế trực quan nên rất dễ sử dụng. Tôi nghĩ đây là mẫu xe phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng, đặc biệt là phụ nữ hoặc những người lần đầu sở hữu ô tô”, chị Liên nói.

Đặc biệt, theo chị, yếu tố quan trọng tạo nên sức hút của VF 5 là bài toán kinh tế. So với xe xăng cùng phân khúc, chi phí sử dụng xe điện nói chung luôn thấp hơn đáng kể, đặc biệt nhờ chính sách ưu đãi sạc miễn phí tới 10/2/2029 từ VinFast.

“Giá xăng có lúc lên rất cao, trong khi xe điện gần như không mất phí sạc trong ít nhất 2,5 năm tới. Ngoài ra, tôi thấy cộng đồng chủ xe chia sẻ là chi phí bảo dưỡng, thay thế phụ tùng cũng nhẹ nhàng hơn xe xăng”, vị khách hàng phân tích.

Quyết định “chốt” VF 5 luôn tại sự kiện, chị Lê Thị Ngọc Ly (phường Thái Hòa) cho rằng thời điểm hiện tại là hợp lý nhất để mua xe nên tranh thủ xuống tiền ngay.

Người mua VF 5 trong tháng 6 được hưởng nhiều chính sách ưu đãi cộng dồn từ VinFast.

Lý do là VinFast đang triển khai nhiều chính sách hỗ trợ giúp giảm áp lực tài chính cho người mua xe, gồm: bảo lãnh để mua xe chỉ từ 0 đồng trả trước đi kèm ưu đãi 6% hoặc chính sách lãi suất cố định 7%/năm trong 3 năm đầu từ chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh”, giảm 3% từ chương trình “Mùa hè rực rỡ - Vinfascination” hay tặng 2 năm bảo hiểm thân vỏ có thể quy đổi thành 15 triệu đồng tiền mặt... (áp dụng tới 30/6). Cộng dồn các khoản ưu đãi trực tiếp, chị Ly tính toán sẽ chỉ mất hơn 470 triệu đồng để đưa xe xuống đường.

“Ngay từ lúc mua, người dùng đã tiết kiệm được hàng chục triệu đồng. Bằng mức giá để lăn bánh VF 5, tôi chỉ tiếp cận được xe xăng bản số sàn”, chị Ly giải thích thêm.

Xe điện VinFast ngày càng được ưa chuộng tại Nghệ An.

Từ khả năng vận hành, trang bị tới chi phí sử dụng, VF 5 đang đáp ứng đúng những tiêu chí mà nhiều gia đình Việt tìm kiếm. Đây cũng là lý do mẫu xe này tiếp tục duy trì sức hút tại nhiều địa phương trên cả nước.