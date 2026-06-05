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Kinh tế

Doanh nghiệp

Hải Phòng ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược với Tập đoàn LG

Nguyễn Hoàn

TP. Hải Phòng và các đơn vị thành viên chủ chốt của Tập đoàn LG (Hàn Quốc) vừa ký kết 3 biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư quan trọng, mở ra giai đoạn hợp tác mới giữa thành phố cảng và nhà đầu tư FDI lớn nhất địa phương.

Trong khuôn khổ chương trình công tác tại Hàn Quốc, đoàn công tác do ông Đỗ Thành Trung - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng - làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc toàn diện với Tập đoàn LG và các doanh nghiệp trong hệ sinh thái của tập đoàn.

Điểm nhấn của chương trình là hội nghị xúc tiến đầu tư với các doanh nghiệp thuộc chuỗi cung ứng LG cùng các phiên làm việc chuyên sâu, ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác chiến lược.

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Toàn cảnh hội nghị hợp tác giữa TP Hải Phòng với Tập đoàn LG tại Hàn Quốc.

Tại hội nghị xúc tiến đầu tư, ông Đỗ Thành Trung - Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng khẳng định hệ sinh thái của Tập đoàn LG đã góp phần quan trọng làm thay đổi diện mạo kinh tế và tư duy phát triển công nghiệp của thành phố. Chủ tịch UBND TP Hải Phòng đồng thời đề xuất ba định hướng hợp tác trọng tâm gồm: chuyển dịch công nghệ lõi, xây dựng chuỗi cung ứng bền vững theo tiêu chuẩn ESG và tạo đột phá về phát triển nguồn nhân lực quốc tế.

Ông Moon Byeong Hoon - Tổng Giám đốc Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam Hải Phòng - đánh giá cao môi trường đầu tư tại Hải Phòng. Ông cho rằng đây là bệ phóng lý tưởng để các doanh nghiệp vệ tinh mở rộng sản xuất.

Trong phiên thảo luận, các doanh nghiệp đã thẳng thắn chia sẻ và được lãnh đạo TP Hải Phòng giải đáp nhiều vấn đề mà doanh nghiệp quan tâm như: nhà ở công nhân, hệ thống xử lý nước thải, thủ tục cấp phép nhà máy quy mô nhỏ và chính sách giá thuê đất, thể hiện cam kết thành phố đồng hành, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho các nhà đầu tư.

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Chủ tịch UBND TP Hải Phòng ﻿ký biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư với Công ty LG Displays.

Trong các phiên làm việc riêng biệt, TP. Hải Phòng đã ký kết thành công 3 biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư với LG Electronics, LG Display và LG Innotek.

Theo đó, thành phố và LG Electronics thống nhất triển khai các giải pháp đào tạo lao động theo tiêu chuẩn quốc tế, tăng cường trao đổi thực tập sinh.

Hải Phòng cũng cam kết hỗ trợ LG Innotek tháo gỡ khó khăn để sớm triển khai dự án mới, đồng thời phối hợp xây dựng Trung tâm “Sáng kiến xanh”. Với LG Display, thành phố ghi nhận các đề xuất liên quan đến bảo đảm nguồn điện ổn định, hỗ trợ quỹ đất xây dựng kho bãi và thu hút nhân tài.

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Chủ tịch UBND TP Hải Phòng tặng quà kỷ niệm lãnh đạo Công ty LG Innotek.

Làm việc với Viện Chiến lược phát triển toàn cầu LG, lãnh đạo Hải Phòng hy vọng tập đoàn chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) và năng lượng tái tạo. Phía viện cũng khẳng định sẽ ưu tiên lựa chọn Hải Phòng trong các kế hoạch mở rộng đầu tư thời gian tới.

Tính đến nay, Hải Phòng thu hút hơn 14 tỷ USD đầu tư vào Hải Phòng. Riêng Tập đoàn LG đầu tư 10,6 tỷ USD vào 7 dự án lớn. Các nhà máy LG đóng góp khoảng 43% kim ngạch xuất khẩu toàn thành phố, nộp ngân sách trung bình 66 triệu USD mỗi năm và tạo việc làm ổn định cho gần 31.000 lao động địa phương.

Nguyễn Hoàn
#Hải Phòng #Thu hút đầu tư #đầu tư FDI #Chủ tịch UBND TP Hải Phòng

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