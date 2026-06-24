Công ty CP Sản xuất và Kinh doanh VinFast có tổng giám đốc mới

TPO - Ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Vingroup - thôi chức vụ Tổng Giám đốc Công ty CP Sản xuất và Kinh doanh VinFast, doanh nghiệp vừa bổ nhiệm ông Trịnh Văn Ngân đảm nhiệm vị trí này.

Công ty CP Sản xuất và Kinh doanh VinFast vừa công bố bất thường liên quan đến việc thay đổi, bổ nhiệm mới, bổ nhiệm lại, bãi nhiệm người đại diện theo pháp luật. Theo đó, vào ngày 22/6, Hội đồng quản trị Công ty CP Sản xuất và Kinh doanh VinFast đã ban hành nghị quyết thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty CP Sản xuất và Kinh doanh VinFast.

Cụ thể, Công ty CP Sản xuất và Kinh doanh VinFast đã miễn nhiệm chức vụ tổng giám đốc đối với ông Phạm Nhật Vượng; bổ nhiệm ông Trịnh Văn Ngân đảm nhiệm vị trí này từ ngày 22/6.

Tuy nhiên, ông Phạm Nhật Vượng vẫn tiếp tục làm Tổng Giám đốc VinFast toàn cầu.

Công ty CP Sản xuất và Kinh doanh VinFast bổ nhiệm ông Trịnh Văn Ngân làm tổng giám đốc. Ảnh: VF.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I năm nay của Tập đoàn Vingroup, ông Phạm Nhật Vượng đã tài trợ cho VinFast thêm 5.000 tỷ đồng. Năm 2023, ông Phạm Nhật Vượng đã tài trợ VinFast 18.980 tỷ đồng, năm 2024 là 8.277 tỷ đồng và năm 2025 là 23.000 tỷ đồng.

Như vậy, tính đến hết quý I vừa qua, ông Phạm Nhật Vượng đã tài trợ 55.257 tỷ đồng cho VinFast.

Trước đó, VinFast Auto Ltd. công bố kế hoạch tái cấu trúc theo mô hình “asset-light” nhằm tối ưu hóa tài sản và giảm áp lực vốn đầu tư. Cụ thể, VinFast sẽ tách một số tài sản của Công ty CP Sản xuất và Kinh doanh VinFast (VFTP) sang pháp nhân mới, thoái toàn bộ cổ phần phổ thông tại VFTP với giá trị khoảng 530 triệu USD.

Công ty CP NC đầu tư và phát triển Tương Lai cùng ông Phạm Nhật Vượng sẽ mua lại một phần tài sản của VinFast Việt Nam, gồm hai nhà máy tại Hải Phòng và Hà Tĩnh với giá chuyển nhượng hơn 13.309 tỷ đồng (tương đương khoảng 530 triệu USD).

Đi kèm thương vụ này, bên mua cũng tiếp nhận phần lớn tổng nợ và các nghĩa vụ phải trả của VinFast hiện tại là khoảng 182.000 tỷ đồng, tính đến ngày 31/3.

VinFast vẫn hoạt động bình thường và vẫn là tài sản trực thuộc ông Phạm Nhật Vượng sau khi Công ty CP NC đầu tư và phát triển Tương Lai cùng ông Vượng mua lại VFTP. VinFast vẫn giữ lại mảng sản xuất ở toàn cầu, còn ở Việt Nam sẽ thuê Công ty CP NC đầu tư và phát triển Tương Lai sản xuất.

Sau khi tái cấu trúc, VinFast cơ bản sẽ hết nợ (chỉ còn lại rất ít). Công ty không chỉ có lãi sớm hơn dự tính (dự kiến từ năm 2027) mà còn đảm bảo tương lai ổn định, bền vững hơn.

Với Tập đoàn Vingroup, cổ đông sẽ an tâm hơn nhiều khi Vingroup không phải gánh 50% tổng nợ của VinFast theo tỷ lệ sở hữu. Trong tương lai, VinFast không phải là nơi tiêu tiền của Vingroup mà sẽ là một tài sản mang lại giá trị to lớn cho Vingroup, sau khi VinFast dự kiến có lãi từ năm 2027.