Phòng giao dịch NHCSXH Thanh Oai tích cực đẩy mạnh thực hiện công tác chuyển đổi số

Thực hiện văn bản số 603/QĐ-NHCS ngày 02/02/2026 của Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội về quy định tiền gửi trực tuyến trên ứng dụng VBSP Smartbanking; đồng thời, để đảm bảo thực hiện tốt công tác chuyển đổi số và chủ trương thanh toán không dùng tiền mặt theo chỉ đạo của Thành phố, Phòng giao dịch NHCSXH Thanh Oai đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Đơn vị chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác như Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh để đẩy mạnh công tác tuyên truyền.

Thông qua các buổi họp tổ tiết kiệm và vay vốn, các phiên giao dịch định kỳ tại các xã, cán bộ ngân hàng đã trực tiếp hướng dẫn người dân cài đặt, đăng ký và sử dụng ứng dụng SmartBanking. Bên cạnh đó, việc phân công cán bộ phụ trách từng địa bàn, thường xuyên hỗ trợ các tổ tiết kiệm và vay vốn trong việc mở và kích hoạt tài khoản cũng góp phần quan trọng vào sự thành công của chương trình.

Kết quả đạt được sau thời gian triển khai giải ngân qua tài khoản, không dùng tiền mặt tại Phòng giao dịch NHCSXH Thanh Oai tính đến hết ngày 25/03/2026 đã có 40 khách hàng vay vốn thực hiện nhận tiền vay qua tài khoản, với số tiền 5,4 tỷ đồng.

Việc mở tài khoản nhận tiền vay không dùng tiền mặt không chỉ mang lại lợi ích trực tiếp cho người vay mà còn góp phần thúc đẩy mục tiêu chuyển đổi số quốc gia, xây dựng một hệ thống tài chính ngân hàng hiện đại, hiệu quả. Phòng giao dịch NHCSXH Thanh Oai khuyến khích bà con nhân dân trên địa bàn tích cực tiếp cận và sử dụng các dịch vụ ngân hàng số như VBSP SmartBanking.

Đây là bước đi tất yếu để tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách một cách thuận tiện, an toàn và hiệu quả, đồng thời chung tay cùng ngân hàng tạo nguồn lực vững mạnh cho hoạt động tín dụng chính sách xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các chương trình mục tiêu quốc gia, nâng cao đời sống Nhân dân.