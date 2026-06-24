Thẻ MeGO phi vật lý: Chạm điện thoại là lên tàu – Câu chuyện của những người trẻ chọn Metro

Không cần ví, không cần vé giấy, thậm chí không cần mang theo thẻ – chỉ cần chiếc điện thoại trong tay, hàng nghìn người trẻ tại Hà Nội đang bắt đầu ngày mới bằng một cú chạm nhẹ vào cổng soát vé Metro. Đó là trải nghiệm mà thẻ MeGO phi vật lý của Vietcombank, tích hợp hoàn toàn với Apple Pay và Google Pay, đang mang lại mỗi ngày.

Chỉ vài tuần sau khi ra mắt, thẻ đồng thương hiệu Vietcombank Visa Hanoi Metro – MeGO đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo người dùng trẻ, đặc biệt là sinh viên và nhân viên văn phòng – những người đang dần từ bỏ phương tiện cá nhân để chuyển sang Metro và xe buýt như một lựa chọn di chuyển thông minh hơn trong đô thị.

Mở thẻ trong 3 phút, đi Metro ngay hôm đó

Điểm khác biệt lớn nhất của thẻ MeGO phi vật lý nằm ở tốc độ triển khai và sự tức thì trong trải nghiệm. Không cần chờ thẻ vật lý về đến tay, không cần ra quầy giao dịch – người dùng chỉ cần mở ứng dụng VCB Digibank, điền thông tin và hoàn tất đăng ký trong vài phút. Ngay sau đó, thẻ được thêm vào Apple Pay hoặc Google Pay và sẵn sàng sử dụng tại toàn bộ hệ thống cổng soát vé Metro Hà Nội.

Với người dùng iPhone, thẻ MeGO hoạt động qua Apple Pay tương tự như một thẻ giao thông NFC – chỉ cần đưa điện thoại lại gần đầu đọc thẻ là cổng mở, không cần mở khóa màn hình hay mở app. Người dùng Android sử dụng Google Pay với nguyên lý tương tự, hỗ trợ hầu hết thiết bị có tính năng NFC.

Đặc biệt, thẻ MeGO phi vật lý không chỉ dùng được trên Metro, mà còn thanh toán được trên hệ thống xe buýt Hà Nội đã tích hợp cổng thanh toán không tiền mặt – mở ra một hành trình đô thị thực sự liền mạch từ điểm xuất phát đến điểm đến cuối cùng.

"Tôi bỏ xe máy từ ngày có MeGO" – Góc nhìn của sinh viên

Nguyễn Minh Khôi (22 tuổi, sinh viên Đại học Trường Đại học Giao thông Vận tải) là một trong những người dùng đầu tiên đăng ký thẻ MeGO phi vật lý ngay sau khi sản phẩm ra mắt vào cuối tháng 3/2026.

"Trước đây tôi hay đi xe máy từ ký túc xá ra trung tâm, mỗi tuần tốn mấy trăm nghìn xăng, chưa kể tắc đường. Từ khi dùng MeGO trên điện thoại, tôi đi Metro tuyến Nhổn – ga Hà Nội và kết hợp thêm xe buýt. Vừa nhanh hơn, vừa tiết kiệm hơn hẳn. Cái hay nhất là không cần mang gì cả – điện thoại vừa là vé tàu, vừa là ví tiền." — Nguyễn Minh Khôi, sinh viên Đại học Bách Khoa Hà Nội

Khôi cho biết thêm rằng điều anh ấn tượng nhất không chỉ là sự tiện lợi, mà còn là tính năng theo dõi dấu chân carbon trên VCB Digibank. Mỗi chuyến Metro hay xe buýt được ghi nhận là một lựa chọn xanh, hiển thị trực tiếp trên ứng dụng – điều mà anh gọi là "động lực nhỏ nhưng có ý nghĩa để tiếp tục thay đổi thói quen di chuyển".

Với ưu đãi miễn phí 100% các chuyến Metro tuyến Nhổn – ga Hà Nội áp dụng đến hết 31/7/2026, Khôi tính toán mình tiết kiệm được khoảng 400.000–500.000 đồng/tháng so với chi phí xăng xe, gửi xe trước đây.

Nhân viên văn phòng: Từ ùn tắc đến "chạm là đi"

Chị Trần Thanh Hà (29 tuổi, chuyên viên marketing tại một công ty trên đường Láng Hạ) là người đã chuyển hoàn toàn từ xe máy sang Metro kết hợp xe buýt sau gần một năm. Việc đăng ký thẻ MeGO phi vật lý và tích hợp vào Google Pay trên điện thoại Android đã giúp chị đơn giản hóa hơn nữa hành trình mỗi ngày.

"Tôi đã dùng Metro được gần một năm nhưng trước đây vẫn phải nạp tiền vào thẻ riêng, đôi khi quên nạp là lỡ chuyến. Từ khi dùng thẻ MeGO phi vật lý qua Google Pay, tôi chỉ cần đưa điện thoại vào cổng là xong – tiền tự trừ từ tài khoản Vietcombank. Buổi sáng hai tay tôi cầm cà phê và laptop, không cần lục ví hay tìm thẻ gì cả." — Trần Thanh Hà, chuyên viên marketing, Hà Nội

Chị Hà cũng chia sẻ rằng thẻ MeGO không chỉ dừng lại ở việc đi tàu – chị dùng nó để thanh toán cà phê trước khi lên tàu, mua đồ ăn trưa gần văn phòng và thỉnh thoảng mua sắm online. "Một thẻ làm được tất cả, không cần nhiều app hay nhiều thẻ khác nhau" – đó là cách chị mô tả.

Với ưu đãi 50% khi đi Metro tuyến Cát Linh – Hà Đông (đến hết 31/7/2026) và hàng loạt ưu đãi tại đối tác ăn uống như Hotpot Story, KingBBQ, Marukame Udon, Tour les Jours, chị Hà tính toán mỗi tháng tiết kiệm được một khoản không nhỏ so với trước đây.

Tích hợp Apple Pay & Google Pay: Thẻ trong điện thoại, đi khắp thành phố

Điểm mạnh của thẻ MeGO phi vật lý nằm ở việc hoàn toàn tương thích với cả hai hệ sinh thái thanh toán di động phổ biến nhất hiện nay: Apple Pay (dành cho người dùng iPhone và Apple Watch) và Google Pay (dành cho thiết bị Android hỗ trợ NFC).

Chỉ với 3 bước đơn giản, người dùng đã có thể bắt đầu trải nghiệm:

• Bước 1: Đăng ký thẻ MeGO phi vật lý trên VCB Digibank – hoàn tất trong vài phút

• Bước 2: Thêm thẻ vào Apple Pay hoặc Google Pay ngay trên ứng dụng

• Bước 3: Đưa điện thoại vào cổng soát vé Metro hoặc xe buýt – và lên đường!

Đặc biệt, với Apple Pay, người dùng có thể sử dụng thẻ ngay cả khi điện thoại hết pin (ở chế độ nguồn dự phòng Express Transit), đảm bảo không bỏ lỡ chuyến tàu trong bất kỳ tình huống nào. Với Google Pay, tính năng HCE (Host Card Emulation) cho phép thanh toán hoàn toàn qua phần mềm, không cần chip vật lý.

Ngoài Metro, thẻ MeGO phi vật lý còn được chấp nhận tại hàng triệu điểm bán hàng trên toàn thế giới qua mạng lưới Visa – từ siêu thị, cửa hàng tiện lợi đến các nền tảng thương mại điện tử trong và ngoài nước.

Không chỉ Metro – MeGO phi vật lý còn đi được cả xe buýt

Một điểm cộng quan trọng ít được để ý: thẻ MeGO phi vật lý tích hợp sẵn trên Apple Pay và Google Pay cũng hoạt động tại các điểm thanh toán không tiền mặt trên nhiều tuyến xe buýt Hà Nội đang được trang bị đầu đọc thẻ contactless.

Điều này có ý nghĩa đặc biệt với những người dùng chọn kết hợp Metro và xe buýt như một giải pháp di chuyển đô thị toàn diện. Thay vì phải có nhiều loại thẻ hay ứng dụng khác nhau, chỉ một chiếc điện thoại với thẻ MeGO đã đủ để "giải quyết" toàn bộ lộ trình từ nhà đến công ty hay trường học.

"Tôi đi từ Hà Đông lên trung tâm: Metro tuyến Cát Linh – Hà Đông, sau đó chuyển xe buýt đến gần chỗ làm. Cả hai chặng đều chỉ cần chạm điện thoại – dùng MeGO hết. Sáng nào cũng vậy, quen rồi, không nghĩ đến xe máy nữa." — Phạm Đức Anh, 26 tuổi, kỹ sư phần mềm, Hà Đông

Tóm tắt ưu đãi thẻ MeGO phi vật lý

Dưới đây là các ưu đãi nổi bật dành riêng cho chủ thẻ MeGO (bao gồm cả phiên bản phi vật lý):

Quyền lợi

Chi tiết

Phí thường niên

Miễn phí trọn đời

Phí phát hành thẻ phi vật lý

Miễn phí (không giới hạn thời gian)

Metro tuyến Nhổn – ga Hà Nội

Miễn phí 100% đến hết 31/7/2026

Metro tuyến Cát Linh – Hà Đông

Giảm 50% đến hết 31/7/2026

Xe buýt có cổng NFC

Thanh toán không tiền mặt qua Apple Pay / Google Pay

Ưu đãi ăn uống & mua sắm

Hotpot Story, KingBBQ, Marukame Udon, Tour les Jours, BreadTalk, Guardian, Nguyễn Kim...

Tính năng xanh

Theo dõi dấu chân carbon trên VCB Digibank



Hành trình đô thị thông minh – Bắt đầu từ hôm nay

Câu chuyện của bạn Khôi, chị Hà và anh Đức Anh không phải ngoại lệ. Khắp Hà Nội, ngày càng nhiều người trẻ đang âm thầm thay đổi thói quen di chuyển – không phải vì bắt buộc, mà vì họ tìm thấy một giải pháp thực sự tiện lợi, tiết kiệm và phù hợp với nhịp sống của mình.

Thẻ MeGO phi vật lý – với khả năng tích hợp trên Apple Pay và Google Pay, thanh toán Metro lẫn xe buýt chỉ bằng một chạm – là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy công nghệ tài chính có thể thay đổi cách người ta trải nghiệm đô thị mỗi ngày.

Miễn phí thường niên trọn đời. Mở trong vài phút. Dùng ngay hôm nay