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Pháp luật

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Công an Thái Nguyên bác thông tin 2 mẹ con bị bắt cóc

Thanh Hiếu

TPO - Trước thông tin 2 mẹ con bị bắt cóc, Công an phường Quyết Thắng đã tiến hành lấy lời khai của những người liên quan. Sơ bộ bước đầu xác định không có dấu hiệu bắt cóc bà mẹ, trẻ em như mạng xã hội đăng tải.

Trên một số trang mạng xã hội xuất hiện thông tin hai mẹ con ở Thái Nguyên bị bắt cóc khiến dư luận xôn xao.

Về vụ trên, tối ngày 25/6, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin cơ quan chức năng đã vào cuộc xác minh.

Kết quả cho thấy, ngày 24/6 chị T.M (SN 2002, trú tại tổ dân phố Gò Móc, phường Quyết Thắng) bị khuyết tật về tâm thần thể nhẹ ở nhà trông con. Cùng ở nhà với chị M còn có bố đẻ, còn mẹ ruột và chồng chị M đi làm từ 6h30 cùng ngày.

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Hình ảnh liên quan đến vụ việc được chia sẻ trên mạng xã hội

Sau đó, một người đàn ông mặc áo trắng đến nhà, được chị M đưa lên tầng 2. Khoảng 13h, người đàn ông này cùng chị M bế con ra khỏi nhà và lên xe taxi màu trắng đi khỏi nơi cư trú.

Đến 18h, mẹ và chồng chị M đi làm về thì không thấy 2 mẹ con chị M đâu. Gia đình đã đi tìm nhưng không thấy nên trình báo cơ quan công an.

Công an phường Quyết Thắng đã tiến hành lấy lời khai của lái xe taxi và thu thập thông tin từ các nguồn khác. Sơ bộ bước đầu xác định không có dấu hiệu bắt cóc như mạng xã hội đăng tải.

Theo gia đình chị M, người đàn ông áo trắng đi cùng chị M là người quen. Tuy nhiên vì không liên lạc được với họ nên gia đình đã nhời sự giúp đỡ của cơ quan công an.

Hiện cơ quan công an đã ra thông báo tìm người, đồng thời tiếp tục triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, làm rõ sự việc.

Người dân nếu phát hiện chị M và con ở đâu cần thông báo cho Công an phường Quyết Thắng (ĐT: 0982.418.785) hoặc người nhà của chị M (số điện thoại 0366.344.852).

Thanh Hiếu
#Bắt cóc trẻ em #Thái Nguyên #Mạng xã hội #Công an

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