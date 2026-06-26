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Chờ đợi ca sĩ Lâm Phúc bùng nổ với gần 10 ca khúc ở concert Thanh xuân

Ngọc Ánh

TPO - Phần trình diễn của ca sĩ Lâm Phúc hứa hẹn trở thành một trong những điểm nhấn cảm xúc của concert Thanh xuân, tiếp thêm nguồn năng lượng tích cực và khơi dậy niềm tự hào về tuổi trẻ Việt Nam trong lòng khán giả.

Mảnh ghép trẻ trung, giàu năng lượng

Concert Thanh xuân quy tụ nhiều nghệ sĩ thuộc các thế hệ và dòng nhạc khác nhau, gồm Đông Hùng, Võ Hạ Trâm, Double2T, Quang Hùng MasterD, Hòa Minzy, CongB, buitruonglinh, Muộii, Hà Myo, Lâm Phúc, Trần Ngọc Ánh, DJ/producer Hoaprox, Minh Ngọc, Ali Thục Phương, Khánh Chi.

Sự kết hợp giữa các giọng ca nội lực, nghệ sĩ trẻ có sức ảnh hưởng tích cực và những màu sắc âm nhạc đa dạng được kỳ vọng tạo nên một đêm diễn giàu cảm xúc, trẻ trung, có sức lan tỏa với công chúng.

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Ca sĩ Lâm Phúc có bệ phóng vững chắc là thành tích Á quân ở cuộc thi âm nhạc lớn.

Trong dàn nghệ sĩ được giới trẻ yêu mến, Á quân Việt Nam Idol 2023 Nguyễn Lâm Phúc bổ sung sắc thái giàu cảm xúc, tạo thêm năng lượng trẻ, hiện đại cho concert.

Ở concert Thanh xuân, ca sĩ Lâm Phúc tham gia trình diễn gần 10 tiết mục, đều là những ca khúc hứa hẹn thổi bùng bầu không khí đêm nhạc.

Sự xuất hiện của Lâm Phúc được xem là một trong những điểm nhấn đáng chú ý của chương trình khi nam ca sĩ sở hữu chất giọng sáng, giàu cảm xúc cùng phong cách trình diễn gần gũi với thế hệ khán giả trẻ.

Những tiết mục của ca sĩ Lâm Phúc quy tụ hàng trăm nam vũ công, với hiệu ứng âm thanh, ánh sáng được dàn dựng công phu. Ca sĩ sẽ trình diễn trên bàn nâng, phía sau là hàng nhiều lớp vũ công sử dụng đạo cụ tạo sự hoành tráng và truyền tải thông điệp tiết mục.

Trong bức tranh âm nhạc đa sắc màu của concert, Lâm Phúc mang đến nguồn năng lượng hiện đại nhưng vẫn giữ được sự chân thành, phù hợp với tinh thần chủ đạo mà chương trình hướng tới.

Điểm chung của những ca khúc Lâm Phúc thể hiện là đều hướng đến hình ảnh người trẻ Việt Nam giàu lý tưởng, sống có trách nhiệm với cộng đồng và luôn mang trong mình khát vọng vươn lên.

Dù thuộc nhiều dòng nhạc và được sáng tác ở những giai đoạn khác nhau, các tác phẩm đều gặp nhau ở tinh thần lạc quan, tích cực và niềm tin vào tương lai.

Nam ca sĩ sẽ thể hiện những ca khúc gắn liền với hình ảnh thanh niên xung kích, mang màu sắc hào hùng, gợi nhắc tinh thần đoàn kết, ý chí vượt khó của các thế hệ đi trước. Đó là những bài hát đòi hỏi người thể hiện không chỉ có kỹ thuật thanh nhạc mà còn cần khả năng truyền tải khí thế và cảm xúc.

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Ca sĩ Lâm Phúc sẽ trình diễn cùng hàng trăm vũ công, truyền tải thông điệp về tinh thần cống hiến của tuổi trẻ. Ảnh: Trọng Tài.

Bên cạnh những giai điệu mạnh mẽ, chương trình cũng dành không gian cho các ca khúc vui tươi, mang năng lượng tích cực, trẻ trung.

Danh sách các ca khúc mà nam ca sĩ trình diễn cho thấy sự đa dạng về phong cách âm nhạc. Có những bài hát mang màu sắc hành khúc truyền thống, có tác phẩm đậm tính cộng đồng, có ca khúc trẻ trung, gần gũi với đời sống hiện đại. Tuy nhiên, tất cả đều cùng hướng về một thông điệp chung: tôn vinh tuổi trẻ Việt Nam và lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng.

Điều này cũng phù hợp với tinh thần mà concert Thanh xuân theo đuổi.

Thế mạnh của ca sĩ Lâm Phúc

Việc lựa chọn Lâm Phúc tham gia nhiều tiết mục cho thấy sự tin tưởng của ban tổ chức vào khả năng kết nối khán giả trẻ của nam ca sĩ. Ở chương trình Việt Nam Idol, Lâm Phúc được giám khảo Mỹ Tâm nhận xét có giọng hát cảm xúc, bài nào cất lên cũng có sự thổn thức. Nam ca sĩ phát huy được thế mạnh khi hát ballad.

Trong khi đó, nhạc sĩ Huy Tuấn cho rằng màu giọng Lâm Phúc dễ nhận biết, chắc chắn sẽ là gương mặt thành công sớm nhất trong số các thí sinh khi bước ra khỏi cuộc thi.

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Việc lựa chọn Lâm Phúc tham gia nhiều tiết mục cho thấy sự tin tưởng của ban tổ chức vào khả năng kết nối khán giả trẻ của nam ca sĩ.

Đầu năm 2026, nam ca sĩ ra mắt sản phẩm mới mang tên Sạc pin hợp tác cùng nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền. Đây là lần đầu nam ca sĩ đặt mình vào một năng lượng đúng tuổi hơn - tươi sáng, tích cực và giàu hy vọng trong tình yêu. Sản phẩm âm nhạc này cho thấy Lâm Phúc nỗ lực trau chuốt thêm về giọng hát, ngoại hình lẫn vũ đạo sau cuộc thi âm nhạc.

Sạc pin là ca khúc pop mang giai điệu ngọt ngào, tích cực, sử dụng hình ảnh ẩn dụ "sạc pin" để khắc họa tình yêu như nguồn năng lượng tinh thần giúp con người tái tạo sức mạnh giữa áp lực cuộc sống hiện đại.

Ngọc Ánh
#concert #Thanh xuân #nghệ sĩ trẻ #Lâm Phúc #âm nhạc

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