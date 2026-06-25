Chuỗi hoạt động quy mô chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11

TPO - Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà vừa ký ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam giai đoạn 2026-2030. Theo đó, hàng loạt hoạt động quy mô lớn từ triển lãm, biểu diễn nghệ thuật, truyền thông đa nền tảng đến phát triển không gian văn hóa số sẽ được triển khai trên cả nước nhằm lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và khát vọng cống hiến trong kỷ nguyên mới.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà vừa ký Quyết định số 1111/QĐ-TTg ngày 19/6/2026 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam giai đoạn 2026-2030.

Theo kế hoạch, việc tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 nhằm tạo đợt sinh hoạt văn hóa - chính trị sâu rộng trong toàn xã hội, khẳng định vai trò trung tâm của nhân dân với tư cách là chủ thể sáng tạo, bảo tồn và trao truyền các giá trị văn hóa. Đồng thời, chương trình hướng tới nâng cao khả năng tiếp cận, sáng tạo và thụ hưởng văn hóa của người dân, góp phần khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, trách nhiệm công dân và khát vọng cống hiến vì sự phát triển phồn vinh, hạnh phúc của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà vừa ký Quyết định số 1111/QĐ-TTg ngày 19/6/2026 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam giai đoạn 2026-2030.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng hệ thống sản phẩm truyền thông về Ngày Văn hóa Việt Nam với nội dung và hình thức đa dạng, phù hợp đặc thù văn hóa của từng vùng miền. Theo kế hoạch được ban hành Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VHTTDL) phải phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, các cơ quan báo chí trung ương và địa phương cùng các bộ, ngành, địa phương triển khai bộ nhận diện, các sản phẩm truyền thông số đa nền tảng, chương trình phát thanh - truyền hình, báo chí và các tài liệu truyền thông phục vụ cơ sở.

Kế hoạch cũng yêu cầu tăng cường sản xuất, phát sóng các chương trình chuyên đề, phim tài liệu, phóng sự chuyên sâu và các sản phẩm văn hóa số, trong đó chú trọng khai thác giá trị di sản văn hóa dân tộc và các sản phẩm văn hóa đặc trưng của Việt Nam.

Những chương trình nghệ thuật ứng dụng công nghệ số thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng.

Trong lĩnh vực chuyển đổi số, kế hoạch đặt mục tiêu phát triển không gian và nền tảng văn hóa số toàn dân, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tại các bảo tàng, thư viện, nhà hát, trung tâm triển lãm và trung tâm văn hóa. Qua đó mở rộng khả năng tiếp cận văn hóa, thu hẹp khoảng cách thụ hưởng giữa các vùng miền, địa phương. Các chiến dịch truyền thông đa nền tảng về Ngày Văn hóa Việt Nam cũng cần được triển khai nhằm tạo dấu ấn văn hóa Việt Nam trên không gian mạng, đồng thời chú trọng bảo đảm an ninh văn hóa, chủ quyền văn hóa số và thực thi nghiêm quyền tác giả.

Bên cạnh công tác truyền thông, nhiều hoạt động văn hóa quy mô lớn sẽ được tổ chức như triển lãm, trưng bày tư liệu, hình ảnh về thành tựu phát triển văn hóa, xây dựng công nghiệp văn hóa và phát huy giá trị di sản văn hóa Việt Nam. Chuỗi sự kiện văn hóa, nghệ thuật, thể thao sẽ kết hợp hài hòa giữa yếu tố truyền thống và đương đại, khuyến khích ứng dụng công nghệ trình diễn hiện đại để thu hút đông đảo nghệ sĩ, nghệ nhân và nhân dân tham gia.

Nhiều hoạt động văn hóa sẽ được tổ chức trong khuôn khổ Ngày Văn hóa Việt Nam.

Kế hoạch cũng dành sự quan tâm tới việc phát huy vai trò của đội ngũ trí thức, nhà văn hóa, văn nghệ sĩ, nghệ nhân thông qua các chương trình sáng tác, triển lãm chuyên sâu và các hoạt động biểu diễn trọng điểm. Đồng thời, các sự kiện văn hóa đối ngoại sẽ được tổ chức tại các trung tâm văn hóa Việt Nam và cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhằm lan tỏa giá trị Ngày Văn hóa Việt Nam tới cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế.

Ngoài ra, chương trình còn chú trọng phát triển du lịch gắn với di sản, làng nghề và cộng đồng bản địa, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở; phát triển văn hóa đọc, giới thiệu di sản văn hóa vật thể, phi vật thể của đồng bào các dân tộc thiểu số; đồng thời xây dựng các mô hình bảo tồn di sản gắn với phát triển du lịch bền vững, tạo sinh kế ổn định cho cộng đồng và phát huy vai trò chủ thể của người dân trong gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống.