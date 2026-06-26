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Người lính

Kho dầu Nga bốc cháy ngùn ngụt sau cuộc tấn công của Ukraine

Quỳnh Như

TPO - Ukraine tuyên bố đã thực hiện hàng loạt cuộc tấn công tầm xa nhằm vào cơ sở năng lượng chiến lược của Nga, khiến một kho dầu ở vùng Krasnodar và hai nhà máy lọc dầu tại Ufa bốc cháy.

Đêm 24, rạng sáng 25/6, lực lượng quân đội Ukraine đã tiến hành một loạt cuộc tấn công tầm xa nhằm vào các cơ sở năng lượng quan trọng của Nga, khiến nhiều mục tiêu chiến lược bốc cháy.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết các đơn vị Ukraine đã tấn công kho dầu Poltavskaya tại vùng Krasnodar, cách tiền tuyến khoảng 300 km. Đây được xem là một cơ sở hậu cần quan trọng phục vụ ngành năng lượng của Nga.

Cùng ngày, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) xác nhận đã thực hiện cuộc tập kích bằng máy bay không người lái nhằm vào hai nhà máy lọc dầu Bashneft-Ufaneftekhim và Bashneft-Novoil ở thành phố Ufa, cách chiến tuyến khoảng 1.500 km.

Theo SBU, các vụ nổ đã gây hỏa hoạn tại cả hai nhà máy. Những hình ảnh được công bố cho thấy ít nhất hai đám cháy lớn bùng phát sau cuộc tấn công. Cơ quan này cho biết các mục tiêu bị đánh trúng gồm các tổ hợp chưng cất dầu thô, bộ phận cốt lõi trong quy trình lọc dầu.

Tổng thống Zelensky khẳng định các chiến dịch tầm xa của Ukraine là phản ứng trực tiếp trước việc Nga tiếp tục kéo dài xung đột và tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các thành phố của Ukraine.

"Đây là một phần trong kế hoạch gây sức ép dài hạn của chúng tôi. Phía Nga nên nghĩ đến ngoại giao thực sự thay vì tiếp tục câu giờ. Cuộc chiến cần phải chấm dứt", nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh.

Kho dầu của Nga bốc cháy sau cuộc tấn công của Ukraine.

Ngoài các mục tiêu trên lãnh thổ Nga, nhiều vụ nổ lớn cũng được ghi nhận tại bán đảo Crimea. Truyền thông Ukraine cho biết các nhà máy nhiệt điện Tavriyska và Balaklava đã bị tập kích, dẫn đến tình trạng mất điện cục bộ tại một số khu vực.

Các cuộc tấn công diễn ra chỉ vài giờ sau khi Nga mở đợt không kích quy mô lớn nhằm vào Ukraine. Theo Không quân Ukraine, Nga đã phóng 90 máy bay không người lái (UAV) các loại, bao gồm Geran, Gerbera, Italmas, các máy bay mồi nhử Parodiya, cùng một tên lửa đạn đạo Iskander-M từ Crimea.

Các UAV được phóng từ nhiều địa điểm trên lãnh thổ Nga như Kursk, Bryansk, Millerovo, Shatalovo, Oryol, Primorsko-Akhtarsk cũng như từ các khu vực do Nga kiểm soát ở Crimea và Donetsk.

Tính đến sáng 25/6, Ukraine cho biết đã bắn hạ hoặc vô hiệu hóa 83 trong số 90 máy bay không người lái. Tuy nhiên, một tên lửa đạn đạo và 6 UAV vẫn đánh trúng bảy địa điểm khác nhau, trong khi mảnh vỡ từ các mục tiêu bị đánh chặn rơi xuống chín khu vực khác.

Hiện phía Nga vẫn chưa bình luận về các thông tin trên.

Quỳnh Như
RBC-Ukraine
#xung đột #Nga #Ukraine #kho dầu #tấn công #năng lượng #Krasnodar #hoả hoạn

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