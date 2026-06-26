Xây những ‘cột mốc mềm’ từ công nghệ số, góp phần giữ vững bình yên vùng biên

TPO - Bằng các mô hình ứng dụng mã QR và hòm thư điện tử ẩn danh, Bộ đội Biên phòng Nghệ An đang kết nối sức dân với nhiệm vụ bảo vệ biên giới, tạo thêm lá chắn vững chắc từ cơ sở.

Cán bộ Đồn Biên phòng Na Ngoi (Nghệ An) hướng dẫn người dân sử dụng "Hòm thư điện tử tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm ẩn danh".

Trước đây, để phản ánh thông tin hoặc tố giác tội phạm, người dân vùng biên thường phải trực tiếp đến các đồn biên phòng hoặc chính quyền địa phương. Nhưng nay, chỉ với chiếc điện thoại thông minh, người dân có thể gửi tin báo thông qua “Hòm thư điện tử ẩn danh” bằng mã QR do Bộ đội Biên phòng Nghệ An triển khai.

Những mã QR "Hòm thư điện tử ẩn danh" được các đồn biên phòng vùng biên giới Nghệ An dán tại nhà văn hóa, khu dân cư để người dân dễ tiếp cận.

Điểm nổi bật của mô hình là bảo đảm tính bảo mật và ẩn danh cho người cung cấp thông tin. Điều này giúp người dân yên tâm hơn khi phản ánh các hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là tội phạm ma túy, buôn bán hàng cấm hay các hành vi ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn.

Nhờ kênh tiếp nhận thông tin mới này, nhiều nguồn tin có giá trị đã được gửi đến lực lượng chức năng kịp thời, giúp nắm chắc tình hình địa bàn, chủ động phòng ngừa và đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm. Từ hiệu quả bước đầu, nhiều đồn biên phòng trên tuyến biên giới Nghệ An đã nhân rộng các mô hình ứng dụng công nghệ số đến với đồng bào vùng cao.

Đồn Biên phòng Hạnh Dịch là một trong những đơn vị tiên phong triển khai mô hình tại các bản thuộc xã Tiền Phong và Quế Phong. Những mã QR được dán tại nhà văn hóa, khu dân cư hay các địa điểm công cộng giúp người dân dễ dàng tiếp cận và gửi thông tin mà không cần gặp trực tiếp cán bộ.

Cán bộ Đồn Biên phòng Phúc Sơn hướng dẫn người dân sử dụng hòm thư điện tử ẩn danh.

Trung tá Bạch Trọng Sơn - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Hạnh Dịch, cho biết, việc ứng dụng công nghệ số vào công tác quản lý, bảo vệ biên giới không chỉ rút ngắn thời gian tiếp nhận, xử lý thông tin mà còn nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn để mô hình phát huy hiệu quả thiết thực hơn.

Tại xã Thông Thụ, thời gian qua những cán bộ biên phòng trở thành những “người thầy công nghệ” đặc biệt khi trực tiếp đến từng bản làng để dán mã QR, hướng dẫn người dân. Với nhiều người dân tộc thiểu số, đây là lần đầu tiên tiếp cận hình thức này nên từng thao tác trên điện thoại đều được cán bộ biên phòng tận tình hướng dẫn.

Chỉ với chiếc điện thoại, người dân có thể cung cấp thông tin quan trọng, tố giác tội phạm đến đồn biên phòng trên địa bàn.

Không riêng Hạnh Dịch hay Thông Thụ, các đồn biên phòng Châu Khê, Na Ngoi, Ngọc Lâm cũng tích cực triển khai mô hình chuyển đổi số phục vụ nhiệm vụ bảo vệ biên giới. Cán bộ, chiến sĩ thường xuyên xuống cơ sở tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng hòm thư điện tử tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm; vận động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.

Bên cạnh đó, các đơn vị còn duy trì hiệu quả đường dây nóng, hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục trên cổng dịch vụ công trực tuyến, góp phần đưa công nghệ số đến gần hơn với đời sống đồng bào vùng biên.

Để người dân dễ tiếp cận, nhiều nội dung tuyên truyền được thực hiện bằng tiếng bản địa. Những cách diễn đạt gần gũi, dễ hiểu giúp đồng bào từng bước làm quen với công nghệ số, đồng thời mạnh dạn hơn trong việc cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng.

Bộ đội Biên phòng Nghệ An đang kết nối sức dân với nhiệm vụ bảo vệ biên giới, tạo thêm lá chắn vững chắc từ cơ sở.

Đằng sau những mã QR nhỏ bé là cả quá trình đổi mới tư duy, phương thức quản lý và xây dựng thế trận biên phòng toàn dân trong thời đại số. Công nghệ không thay thế con người, nhưng đang trở thành công cụ hiệu quả để kết nối quân với dân, phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới.

Đại tá Hồ Quyết Thắng - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An, chia sẻ, giữa đại ngàn miền Tây xứ Nghệ, hình ảnh những người lính quân hàm xanh băng rừng, vượt suối mang công nghệ số đến với từng bản làng đã góp phần xây dựng những “cột mốc mềm” vững chắc trong lòng dân.