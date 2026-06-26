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Bổ nhiệm ông Trần Anh Tiến giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

Luân Dũng

TPO - Ông Trần Anh Tiến, Vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp, Văn phòng Chính phủ được bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký Quyết định số 1136/QĐ-TTg ngày 25/6/2026 bổ nhiệm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

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Ông Trần Anh Tiến giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Cụ thể, tại Quyết định số 1136, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Trần Anh Tiến, Vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp, Văn phòng Chính phủ, giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký (25/6/2026).

Ông Trần Anh Tiến là Thạc sỹ Kinh tế. Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, ông từng đảm nhiệm các vị trí công tác: Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp, Văn phòng Chính phủ.

Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ hiện nay gồm: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong; Phó Chủ nhiệm gồm các ông (bà): Mai Thị Thu Vân, Đỗ Ngọc Huỳnh, Phạm Mạnh Cường, Đôn Tuấn Phong, Trần Anh Tiến.

Luân Dũng
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