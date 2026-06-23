CÔNG TY TNHH MTV LÂM CÔNG NGHIỆP LONG ĐẠI: Giữ màu xanh đại ngàn - Kiến tạo giá trị bền vững

TP - Trải qua nhiều năm xây dựng và phát triển, Công ty TNHH MTV Lâm Công nghiệp Long Đại đã khẳng định vị thế là một trong những đơn vị lâm nghiệp chủ lực của tỉnh Quảng Trị, tiên phong trong quản lý, bảo vệ và phát triển rừng bền vững.

Ðóng gói sản phẩm trước khi xuất khẩu

Hiện nay, Công ty quản lý hơn 83.900 ha rừng và đất lâm nghiệp, trong đó có gần 64.800 ha rừng tự nhiên và hơn 16.000 ha rừng trồng. Với mạng lưới 8 đơn vị trực thuộc cùng đội ngũ hơn 400 cán bộ, người lao động, hoạt động trong lĩnh vực lâm nghiệp, từ trồng rừng, bảo vệ rừng, sản xuất giống cây lâm nghiệp đến khai thác, vận tải, chế biến gỗ và lâm sản ngoài gỗ.

Khai thác mủ cao su

Năm 2025 ghi dấu nhiều kết quả tích cực khi Công ty hoàn thành và vượt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh. Trồng lại hơn 1.238 ha rừng nguyên liệu và gỗ lớn, sản xuất gần 4,5 triệu cây giống lâm nghiệp, góp phần nâng cao độ che phủ rừng và phát triển bền vững. Tổng doanh thu đạt 274 tỷ đồng, nộp ngân sách hơn 8,1 tỷ đồng, lợi nhuận đạt gần 2,9 tỷ đồng.

Một khu rừng trồng của Công ty Lâm Công nghiệp Long Đại

Đặc biệt, diện tích rừng trồng của Công ty đã được cấp chứng chỉ FSC gồm 3.750 ha, hướng đến cấp chứng chỉ toàn bộ diện tích rừng trồng của công ty. Đảng bộ Công ty 5 năm liền 2021-2025 được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Không chỉ phát triển sản xuất kinh doanh hiệu quả, Công ty Long Đại còn thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ tài nguyên rừng, giữ vững an ninh biên giới, chăm lo đời sống người lao động và tích cực đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Thông tin liên hệ: Công ty TNHH MTV Lâm công nghiệp Long Đại Địa chỉ: TDP 10, phường Đồng Sơn, tỉnh Quảng Trị. Email: Filoco@vnn.vn Website: longdaicorp.com.vn

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