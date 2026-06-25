TPHCM: Đại biểu Quốc hội kiến nghị giao quyền thực chất cho Mặt trận để giám sát đến cùng

TPO - Nhằm tiếp tục phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc gắn với giám sát đi đến cùng sự việc, ĐBQH Phạm Khánh Phong Lan đề nghị cần giao quyền thực chất cho cơ quan này.

Ngày 25/6, tại Hội nghị lần thứ III, nhiệm kỳ 2025-2030 của Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM về công tác phối hợp giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố với đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TPHCM, đại biểu HĐND TPHCM và Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân TPHCM, ĐBQH Phạm Khánh Phong Lan - Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TPHCM - khẳng định không có gì giá trị bằng những thông tin thu thập, những chứng cứ, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân được các đơn vị của Mặt trận ghi nhận được.

ĐBQH Phạm Khánh Phong Lan trao đổi tại hội nghị.

Bà Lan cũng bày tỏ, các ĐBQH cũng hết sức tin tưởng khi dẫn chứng những điều này trước Quốc hội.

“Mặt trận đã thay mặt cho đại biểu, cho người dân thể hiện vai trò nòng cốt trong lắng nghe ý kiến, gạn đục khơi trong để rồi tổng hợp, đưa lên. Và đây là đặc thù dân chủ của chúng ta”, bà nêu.

Nhằm tiếp tục phát huy vai trò giám sát của Mặt trận gắn với giám sát đi đến cùng sự việc, PGS.TS. Phạm Khánh Phong Lan đề nghị cần giao quyền thực chất cho cơ quan này. “Tôi thấy Mặt trận cần có những quyền hạn được lượng hóa để có thể thể hiện vai trò tốt hơn. Mặt khác, đối tượng được giám sát cũng sẽ thấy nể hơn, thấy có gì đó ràng buộc hơn. Nếu chỉ dừng ở mức độ tổng kết lại và nói có sự việc thế này thế kia thì việc giám sát sẽ không đi đến đâu”, bà Lan nói.

Ông Đặng Văn Khoa - Chủ tịch Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường TPHCM - nhìn nhận hiện nay vai trò của ĐBQH, đại biểu HĐND vô cùng quan trọng và ngày càng thể hiện tính cốt lõi. Việc giám sát cá nhân các ĐBQH, đại biểu HĐND là vai trò cốt lõi của Mặt trận. Theo ông, chính khi làm điều này, Mặt trận càng cho thấy người dân quyền làm chủ vì “những ĐBQH và HĐND cũng từ dân mà ra”.

Ông Đặng Văn Khoa nêu ý kiến. Ảnh: Ngô Tùng

Ông Đặng Văn Khoa cũng nhấn mạnh yêu cầu cần giám sát cụ thể chương trình hành động của cá nhân các đại biểu, giám sát trách nhiệm trong việc tiếp xúc cử tri của từng đại biểu, việc thực thi công vụ và giám sát về phẩm chất, đạo đức của các đại biểu.

“Khi đại biểu thật sự là người đại biểu của dân thì sẽ hoàn toàn ủng hộ việc giám sát của Mặt trận. Vì giám sát sẽ giúp đại biểu làm tốt hơn vai trò của mình chứ không phải làm phiền hà, rắc rối gì cả”, ông nói.

Từng là đại biểu HĐND TPHCM, ông “Hội đồng Khoa” kể, thời đó có đại biểu không chỉ một mà nhiều khóa “không bao giờ nói một tiếng nào ở hội nghị, không phát biểu một lời nào ở thảo luận tổ, không bao giờ chất vấn một câu nào trong suốt 10 năm nhiệm kỳ”. Thế nhưng, người này vẫn tiếp tục thăng tiến đều đều.

“Những đại biểu đó là những người tôi cho là đã "chết" trong nghị trường, đã "chết" trong lòng nhân dân…”, ông Khoa bày tỏ, đồng thời cho rằng kết quả của giám sát là phải đi tới báo cáo và kiến nghị, dẫn đến yêu cầu giải trình.

GS. Trần Đông A phát biểu ý kiến.