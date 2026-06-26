Venezuela căng mình giành sự sống dưới đống đổ nát, nhiều nước khẩn cấp hỗ trợ

TPO - Venezuela vẫn tiếp tục tìm kiếm người sống sót dưới các tòa nhà bị sập, sau 2 trận động đất mạnh khiến ít nhất 188 người thiệt mạng, hơn 200 người vẫn mắc kẹt và hàng ngàn người mất tích.

Giới chức lo ngại số người chết sẽ còn tăng sau 2 trận động đất cường độ 7,2 và 7,5 xảy ra vào tối 25/6. Khoảng 1.500 người bị thương, hàng nghìn người được báo cáo mất tích và nhiều tòa nhà đã phải sơ tán, thậm chí ảnh hưởng lan tới bang Amazonas của Brazil.

Hình ảnh thiệt hại và nỗ lực cứu trợ ở Venezuela sau thảm hoạ động đất thế kỷ. (Ảnh: AP)

Tuyên bố ‘vùng thảm hoạ’

Trước mức độ tàn phá nghiêm trọng, Bộ Tài chính Mỹ ngày 26/6 quyết định tạm miễn một số lệnh trừng phạt Venezuela đến ngày 23/10, để cho phép thực hiện các giao dịch liên quan đến hoạt động cứu trợ động đất.

Tại nhiều thành phố ở miền bắc Venezuela, người dân hoảng loạn tràn xuống đường tìm kiếm người thân giữa những đống đổ nát. Trẻ em, người lớn và vật nuôi bị thương phủ đầy bụi và máu được đưa ra từ các khối bê tông ngổn ngang.

Một người mẹ bật khóc rồi gục ngã khi thi thể 2 con, 3 và 10 tuổi, được quấn trong chăn và đưa đi. Nhiều người khác gào gọi tên người thân mất tích, trong khi những người khác chỉ biết đứng lặng vì bàng hoàng.

Vùng La Guaira ven biển - phía bắc thủ đô Caracas, là nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất về người và tài sản. Sân bay chính của Venezuela tại đây cũng bị hư hại và phải đóng cửa, khiến công tác cứu trợ gặp nhiều khó khăn.

Cư dân Juan Alberto Mendaño kể rằng khi đi qua đống đổ nát ở La Guaira, ông nhìn thấy 1 phụ nữ mắc kẹt đang giơ tay cầu cứu.

“Cầu mong Chúa cứu cô ấy càng sớm càng tốt. Chúng tôi nghe thấy tiếng kêu cứu nhưng không có cách nào giúp được”, ông Mendaño nói.

Nhiều quốc gia, trong đó có Mỹ, đã nhanh chóng đề nghị hỗ trợ và gửi hàng cứu trợ.

Thảm họa thiên nhiên lần này là thách thức mới nhất đối với Quyền Tổng thống Delcy Rodríguez, người nhậm chức vào tháng 1 sau khi Tổng thống Nicolas Maduro bị Mỹ bắt. Venezuela gặp khủng hoảng kinh tế suốt hơn 1 thập kỷ qua.

Giới chức Venezuela cho biết đang điều động các đội cứu hộ từ nhiều địa phương khác tới La Guaira.

Bà Rodríguez kêu gọi các doanh nghiệp huy động máy móc xây dựng hạng nặng phục vụ công tác cứu hộ, trong khi người phát ngôn Liên Hợp Quốc cho biết các đội tìm kiếm và cứu nạn quốc tế chỉ còn cách Venezuela vài giờ di chuyển.

“Chúng tôi luôn đồng hành cùng các gia đình nạn nhân và bày tỏ đoàn kết với họ. Chúng tôi hy vọng sẽ cứu được nhiều người còn sống nhất có thể”, bà Rodríguez nói, và gọi La Guaira là “vùng thảm họa”.

Dù nằm gần nhiều đới đứt gãy địa chất, Venezuela ít xảy ra động đất mạnh như nhiều quốc gia Mỹ Latin khác, do vị trí nằm giữa mảng kiến tạo Nam Mỹ và Caribe.

Ông Marcos Ferreira, nhà địa vật lý thuộc Cơ quan Khảo sát địa chất Brazil, cho rằng 2 trận động đất liên tiếp cùng xảy ra ở tầm nông khiến mức độ tàn phá tăng lên đáng kể.

Người dân tuyệt vọng

Khi động đất xảy ra, người dân vội vã chạy khỏi các tòa nhà đang rung lắc. Đến sáng 26/6, nhiều người chết lặng khi chứng kiến những tòa nhà chỉ còn trơ khung, đồ đạc lơ lửng ngoài cửa sổ và trực thăng liên tục quần thảo trên bầu trời.

Hình ảnh hoang tàn ở La Guaira, nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất sau 2 trận động đất. (Nguồn: AP)

Tại La Guaira, ông Cristian Carreño đứng nhìn tòa chung cư bị cháy của mình nghiêng hẳn sang một bên.

“Tôi mất tất cả. Tôi nghĩ vẫn còn người mắc kẹt bên trong không thể thoát ra. Thật đau lòng”, ông nói.

Chị Dayana Delgado - mẹ của 3 người con, cho biết chị tuyệt vọng vì cậu con trai 8 tuổi mất tích. Chị chất vấn chính quyền về lời hứa điều máy móc hạng nặng, trong khi thực tế chính những người hàng xóm mới đã đào bới đống đổ nát.

“Tôi chỉ muốn biết con tôi đang ở đâu, còn mắc kẹt hay đã được đưa tới nơi trú ẩn”, chị nói.

Giới chức cảnh báo người dân không quay trở lại những ngôi nhà đã bị hư hại kết cấu. Tại trung tâm thủ đô Caracas, hàng trăm người phải qua đêm ở công viên, bãi đỗ xe và những khu vực trống ngoài trời.

“Chúng tôi sợ các tòa nhà sẽ đổ sập lên người mình. Mẹ tôi, con gái tôi và tôi đều rất lạnh. Chúng tôi thức trắng cả đêm”, chị María Cristina Díaz, nhân viên tạp vụ 41 tuổi, nói với AP.

Nhiều khu vực ở thủ đô bị mất điện và gián đoạn sóng điện thoại di động. Hệ thống tàu điện ngầm tạm ngừng hoạt động, nguồn cung khí đốt tự nhiên cũng bị cắt. Bộ Giáo dục thông báo các trường học sẽ đóng cửa trong vài ngày, đồng thời một số trường sẽ được sử dụng làm nơi trú ẩn và điểm tiếp nhận hàng cứu trợ.

Nhiều nước hỗ trợ

Ngay sau khi Liên Hợp Quốc kêu gọi chính phủ nới lỏng hạn chế với mạng xã hội để người dân có thể tiếp cận thông tin cứu sinh, người dân Venezuela đã có thể truy cập trở lại mạng xã hội X. Nền tảng này bị ông Maduro chặn từ tháng 8/2024, nhằm hạn chế việc trao đổi thông tin về cuộc bầu cử tổng thống gây tranh cãi.

Tối 25/6, bà Rodríguez tuyên bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc và cho biết chính phủ sẽ thành lập quỹ tái thiết trị giá 200 triệu USD để khôi phục các bệnh viện và nhà ở bị hư hại.

Lãnh đạo Mexico, Qatar, Brazil, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Canada cùng nhiều nước khác đã gửi lời chia buồn và cam kết hỗ trợ Venezuela. Nhiều chuyến hàng cứu trợ đã lên đường ngay trong ngày 26/6, bao gồm lực lượng cứu hộ và quân đội, chó nghiệp vụ, đội tìm kiếm cứu nạn, vật tư y tế, thiết bị lọc nước, máy bay và máy bay không người lái.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, sau cuộc điện đàm với bà Rodríguez, cho biết Washington sẽ ngay lập tức triển khai các đội tìm kiếm cứu nạn, nguồn lực y tế và nhiều hình thức hỗ trợ khác. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận việc sân bay chính của Venezuela phải đóng cửa đang gây ra những thách thức lớn về hậu cần.

“Chúng tôi huy động toàn bộ bộ máy chính phủ. Chiến dịch sẽ quy mô lớn, triển khai nhanh và đạt hiệu quả”, ông Rubio khẳng định.