READY SET FORD: Định vị thương hiệu toàn cầu với sự dịch chuyển lấy con người làm trung tâm

TP - Với lịch sử hơn 120 năm đồng hành cùng khách hàng bằng tinh thần kiên trì, lạc quan và năng lực phục hồi mạnh mẽ, Ford luôn chọn cách nhìn về tương lai để tái định vị bản thân. Sự phát triển của Ford không chỉ được đo đếm bằng số lượng xe bán ra, mà được định hình bởi cam kết cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống cho cộng đồng.

Đó chính là bệ phóng để Ford chính thức khởi động "Ready Set Ford" - chiến dịch toàn cầu quy mô nhất của hãng trong hơn 15 năm qua.

Ý nghĩa chiến lược của tên gọi “Ready Set Ford”

Ý tưởng cốt lõi của chiến dịch "Ready Set Ford" bắt nguồn trực tiếp từ tầm nhìn chuyển dịch chiến lược của Tập đoàn trên toàn cầu. Được lấy cảm hứng từ khẩu hiệu quen thuộc tại vạch xuất phát của các giải đua tốc độ (“Ready, Set, Go”), chiến dịch này gửi gắm ba thông điệp mang tính bước ngoặt:

Lấy khách hàng làm trung tâm là định hướng xuyên suốt trong chiến lược phát triển sản phẩm và dịch vụ của Ford tại Việt Nam

- Khoảnh khắc khởi đầu: Tượng trưng cho giây phút mọi hành trình chuẩn bị bắt đầu. Đây là thời điểm con người đạt trạng thái sẵn sàng cao độ, tập trung tâm trí và quyết tâm dấn bước về phía trước.

- Tái định nghĩa trải nghiệm khách hàng: Đánh dấu một bước chuyển dịch tư duy sâu sắc của Ford, dịch chuyển trọng tâm từ việc chỉ tập trung vào thông số kỹ thuật của sản phẩm sang việc lấy con người, cảm xúc và trải nghiệm thực tế làm trung tâm.

- Bứt phá từ Hệ giá trị cốt lõi bền vững: Chiến dịch được định hình vững chắc dựa trên ba trụ cột tinh thần xuyên suốt bao gồm: Build (Kiến tạo), Thrill (Bứt phá) và Adventure (Khám phá).

Sự dịch chuyển từ “Thương hiệu sản phẩm” sang “Ðịnh hình lối sống”

Ông Ruchik Shah, Tổng Giám đốc Ford Việt Nam, Chiến lược "Ready Set Ford" hướng tới trải nghiệm khách hàng toàn diện

Chiến dịch “Ready Set Ford” phản ánh một chiến lược tiếp thị mang tính toàn diện: chuyển trọng tâm từ việc quảng bá tên gọi thương hiệu sang việc thấu hiểu và phục vụ lối sống của từng nhóm khách hàng. Bằng cách lắng nghe kỹ lưỡng những nhu cầu và thách thức thực tế của người dùng, Ford đã đưa ra các quyết định chiến lược để hiện đại hóa và tiếp thêm năng lượng cho thương hiệu.

Hãng đã phân loại và xác định rõ ràng các lối sống riêng biệt của từng tệp khách hàng. Từ đó, thương hiệu Oval xanh tìm ra phương thức hỗ trợ kỹ thuật và dịch vụ một cách đáng tin cậy, tạo nên sự khác biệt so với các đối thủ.

Trong tương lai, chính những lối sống đa dạng này sẽ trở thành kim chỉ nam chi phối mọi quyết định lớn của tập đoàn, từ quy trình nghiên cứu, thiết kế sản phẩm cho đến việc xây dựng trải nghiệm bán lẻ tại hệ thống đại lý. Ford tin rằng mỗi cá nhân đều có năng lực mạnh mẽ hơn họ tưởng, họ chỉ cần một tia lửa kích hoạt – và Ford tự hào là thương hiệu tạo ra tia lửa đó.

Ba tinh thần chủ đạo tạo nên giá trị cốt lõi

Thay vì chỉ nhấn mạnh vào những gì được chế tạo ra trong nhà máy, Ford hướng tầm nhìn đến những giá trị và thành tựu mà khách hàng có thể đạt được trên hành trình của riêng mình. Mỗi sản phẩm, công nghệ hay dịch vụ đều được thiết kế như những công cụ hỗ trợ con người trở nên bản lĩnh, tự tin và chủ động hơn. Triết lý kết nối này được vận hành dựa trên ba tinh thần chủ đạo:

- Tinh thần Kiến tạo (Build): Đại diện cho những con người bền bỉ, thầm lặng lao động để xây dựng các giá trị thiết thực cho công việc cá nhân và đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng xung quanh.

- Tinh thần Bứt phá (Thrill): Dành cho những cá nhân mang tư duy đột phá, không ngại dấn thân thử thách các giới hạn và liên tục định nghĩa lại những điều có thể thực hiện được trong cuộc sống.

- Tinh thần Khám phá (Adventure): Cổ vũ xu hướng sẵn sàng lên đường, tìm kiếm những trải nghiệm mới và không ngừng mở rộng góc nhìn, thế giới quan về môi trường xung quanh.

Ba tinh thần này không chỉ là sợi dây kết nối Ford với người tiêu dùng, mà còn trở thành định hướng nhất quán trong việc phát triển hệ sinh thái sản phẩm và dịch vụ trên phạm vi toàn cầu.

Hiện thực hóa chiến lược “Ready Set Ford” tại thị trường Việt Nam

Tại Việt Nam, chiến lược toàn cầu này không dừng lại ở mức độ thông điệp truyền thông mà đang được chuyển hóa thành những hành động cụ thể, tác động trực tiếp đến danh mục sản phẩm, chính sách dịch vụ và trải nghiệm khách hàng.

- Phát triển hệ sinh thái dịch vụ linh hoạt: Song song với việc nâng cấp các dòng sản phẩm hiện đại, Ford Việt Nam tập trung đầu tư mạnh mẽ vào hệ sinh thái dịch vụ nhằm tối ưu hóa toàn bộ vòng đời sử dụng xe của khách hàng. Các giải pháp dịch vụ mới được thiết kế hướng tới sự thuận tiện tối đa và linh hoạt về thời gian, bao gồm: quy trình bảo dưỡng nhanh, dịch vụ nhận và giao xe tận nơi cho khách hàng, cùng hệ thống xe sửa chữa lưu động. Những giải pháp này giúp người dùng hoàn toàn chủ động kiểm soát thời gian cá nhân mà vẫn đảm bảo phương tiện luôn duy trì trạng thái vận hành hoàn hảo nhất.

- Chuyển đổi số và đồng bộ tiêu chuẩn đại lý toàn cầu: Trải nghiệm sở hữu xe được nâng tầm thông qua việc áp dụng các nền tảng kết nối thông minh. Khách hàng tại Việt Nam giờ đây có thể dễ dàng theo dõi sức khỏe của xe, đặt lịch hẹn dịch vụ trực tuyến và tương tác trực tiếp với hệ thống đại lý thông qua ứng dụng di động. Đồng thời, việc triển khai tiêu chuẩn toàn cầu Ford Signature 2.0 tại các showroom giúp hành trình mua sắm và chăm sóc xe của khách hàng diễn ra liền mạch, nhất quán, kết nối chặt chẽ và không có khoảng cách giữa hai không gian trực tuyến (online) và trực tiếp (offline).

Ông Ruchik Shah, Tổng Giám đốc Ford Việt Nam chia sẻ: “Với Ready Set Ford, chúng tôi không chỉ phát triển những sản phẩm tốt hơn, mà còn hướng tới việc mang đến cho khách hàng những công cụ và trải nghiệm giúp họ tự tin hơn trong mọi hành trình. Từ việc nâng cấp hệ truyền động, mở rộng danh mục sản phẩm đến phát triển hệ sinh thái dịch vụ, tất cả đều nhằm hỗ trợ khách hàng làm được nhiều hơn, đi xa hơn và luôn sẵn sàng trong mọi tình huống".