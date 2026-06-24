Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Phòng giao dịch NHCSXH Thanh Oai tích cực đẩy mạnh thực hiện công tác chuyển đổi số

P.V

Thực hiện văn bản số 603/QĐ-NHCS ngày 02/02/2026 của Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội về quy định tiền gửi trực tuyến trên ứng dụng VBSP Smartbanking; đồng thời, để đảm bảo thực hiện tốt công tác chuyển đổi số và chủ trương thanh toán không dùng tiền mặt theo chỉ đạo của Thành phố, Phòng giao dịch NHCSXH Thanh Oai đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Đơn vị chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác như Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh để đẩy mạnh công tác tuyên truyền.

Thông qua các buổi họp tổ tiết kiệm và vay vốn, các phiên giao dịch định kỳ tại các xã, cán bộ ngân hàng đã trực tiếp hướng dẫn người dân cài đặt, đăng ký và sử dụng ứng dụng SmartBanking. Bên cạnh đó, việc phân công cán bộ phụ trách từng địa bàn, thường xuyên hỗ trợ các tổ tiết kiệm và vay vốn trong việc mở và kích hoạt tài khoản cũng góp phần quan trọng vào sự thành công của chương trình.

Kết quả đạt được sau thời gian triển khai giải ngân qua tài khoản, không dùng tiền mặt tại Phòng giao dịch NHCSXH Thanh Oai tính đến hết ngày 25/03/2026 đã có 40 khách hàng vay vốn thực hiện nhận tiền vay qua tài khoản, với số tiền 5,4 tỷ đồng.

Việc mở tài khoản nhận tiền vay không dùng tiền mặt không chỉ mang lại lợi ích trực tiếp cho người vay mà còn góp phần thúc đẩy mục tiêu chuyển đổi số quốc gia, xây dựng một hệ thống tài chính ngân hàng hiện đại, hiệu quả. Phòng giao dịch NHCSXH Thanh Oai khuyến khích bà con nhân dân trên địa bàn tích cực tiếp cận và sử dụng các dịch vụ ngân hàng số như VBSP SmartBanking.

Đây là bước đi tất yếu để tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách một cách thuận tiện, an toàn và hiệu quả, đồng thời chung tay cùng ngân hàng tạo nguồn lực vững mạnh cho hoạt động tín dụng chính sách xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các chương trình mục tiêu quốc gia, nâng cao đời sống Nhân dân.

P.V
Trang thông tin điện tử xã Dân Hoà, Hà Nội
#Chuyển đổi số #Ngân hàng số #Thanh toán không tiền mặt #NHCSXH Thanh Oai #Tín dụng chính sách

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe