Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Đề xuất hạ độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội

Luân Dũng

TPO - Dự án Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi đề xuất giao Chính phủ quyết định điều chỉnh giảm dần độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội xuống đủ 70 tuổi và trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định điều chỉnh giảm dần độ tuổi hưởng trợ cấp xuống dưới 70 tuổi khi đủ điều kiện.

Giảm dần độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội đang được cơ quan soạn thảo lấy ý kiến rộng rãi về nhiều vấn đề lớn khác nhau liên quan đến chính sách bảo hiểm.

Về tuổi hưởng trợ cấp, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 quy định: Tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội là 75 tuổi với trường hợp thông thường và 70 tuổi đến dưới 75 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo.

246trocap1.jpg
Đề xuất hạ độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội xuống 70 tuổi.

Theo thống kê của Cục Bảo trợ xã hội, Bộ Y tế, sau khi thực hiện giảm độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội từ 80 tuổi xuống 75 tuổi thì số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội tăng thêm khoảng 500.000 người, góp phần nâng tỷ lệ người hưởng lên gần 42% vào năm 2025.

Tuy nhiên, theo Bộ Nội vụ, con số này còn cách xa mục tiêu mà Nghị quyết số 28-NQ/TW của Trung ương đặt ra: Giai đoạn đến năm 2030, phấn đấu khoảng 60% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội.

Trong khi đó, số đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng (do cơ quan bảo hiểm xã hội giải quyết) chỉ tăng mới khoảng 100.000 người/năm. “Nếu không có điều chỉnh chính sách thì sẽ khó hoàn thành được mục tiêu Ban Chấp hành Trung ương đã đặt ra”, Bộ Nội vụ nhấn mạnh.

Trên cơ sở đó, dự thảo luật đề xuất phương án sửa đổi, bổ sung theo hướng: Chính phủ quyết định điều chỉnh giảm dần độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội xuống đủ 70 tuổi phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và khả năng của ngân sách nhà nước từng thời kỳ. Điều này nhằm tạo sự linh hoạt cho Chính phủ thực hiện phù hợp với khả năng ngân sách nhà nước từng thời kỳ.

Theo phương án này, Chính phủ sẽ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định điều chỉnh giảm dần độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội xuống dưới 70 tuổi khi đủ điều kiện cần thiết. Đề xuất này được thiết kế là phương án 2.

Còn với phương án 1 là vẫn giữ như quy định hiện hành (trong trường hợp chưa thể bố trí ngay ngân sách Nhà nước để thực hiện chính sách này).

Cá nhân trực tiếp tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung

Cũng liên quan đến chính sách bảo hiểm xã hội, theo Bộ Nội vụ, để bảo đảm mối quan hệ giữa tầng 1 và tầng 2 của hệ thống bảo hiểm xã hội, cần quy định trường hợp người đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội không thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện. Nội dung này được bổ sung vào dự thảo luật sửa đổi.

Theo Bộ Nội vụ, trên cơ sở đánh giá tình hình vận hành hệ thống quỹ bảo hiểm hưu trí bổ sung, trong bối cảnh cần tăng cường huy động các nguồn lực cho phát triển kinh tế, việc thu hút đa dạng đối tượng có nhu cầu tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung là cần thiết. Điều này nhằm đóng góp vào nguồn vốn dài hạn tham gia vào thị trường vốn thông qua hoạt động đầu tư của quỹ bảo hiểm hưu trí bổ sung.

Cơ quan soạn thảo đề xuất sửa đổi luật hiện hành theo hướng cho phép cá nhân được trực tiếp tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung trên cơ sở tự nguyện mà không bắt buộc phải thông qua người sử dụng lao động như trước đây.

Luân Dũng
#hưu trí #trợ cấp xã hội #bảo hiểm xã hội #độ tuổi #Luật Bảo hiểm xã hội #Chính phủ #ngân sách #Hạ độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội #Sửa đổi Luật Bảo hiểm xã hội

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe