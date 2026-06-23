Vận hành hệ thống dữ liệu Khoa học - Công nghệ nền tảng số

TP - Hưởng ứng Ngày Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam (18/5), Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) đã đưa vào vận hành hệ thống Cơ sở dữ liệu Khoa học và Công nghệ chuyên ngành tại địa chỉ http://khcnthuocla.vn/home. Đây là bước đi quan trọng trong công tác quản trị tri thức tập trung và thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong toàn Tổng Công ty...

Gỡ khó bài toán “phân mảnh” dữ liệu

Ngành thuốc lá Việt Nam là một ngành sản xuất đặc thù có hàm lượng kỹ thuật và công nghệ chuyên sâu. Chuỗi giá trị của ngành liên kết chặt chẽ qua nhiều công đoạn phức tạp: từ nghiên cứu tạo giống cây trồng, kỹ thuật canh tác, quy trình thu hoạch – sơ chế nguyên liệu, đến công nghệ chế biến sợi, phối chế hương liệu và sản xuất và kinh doanh thành phẩm thuốc điếu. Trong quá trình hoạt động và phát triển, các đơn vị thành viên trực thuộc Vinataba đã thực hiện nhiều nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và cải tiến kỹ thuật, tích lũy được khối lượng lớn, đa dạng tài liệu và tri thức giá trị.

Nhiều kết quả nghiên cứu của ngành được đưa vào hệ thống dữ liệu

Tuy nhiên, do đặc thù lưu trữ trước đây còn phân tán, một phần nguồn tài liệu này tồn tại dưới dạng hồ sơ giấy hoặc các tệp điện tử lưu cục bộ tại từng đơn vị. Thêm nữa, việc thiếu một quy chuẩn dữ liệu chung, cơ chế chia sẻ thống nhất đôi khi tạo ra tình trạng cục bộ thông tin, gây khó khăn cho công tác tra cứu, kế thừa và khai thác tri thức.

Trước thực trạng đó, bám sát tinh thần Quyết định số 749/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình chuyển đổi số quốc gia, Ban lãnh đạo Tổng công ty đã định hướng xây dựng một hệ thống dữ liệu khoa học – công nghệ tập trung. Đây được xem là giải pháp cần thiết nhằm nâng cao năng lực quản trị và tạo cơ sở cho các hoạt động đổi mới sáng tạo tiếp theo.

Số hóa 1.428 tài liệu khoa học – công nghệ chuyên ngành

Được Hội đồng Khoa học Kỹ thuật Tổng Công ty giao phó, từ năm 2022, Viện Thuốc lá đã chủ trì thực hiện nhiệm vụ “Nghiên cứu xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu khoa học và công nghệ ngành thuốc lá”. Chủ nhiệm nhiệm vụ là ông Đào Nam Cao – Phó Giám đốc Viện. Đến cuối năm 2025, hệ thống cơ sở dữ liệu đã được hình thành và đạt được những kết quả bước đầu quan trọng, hình thành được kho tài nguyên số phục vụ cho việc dùng chung trong toàn Tổng Công ty.

Hệ thống đã chuẩn hóa và số hóa thành công tổng số 1.428 tài liệu khoa học – công nghệ chuyên ngành. Tính riêng trong năm 2025, kho dữ liệu đã thực hiện xử lý mới 350 tài liệu, bao gồm 329 tài liệu trong nước và 21 tài liệu quốc tế. Toàn bộ kho tư liệu đồ sộ này được tổ chức thành 5 nhóm danh mục cốt lõi.

Bên cạnh kho dữ liệu, hệ thống phần mềm tại địa chỉ trực tuyến khcnthuocla.vn được vận hành với hiệu năng kỹ thuật ổn định, tốc độ truy xuất dữ liệu dưới 3 giây. Hệ thống được tích hợp các nhóm chức năng cốt lõi bao gồm: Tìm kiếm/tra cứu tài liệu, Quản lý phân loại dữ liệu và Hỗ trợ môi trường trao đổi chuyên môn. Các tính năng này giúp cán bộ công nhân viên dễ dàng tiếp cận nguồn tri thức chung, giảm thiểu rào cản địa lý giữa các đơn vị.



ược vận hành với hiệu năng kỹ thuật ổn định, tốc độ truy xuất dữ liệu dưới 3 giây. Hệ thống được tích hợp các nhóm chức năng cốt lõi bao gồm: Tìm kiếm/tra cứu tài liệu, Quản lý phân loại dữ liệu và Hỗ trợ môi trường trao đổi chuyên môn. Các tính năng này giúp cán bộ công nhân viên dễ dàng tiếp cận nguồn tri thức chung, giảm thiểu rào cản địa lý giữa các đơn vị.

Điểm nổi bật trong thiết kế hệ thống là giải pháp phân tách không gian dữ liệu linh hoạt với các tính năng dễ dàng chia sẻ đồng thời đảm bảo bí mật an toàn.

Trong giai đoạn tiếp theo, Tổng Công ty định hướng tiếp tục hoàn thiện và mở rộng hệ thống cơ sở dữ liệu với mục tiêu rõ ràng: tập trung xây dựng nguồn dữ liệu sạch và có cấu trúc chất lượng cao trước khi triển khai các ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Việc ưu tiên chuẩn hóa dữ liệu được xem là bước đi bài bản nhằm bảo đảm hiệu quả lâu dài của hệ thống.

Các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới bao gồm: tiếp tục mở rộng quy mô số hóa tài liệu chuyên ngành, triển khai vận hành thử nghiệm sâu rộng tại các đơn vị thành viên và hoàn thiện cơ chế quản lý, chia sẻ dữ liệu chung trong toàn Tổng Công ty.