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Người phát ngôn UBND TP Hà Nội nói về việc cụ bà gần 100 tuổi bị yêu cầu đến trụ sở làm thủ tục hành chính

Trường Phong - Trần Hoàng

TPO - Liên quan đến vụ việc bà cụ gần 100 tuổi bị yêu cầu đến trụ sở làm thủ tục hành chính, theo ông Nguyễn Tiến Thiết - Chánh Văn phòng, người phát ngôn UBND TP Hà Nội: “Đây là sự việc rất đáng tiếc”.

Chiều 25/6, tại Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm 2026, Chánh Văn phòng, người phát ngôn UBND TP Hà Nội Nguyễn Tiến Thiết đã trả lời câu hỏi của phóng viên báo chí về sự việc xảy ra tại Điểm phục vụ hành chính công Chi nhánh số 3.

Theo ông Nguyễn Tiến Thiết “đây là sự việc rất đáng tiếc”. Ngay sau khi nắm được thông tin sự việc, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã chỉ đạo Đảng ủy UBND TP Hà Nội chỉ đạo làm rõ, và Đảng ủy UBND TP Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo Trung tâm hành chính công và các đơn vị tổ chức quán triệt sâu sắc đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống về trách nhiệm phục vụ nhân dân, thực hiện nghiêm các quy định về văn hóa công vụ.

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Chánh Văn phòng, người phát ngôn UBND TP Hà Nội Nguyễn Tiến Thiết trao đổi tại họp báo. Ảnh: Lê Hải.

Cùng với đó, theo ông Thiết, phải tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy trình, hoàn thiện các thủ tục trong việc tiếp nhận, hướng dẫn, hỗ trợ và giải quyết thủ tục hành chính, trên cơ sở những bất cập đã phát hiện ra trong thực tế, thì cần thiết phải điều chỉnh để phù hợp.

Ông Thiết cũng cho biết, phải nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu và tất cả các cán bộ, công chức, người lao động thực hiện việc tiếp nhận thực hiện thủ tục hành chính.

Riêng về vụ việc xảy ra tại Điểm phục vụ hành chính công Chi nhánh số 3, theo ông Thiết, các cơ quan của thành phố sẽ tiếp tục có những thông tin chính thức khi sự việc được xác minh và làm rõ trách nhiệm của các cán bộ có liên quan.

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Trung tâm Phục vụ hành chính công chi nhánh số 3, TP Hà Nội

Trước đó, một số cơ quan báo chí phản ánh việc người dân bức xúc về thái độ giao tiếp, ứng xử của một công chức tại Điểm phục vụ hành chính công tại trụ sở UBND phường Ngọc Hà (Chi nhánh số 3) khi công dân lên làm thủ tục chứng thực chữ ký ủy quyền nhận lương hưu cho người thân.

Vụ việc đã để lại dư luận không tốt về thái độ, tác phong của cán bộ, công chức trong giao tiếp với công dân, nhất là với thân nhân, gia đình người có công.

Để kịp thời chấn chỉnh thái độ, tác phong của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong thực thi công vụ, tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ tại các điểm phục vụ hành chính công, Thường trực Thành ủy giao Đảng ủy UBND thành phố lãnh đạo UBND Thành phố Hà Nội yêu cầu Trung tâm phục vụ hành chính công thành phố nghiêm túc rút kinh nghiệm trong toàn hệ thống về thái độ, tác phong của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong giao tiếp và làm việc với công dân; xem xét trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan, kỷ luật nghiêm theo quy định (nếu có).

Trường Phong - Trần Hoàng
#Vụ cụ bà gần 100 tuổi phải đến trụ sở làm thủ tục hành chính #Hà Nội #UBND TP Hà Nội #Thủ tục hành chính #Trung tâm Phục vụ hành chính công

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