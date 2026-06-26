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Thế giới

Hạ viện Tây Ban Nha thông qua nghị quyết kêu gọi Thủ tướng Sanchez từ chức

Bình Giang

TPO - Hạ viện Tây Ban Nha, nơi không đảng nào nắm đa số tuyệt đối, vừa thông qua nghị quyết kêu gọi Thủ tướng Pedro Sanchez từ chức, trong bối cảnh hàng loạt bê bối tham nhũng đang bủa vây đảng Công nhân Xã hội (PSOE) cầm quyền và những người thân cận của ông.

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Thủ tướng Pedro Sanchez và phu nhân. (Ảnh: Reuters)

Nghị quyết không mang tính ràng buộc pháp lý được thông qua với 177 phiếu thuận, 171 phiếu chống và 1 phiếu trắng tại cơ quan lập pháp gồm 350 ghế.

Một điều khoản riêng trong nghị quyết cũng kêu gọi ông Sanchez trình Quốc hội bỏ phiếu tín nhiệm nếu không quyết định tổ chức bầu cử sớm.

Bộ trưởng Tư pháp Felix Bolaños bác bỏ cuộc bỏ phiếu này, cho rằng đây chỉ là hành động mang tính biểu tượng và “không có bất kỳ tác động chính trị nào”. Thủ tướng Sanchez mới có thẩm quyền quyết định có tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm hay không.

Ngày 24/6, ông Sanchez một lần nữa khẳng định trước Quốc hội, rằng ông sẽ tiếp tục giữ cương vị thủ tướng, đồng thời phủ nhận các cáo buộc tham nhũng trên diện rộng.

Phe đối lập có thể đệ trình kiến nghị bỏ phiếu bất tín nhiệm, nhưng đến nay vẫn chưa làm vậy vì không có đủ số phiếu cần thiết để thông qua.

Ủng hộ nghị quyết gồm đảng đối lập chính People’s Party (PP), đồng minh cực hữu Vox, cùng đảng ủng hộ độc lập xứ Catalonia Junts - lực lượng vốn phản đối cả 2 đảng theo đường lối thống nhất quốc gia.

Sự ủng hộ của Junts từng đóng vai trò then chốt giúp ông Sanchez giành thêm 1 nhiệm kỳ thủ tướng vào năm 2023. Tuy nhiên, tháng 10 năm ngoái, Junts tuyên bố sẽ không tiếp tục ủng hộ các dự luật của chính phủ.

Nghị quyết cho rằng số lượng ngày càng tăng các cuộc điều tra tham nhũng liên quan đến những nhân vật chính trị do ông Sanchez bổ nhiệm và trực tiếp hậu thuẫn đòi hỏi ông phải chịu trách nhiệm bằng cách từ chức.

Ngày 20/6, một thẩm phán Tây Ban Nha ra phán quyết rằng phu nhân của Thủ tướng Sanchez sẽ phải ra hầu tòa với tội danh tham nhũng và cấm bà rời khỏi đất nước.

Bà Begoña Gómez bị buộc tội sau cuộc điều tra kéo dài 2 năm về tội tham ô, lợi dụng chức quyền, tham nhũng trong kinh doanh và chiếm đoạt quỹ.

Bà Gómez, 55 tuổi, phủ nhận mọi hành vi sai trái trong vụ án được khởi xướng từ đơn kiện của nhóm Manos Limpias (Bàn tay sạch) - tổ chức công đoàn tự xưng có quan hệ với cánh hữu cực đoan.

Thẩm phán Juan Carlos Peinado, người phụ trách vụ án, yêu cầu cho bà Gómez nộp lại hộ chiếu, cấm bà rời khỏi Tây Ban Nha và yêu cầu bà phải trình diện trước tòa 2 lần mỗi tháng.

Bình Giang
Theo Reuters, The Guardian
#Tây Ban Nha #Từ chức #Thủ tướng Tây Ban Nha #Tham nhũng

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