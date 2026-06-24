Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

EVNHANOI hoãn các lịch cắt điện theo kế hoạch

P.V

Theo dự báo thời tiết, từ ngày 23/6/2026, khu vực Bắc Bộ, trong đó có Thủ đô Hà Nội, tiếp tục xảy ra nắng nóng gay gắt, nhiệt độ phổ biến từ 37 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Thời tiết nắng nóng kéo dài khiến nhu cầu sử dụng điện của khách hàng tăng cao.

Để đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ sinh hoạt của Nhân dân và các nhiệm vụ quan trọng trên địa bàn Thành phố, Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) hoãn toàn bộ các lịch cắt điện theo kế hoạch từ ngày 23 ÷ 25/6/2026.

image001-2709.png
EVNHANOI thông báo hoãn các lịch cắt điện

Theo đó, EVNHANOI sẽ triển khai các phương án đảm bảo điện; tăng cường kiểm tra, giám sát tình trạng vận hành của các thiết bị, bố trí lực lượng trực vận hành, chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.

EVNHANOI khuyến nghị khách hàng sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả trong thời gian nắng nóng; hạn chế sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện công suất lớn vào giờ cao điểm từ 17h30 ÷ 22h30, cài đặt điều hòa ở mức nhiệt phù hợp từ 26 độ C trở lên, tắt các thiết bị điện khi không sử dụng.

P.V
#EVNHANOI #cắt điện #Hà Nội #nắng nóng #điện lực #công ty điện lực #giảm tải

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe