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Lý do dự trữ ngoại hối từ kỷ lục hơn 111 tỷ USD 'rơi' xuống gần 88 tỷ USD

Ngọc Mai

TPO - Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến dự thảo sửa đổi Nghị định 50/2014 về quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước. Động thái được đưa ra trong bối cảnh quy mô dự trữ ngoại hối hiện đạt gần 88 tỷ USD, thấp hơn mức đỉnh hơn 111 tỷ USD ghi nhận đầu năm 2022.

Theo Ngân hàng Nhà nước (NHNN), sau hơn 10 năm thực hiện, Nghị định 50 đã tạo nền tảng pháp lý quan trọng cho công tác quản lý dự trữ ngoại hối, song nhiều quy định đã bộc lộ bất cập, cần điều chỉnh để phù hợp với thực tiễn và thông lệ quốc tế.

Dữ liệu của NHNN cho thấy, dự trữ ngoại hối nhà nước đã tăng mạnh từ hơn 34 tỷ USD cuối năm 2014 tăng lên mức kỷ lục hơn 111 tỷ USD vào tháng 1/2022. Tuy nhiên, sau đó quy mô dự trữ giảm do những biến động của thị trường tài chính quốc tế và áp lực tỷ giá. Cuối năm 2022, dự trữ ngoại hối còn gần 87 tỷ USD, đến ngày 18/6 vừa qua đạt gần 88 tỷ USD.

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Đến ngày 18/6/2026, dự trữ ngoại hối đạt gần 88 tỷ USD.

NHNN cho biết, giai đoạn từ năm 2022 đến nay, việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì lãi suất cao, cùng với tác động của dịch bệnh, căng thẳng địa chính trị, chính sách thương mại và giá năng lượng biến động đã tạo sức ép lớn lên thị trường ngoại hối. Trong bối cảnh đó, dự trữ ngoại hối tiếp tục đóng vai trò "bộ đệm" giúp ổn định tỷ giá, kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Tại dự thảo mới, NHNN đề xuất sửa đổi hàng loạt nội dung liên quan đến nguyên tắc đầu tư, cơ chế phối hợp mua bán ngoại tệ giữa Bộ Tài chính và NHNN, chế độ báo cáo cũng như phạm vi sử dụng các quỹ thuộc dự trữ ngoại hối nhà nước.

Đáng chú ý, cơ quan này đề xuất bổ sung Quyền rút vốn đặc biệt (SDR) của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) vào nguồn hình thành dự trữ ngoại hối nhà nước, đồng thời quy định rõ cơ chế ghi nhận SDR vào Quỹ dự trữ ngoại hối.

Dự thảo cũng bổ sung nghiệp vụ quyền chọn ngoại tệ và vàng vào các công cụ can thiệp thị trường của NHNN; cho phép thực hiện giao dịch ngoại tệ hỗ trợ thanh khoản đối với các tổ chức tín dụng bị rút tiền hàng loạt theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024.

Ngoài ra, NHNN đề xuất bỏ quy định Bộ Tài chính kiểm tra việc quản lý dự trữ ngoại hối hằng năm, sửa đổi chế độ báo cáo theo hướng tập trung vào tình hình biến động dự trữ ngoại hối nhà nước. Các quy định mới cũng mở rộng phạm vi sử dụng Quỹ bình ổn tỷ giá và quản lý thị trường vàng nhằm phục vụ hiệu quả hơn công tác điều hành chính sách tiền tệ.

Ngọc Mai
#dự trữ ngoại hối #Ngân hàng Nhà nước #Nghị định 50 #quản lý ngoại hối #tỷ giá #IMF #chính sách tiền tệ

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