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Thế giới

Bán đảo Crimea thiếu điện sau các cuộc tấn công liên tục của Ukraine

Minh Hạnh

TPO - Thống đốc Sevastopol - thành phố lớn nhất bán đảo Crimea - ngày 25/6 cho biết, chính quyền địa phương đã hạn chế nguồn cung cấp điện trong bối cảnh bán đảo này đang phải đối phó với tình trạng thiếu nhiên liệu và điện năng.

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Hình ảnh vệ tinh cho thấy cận cảnh trạm biến áp điện Sevastopol và xe cứu hỏa sau khi các quan chức địa phương cho biết, máy bay không người lái của Ukraine đã làm mất điện tại thành phố lớn nhất ở Crimea. (Ảnh: Reuters)

Động thái này diễn ra sau các cuộc tấn công liên tiếp của quân đội Ukraine vào các cơ sở hậu cần và năng lượng của Nga, làm gián đoạn nguồn cung nhiên liệu của nước này.

Thống đốc Sevastopol - ông Mikhail Razvozhayev, nơi đặt căn cứ Hạm đội Biển Đen của Nga, đã kêu gọi người dân không sử dụng các thiết bị điện có công suất lớn. "Biện pháp này là bắt buộc. Cần thiết phải giảm tải cho lưới điện để ngăn ngừa sự cố trên toàn hệ thống năng lượng", ông nói.

Trước đó, chính quyền Crimea đã tạm dừng bán nhiên liệu cho xe cá nhân, trong khi Sevastopol áp đặt hạn chế về giờ hoạt động đối với phương tiện giao thông công cộng, cửa hàng, quán cà phê và đèn đường.

Phát biểu hôm 24/6, ông Razvozhayev nói rằng các cuộc tấn công mới nhất của Ukraine đã làm gián đoạn nguồn cung cấp điện. Ông cho biết, xe buýt điện sẽ không hoạt động, do đó các bậc phụ huynh nên giữ con cái ở nhà.

Quân đội Ukraine xác nhận máy bay không người lái của nước này đã tấn công trạm biến áp chính tại nhà máy điện Sevastopol.

Ukraine cho biết, chiến lược nhắm mục tiêu vào các cơ sở năng lượng của Nga bằng máy bay không người lái tầm xa được tiến hành nhằm mục đích làm suy yếu nguồn tài chính quan trọng cho chiến dịch quân sự của Nga.

Trong diễn biến mới nhất, Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, quân đội Ukraine đã tấn công một trạm radar Skala-M của Nga gần Kerch (bán đảo Crimea), ba cây cầu ở Zaporizhzhia và Luhansk, một kho dầu ở tỉnh Krasnodar trong đêm ngày 24, rạng sáng 25/6.

Minh Hạnh
Reuters, Pravda
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