Hàng trăm dancer đội nắng xuyên trưa vì concert Thanh Xuân

TPO - Hàng trăm dancer, nghệ sĩ và ê-kíp đang vào giai đoạn tập luyện cao điểm cho concert Thanh xuân. Dưới thời tiết nắng nóng, các nhóm ráp đội hình, vận chuyển đạo cụ, hoàn thiện động tác và căn chỉnh sân khấu, hứa hẹn mang đến đêm nhạc bùng nổ.