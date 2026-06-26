Sẽ phải tiến tới Kiev: Nga cảnh báo kịch bản chiến sự mới nếu Ukraine tấn công Belarus

TPO - Những động thái bất thường tại khu vực biên giới Ukraine - Belarus đang làm dấy lên lo ngại về nguy cơ một vòng leo thang mới trong cuộc xung đột.

Việc Kiev bắt đầu sơ tán cưỡng chế 12 khu dân cư tại tỉnh Chernihiv giáp Nga và Belarus được một số chuyên gia quân sự Nga xem là dấu hiệu cho thấy Ukraine có thể đang chuẩn bị cho các hành động quân sự nhằm vào Belarus, báo Nga MK.ru đưa tin độc quyền ngày 25/6.

Quyết định sơ tán tại Chernihiv dự kiến bắt đầu từ ngày 1/7, đồng thời mở rộng tới một số ngôi làng lân cận từng được lên kế hoạch di dời trước đó. Động thái này xuất hiện sau những tuyên bố từ phía Ukraine về khả năng tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Belarus, bao gồm các trạm phát sóng, cơ sở công nghiệp quốc phòng và nhà máy lọc dầu.

Binh sĩ Nga gần biên giới Ukraine-Belarus. Ảnh: Getty Images.

3 khả năng

Các chuyên gia quân sự Nga đưa ra ba khả năng về hoạt động mới của Kiev tại khu vực biên giới. Một là Ukraine đang dọn sạch khu vực để chuẩn bị cho một chiến dịch xâm nhập. Hai là Kiev lo ngại một cuộc tấn công từ phía đối phương. Ba là đây có thể là một động thái nghi binh nhằm đánh lạc hướng.

Tướng không quân Nga về hưu Vladimir Popov cho rằng việc sơ tán dân cư có thể liên quan tới kế hoạch gây sức ép với Belarus - đồng minh thân cận của Nga.

“Đây là một hành động khiêu khích rõ ràng. Belarus là nước láng giềng gần nhất, là đối tác và một dân tộc anh em. Nếu xảy ra một cuộc tấn công nhằm vào Belarus, chúng tôi chắc chắn sẽ đứng về phía họ”, ông Popov nói trong cuộc phỏng vấn với báo MK.

Theo vị tướng Nga, nếu Ukraine thực hiện một hành động quân sự nhằm vào Belarus, Mátxcơva có thể phối hợp với Minsk mở chiến dịch đáp trả trên hướng Kiev.

“Trong trường hợp đó, lực lượng Nga và Belarus có thể tiến hành các hoạt động tấn công chung để chống lại mối đe dọa chung”, ông nhận định.

Tuy nhiên, ông Popov cho rằng hiện tại Nga chưa có lợi ích trong việc mở một chiến dịch hướng thẳng vào thủ đô Ukraine. Theo ông, ưu tiên của Mátxcơva vẫn là củng cố các mặt trận đang diễn ra ở miền Đông và miền Nam.

“Chúng tôi cần tiếp tục gây sức ép tại hướng Kupyansk, khu vực tập trung Slavyansk - Kramatorsk, Zaporizhzhia và tỉnh Dnipropetrovsk. Đây mới là những nhiệm vụ quan trọng hiện nay”, ông nói.

Ông cũng nhấn mạnh Nga cần điều chỉnh tuyến phòng thủ quanh khu vực Zaporizhzhia, đặc biệt là gần nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, nhằm ngăn nguy cơ Ukraine tấn công gây ra thảm họa môi trường.

Binh sĩ Nga và Belarus trong một cuộc tập trận chung. Ảnh: Mil.ru.

Nga cảnh báo các nhà máy UAV ở châu Âu Theo Bộ Quốc phòng Nga, các công ty Ukraine chuyên sản xuất máy bay không người lái (UAV) đã mở rộng hoạt động ra nhiều quốc gia châu Âu, trong đó có Anh, Đức, Đan Mạch, Latvia, Lithuania, Hà Lan, Ba Lan và CH Czech, News.ru đưa tin ngày 26/6. Ngoài ra, một số nước như Đức, Tây Ban Nha, Italy, Israel và Thổ Nhĩ Kỳ được cho là đang tham gia cung cấp các linh kiện phục vụ quá trình chế tạo UAV. Nghị sĩ Nga Andrei Kolesnik, thành viên Ủy ban Quốc phòng Duma Quốc gia, cho rằng Anh, Pháp, Đan Mạch và Đức hiện là những nguồn cung UAV quan trọng cho Ukraine. Theo ông Kolesnik, để cắt đứt nguồn cung này, Nga có thể cần xem xét khả năng tấn công các cơ sở sản xuất UAV của Ukraine đặt ở nước ngoài. “Đó là cách duy nhất để buộc họ chấm dứt hoạt động này”, nghị sĩ Nga tuyên bố.

Sẽ có trận chiến giành Kiev?

Khi được hỏi về khả năng xảy ra “trận chiến giành Kiev”, chuyên gia quân sự Nga cho rằng Mátxcơva vẫn có thể tiến vào thủ đô Ukraine trong tương lai, nhưng không phải trong thời gian ngắn.

“Kiev cuối cùng sẽ được kiểm soát. Và điều đó có thể diễn ra rất nhanh. Nhưng không phải trong hai hoặc ba tháng tới”, ông Popov tuyên bố.

Theo ông, chỉ khi Ukraine tiến hành một hành động khiêu khích nghiêm trọng nhằm vào Belarus, tình hình mới có thể buộc Nga thay đổi kế hoạch và mở hướng tiến công qua lãnh thổ Belarus.

Bên cạnh kịch bản liên quan Belarus, chuyên gia Nga cũng cho rằng những hoạt động gần biên giới phía bắc có thể là một động thái đánh lạc hướng nhằm che giấu ý định khác của Ukraine, trong đó có khả năng liên quan bán đảo Crimea.

Ông Popov nhận định Ukraine vẫn mong muốn tiến hành các hoạt động quân sự nhằm vào Crimea, thậm chí kỳ vọng sự tham gia của các đơn vị tình nguyện nước ngoài, trong đó có lực lượng từ Pháp và Anh.

Tuy nhiên, theo ông, khả năng Ukraine tổ chức một chiến dịch quy mô lớn nhằm cắt đứt Crimea là rất khó khăn do những hạn chế về địa hình và lực lượng.

“Để cô lập Crimea, họ sẽ phải vượt sông Dnieper ở khu vực Kherson và một phần tỉnh Mykolaiv. Đây là nhiệm vụ cực kỳ phức tạp. Địa hình không thuận lợi, lực lượng tấn công dễ bị phát hiện và chịu sức ép từ nhiều hướng”, ông nói.

Ông cho rằng Ukraine hiện không có đủ phương tiện để thực hiện một chiến dịch đổ bộ quy mô lớn, ngay cả khi nhận thêm hỗ trợ từ phương Tây.

Theo chuyên gia Nga, khả năng thực tế hơn là Kiev có thể tiếp tục tiến hành các hoạt động phá hoại, tập kích bằng lực lượng nhỏ hoặc các chiến dịch tình báo - biệt kích.

“Những cuộc tấn công như vậy có thể gây tổn thất và thu hút sự chú ý, nhưng hiệu quả chiến lược sẽ rất hạn chế”, ông Popov nhận định.