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Kinh tế

Giá vàng tiếp tục giảm mạnh

Ngọc Mai

TPO - Sáng nay (24/6), giá vàng trong nước tiếp đà giảm mạnh. Theo đó, vàng miếng SJC về mốc 147 triệu đồng/lượng. Khoảng cách giữa giá vàng trong nước và thế giới nới rộng lên 17 triệu đồng/lượng.

Vào lúc 9h, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 144-147 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1 triệu đồng/lượng so với sáng qua.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn khác cũng đồng loạt điều chỉnh giảm giá. Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu và Tập đoàn DOJI đều đưa giá vàng miếng SJC về mức 147 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Giá vàng nhẫn cũng có mức giảm tương đương. Theo đó, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, DOJI cùng niêm yết 144-147 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn Mi Hồng có giá 145-147 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn SJC 143,9 - 146,9 triệu đồng/lượng….

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Giá vàng trong nước cao hơn thế giới khoảng 17 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 4.084 USD/ounce, giảm 67 USD so với sáng qua. Giá vàng thế giới tương đương 130 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá vàng trong nước nới rộng khoảng cách với thế giới 17 triệu đồng/lượng. Trước đó, giá vàng trong nước có thời điểm chỉ cao hơn thế giới 7-8 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường tiền tệ, sáng 24/6, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.192 đồng/USD, tăng 3 đồng so với sáng qua. Tại Vietcombank, giá USD niêm yết 26.131 - 26.451 đồng/USD.

Trên thị trường tự do, giá USD giao dịch quanh mức 26.750 đồng/USD mua vào và bán ra 26.780 đồng/USD.

Ngọc Mai
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