Kho bạc Nhà nước gửi ngân hàng 650.000 tỷ đồng

TPO - Kho bạc Nhà nước cho biết, số dư tiền gửi ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi tại các ngân hàng thương mại bình quân trong quý II/2026 duy trì ở mức 650.000 tỷ đồng.

Từ đầu năm tới nay, Kho bạc Nhà nước thực hiện triển khai các nghiệp vụ sử dụng ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi, giúp giảm chi phí vay nợ cho ngân sách nhà nước, tăng nguồn thu ngân sách.

Theo bà Nguyễn Thị Ngọc Hiếu - Phó trưởng Ban Quản lý ngân quỹ, Kho bạc Nhà nước, ưu tiên thứ nhất là cho ngân sách Trung ương vay, nhằm giảm áp lực phát hành trái phiếu Chính phủ trong trường hợp khối lượng phát hành không đạt kế hoạch đề ra.

Ưu tiên thứ hai là sử dụng nguồn ngân quỹ tạm thời nhàn rỗi để thực hiện mua - bán lại trái phiếu chính phủ trên thị trường. Nghiệp vụ này góp phần hỗ trợ thanh khoản cho hệ thống ngân hàng, đặc biệt các ngân hàng đang nắm giữ trái phiếu Chính phủ.

Ưu tiên thứ ba là gửi nguồn ngân quỹ tạm thời nhàn rỗi tại các ngân hàng thương mại. Khối lượng gửi được thực hiện theo quy định hiện hành, với mức tối đa không vượt quá 50% khả năng ngân quỹ tạm thời nhàn rỗi. Các hoạt động sử dụng ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi vừa hỗ trợ nguồn vốn cho hệ thống ngân hàng, vừa tạo thêm nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

Bình quân trong quý II, nguồn ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi được gửi tại các ngân hàng thương duy trì khoảng 650.000 tỷ đồng.

"Khi xây dựng phương án đầu tư, điều hành ngân quỹ, chúng tôi dựa trên các dự báo thu của cơ quan thuế, hải quan cũng như dự báo nhu cầu chi của ngân sách nhà nước. Trên cơ sở đó, Kho bạc Nhà nước xây dựng phương án điều hành ngân quỹ theo quý và chi tiết theo từng tháng để trình Bộ Tài chính phê duyệt. Khả năng sử dụng ngân quỹ tạm thời nhàn rỗi sẽ thay đổi, phụ thuộc vào tình hình thu - chi và vay của ngân sách nhà nước. Theo đó, hạn mức sử dụng ngân quỹ nhà nước từng thời kỳ mang tính động, giao dịch được điều hành linh hoạt, phù hợp", bà Hiếu thông tin thêm.

Đến ngày 18/6, tổng thu ngân sách nhà nước đạt hơn 1,4 triệu tỷ đồng, bằng hơn 57% dự toán năm. Kết quả tăng hơn 208.000 tỷ đồng (16,8%) so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, thu nội địa (không kể dầu thô) đạt trên 1,2 triệu tỷ đồng, bằng 56,71% dự toán năm, tăng 16,54% (tương đương 177.087 tỷ đồng).

So với cùng kỳ năm trước, trong thu nội địa thì thu về nhà, đất tăng 2,99% (7.274 tỷ đồng), đạt 250.865 tỷ đồng, bằng 45,55% dự toán năm. Trong đó, thu tiền sử dụng đất đạt 214.078 tỷ đồng, chỉ tăng nhẹ 0,06% (133 tỷ đồng).

Ở chiều ngược lại, thu thuế thu nhập cá nhân giảm 2,94% (tương đương 3.416 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm trước, chỉ đạt 112.766 tỷ đồng (bằng 47,57% dự toán năm).

Theo Kho bạc Nhà nước, mức tăng ấn tượng 16,54% của thu nội địa so với cùng kỳ năm 2025 chủ yếu xuất phát từ đà phục hồi và đóng góp mạnh mẽ của 3 khu vực kinh tế lõi. Khu vực công thương - ngoài quốc doanh đạt 358.126 tỷ đồng (tăng bứt phá 45%); khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt 199.757 tỷ đồng (tăng mạnh 36%); khu vực doanh nghiệp nhà nước đạt 109.092 tỷ đồng (tăng 21%).