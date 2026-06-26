Hàng trăm dancer đội nắng xuyên trưa vì concert Thanh Xuân

TPO - Hàng trăm dancer, nghệ sĩ và ê-kíp đang vào giai đoạn tập luyện cao điểm cho concert Thanh xuân. Dưới thời tiết nắng nóng, các nhóm ráp đội hình, vận chuyển đạo cụ, hoàn thiện động tác và căn chỉnh sân khấu, hứa hẹn mang đến đêm nhạc bùng nổ.
Biên đạo trực tiếp thị phạm cho các dancer trong buổi tổng duyệt dưới nắng. Vũ công tập luyện liên tục, phản ánh cường độ làm việc cao của ê-kíp. Sân khấu đang hoàn thiện những hạng mục cuối. Các thành viên liên tục di chuyển, căn chỉnh vị trí từng tiết mục.