Nam MC dẫn dắt 20.000 khán giả ở concert Thanh xuân

TPO - Vốn quen thuộc bởi phong thái điềm tĩnh, chững chạc qua nhiều sự kiện chính luận, nghệ thuật cấp quốc gia, MC Vũ Mạnh Cường cho biết anh muốn làm mới mình và hòa mình vào không khí trẻ trung của 20.000 khán giả tại concert Thanh xuân ở Trường đua F1 Mỹ Đình vào tối 27/6.

Đảm nhận vai trò MC của concert Thanh xuân tại Trường đua F1 Mỹ Đình vào tối 27/6, Vũ Mạnh Cường cho biết anh hào hứng khi được hòa mình vào không khí trẻ trung, năng động của 20.000 khán giả trẻ. Anh cho rằng Thanh xuân không phải là một khái niệm thuộc về tuổi tác mà là trạng thái của tâm hồn.

“Nhận lời làm MC cho concert này không đơn thuần là nhận một show diễn, mà tôi đang cho phép mình bước vào không gian để sạc lại năng lượng sống. Tôi đã đồng hành cùng nhiều sự kiện chính luận trang trọng, chứng kiến thanh xuân mang tính lịch sử của đất nước. Giờ đây, tôi muốn đứng ở sân khấu này để chạm vào thanh xuân mang đầy khát vọng và hoài bão của hàng vạn bạn trẻ. Đó là sự cộng hưởng tuyệt vời mà bất cứ người làm nghề dẫn chương trình nào cũng khao khát”, Vũ Mạnh Cường chia sẻ.

Vũ Mạnh Cường là gương mặt MC quen thuộc của các chương trình chính luận.

Đảm nhận vai trò MC của một concert dành cho người trẻ, Vũ Mạnh Cường cho rằng anh không cần phải cố gồng mình lên để diễn cho ra nét trẻ trung hay dùng những ngôn từ không thuộc về mình.

“Khán giả trẻ ngày nay cực kỳ tinh tế, họ nhận ra ngay sự gượng ép. Sự làm mới của Vũ Mạnh Cường ở đây là tinh thần mở lòng và sự tối giản. Nếu ở sân khấu chính luận, tôi cần sự chỉn chu, chuẩn mực trong từng câu chữ, thì ở concert giới trẻ, tôi sẽ bớt đi sự trịnh trọng, tăng tính đối thoại, dùng chính sự thấu hiểu và trải nghiệm của một người đi trước để kết nối. Tôi không đến để dẫn dắt, tôi đến để hòa nhịp vào những thanh âm rực rỡ nhất cùng các bạn trẻ”, anh nói.

Vũ Mạnh Cường cho biết Phí Linh là người đồng nghiệp mà anh trân quý. Tại concert Thanh xuân, Vũ Mạnh Cường tâm đắc khi tiếp tục có cơ hội đồng hành cùng Phí Linh.

“Chúng tôi từng có nhiều cơ duyên đứng chung sân khấu và mỗi lần như vậy, Linh luôn để lại trong tôi một ấn tượng mạnh mẽ. Ở Phí Linh có sự dung hòa rất đặc biệt, cô ấy vừa có sự sắc sảo, tư duy biên tập cực kỳ nhạy bén của một người làm truyền hình, lại vừa sở hữu bản năng của một nghệ sĩ - đầy cá tính, phóng khoáng và không ngại bứt phá”, anh chia sẻ.

Vũ Mạnh Cường cho rằng khi dẫn cùng một MC nữ, sự tỏa sáng lớn nhất không đến từ việc ai nói hay hơn ai, mà đến từ việc cả hai lắng nghe và nâng đỡ nhau ra sao. Vũ Mạnh Cường nói sẽ tận dụng sự điềm đạm, trải nghiệm chân thành của mình để tạo nên độ sâu cần thiết, làm đối trọng ngọt ngào với sự bùng nổ của MC Phí Linh.

“Sự kết hợp giữa một chút trầm ấm Nam Bộ và sự sắc sảo của cô gái Hà thành chắc chắn tạo nên một hương vị rất riêng cho concert Thanh Xuân”, anh nói.

Vũ Mạnh Cường nói áp lực lớn nhất khi dẫn chương trình tại không gian rộng như sân vận động nằm ở việc làm sao để không khiến năng lượng của đám đông bị loãng.

“Đây là nơi có một biển lửa năng lượng từ hàng vạn khán giả. Khi đứng ở không gian này, tôi không còn cảm giác mình đang diễn, mà giống như đang đứng trước một làn sóng cảm xúc khổng lồ. Nhiệm vụ của tôi là mở lòng đón nhận làn sóng đó, khuếch đại nó lên và trả lại cho khán giả bằng những thông điệp xúc cảm”, Vũ Mạnh Cường nói.

Vũ Mạnh Cường cho biết anh muốn làm mới mình và hòa mình vào không khí trẻ trung của 20.000 khán giả tại concert Thanh xuân ở Trường đua F1 Mỹ Đình vào tối 27/6.

Vũ Mạnh Cường nói sức ép lớn nhất của anh là làm sao để một khán giả ngồi ở hàng ghế xa nhất trên khán đài vẫn cảm thấy lời nói của MC đang hướng về họ.

“Bí quyết của tôi là không kiểm soát đám đông bằng quyền lực của chiếc micro, mà kết nối bằng sự đồng điệu. Khi bạn nói bằng sự chân thành và chạm đúng vào tần số cảm xúc của họ, dù là một nốt trầm hoài niệm hay một nốt cao cuồng nhiệt, thì cả khán đài 20.000 người sẽ tự khắc hòa làm một”, anh nói.

Vũ Mạnh Cường nhận xét concert Thanh xuân không chỉ lớn về mặt vật lý (sân vận động, số lượng khán giả, âm thanh ánh sáng) mà lớn ở giá trị tinh thần. Nó giống như một cuốn biên niên sử bằng âm nhạc, nơi quá khứ, hiện tại và tương lai giao thoa.

Vũ Mạnh Cường mong chờ những màn kết hợp bất ngờ chưa từng có trên sân khấu của concert Thanh xuân – nơi các thế hệ nghệ sĩ cùng nhau truyền lửa cho những người trẻ. Anh cho rằng đó chính là sự minh chứng hoàn hảo nhất của định nghĩa “Thanh xuân không bao giờ tắt".

Vũ Mạnh Cường nói sẽ cho phép mình được cười lớn hơn, được vỡ òa cảm xúc, nhún nhảy theo điệu nhạc và thậm chí là có những phút ngẫu hứng ngoài kịch bản cùng khán giả. “Sự đổi mới lớn nhất của tôi tại concert này chính là sự thả lỏng để tâm hồn mình hòa nhịp hoàn toàn với giới trẻ”, anh nói.