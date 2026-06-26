Victor Vũ nhảy vào cuộc đua phim lịch sử

TPO - Đạo diễn Victor Vũ công bố dự án điện ảnh "Chiến bào", lấy cảm hứng từ cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. Chiến bào tiếp tục đánh dấu sự hợp tác giữa Victor Vũ và vợ - nhà sản xuất Đinh Ngọc Diệp. Tham gia dự án còn có GS.TSKH Trần Ngọc Thêm với vai trò cố vấn văn hóa - lịch sử.

Lấy cảm hứng từ khởi nghĩa Lam Sơn

Sau khi hoàn tất quá trình ghi hình Thám tử Kiên phần 2, đạo diễn Victor Vũ nhảy vào đường đua phim lịch sử, chính thức khởi động dự án điện ảnh mới mang tên Chiến bào. Phim lấy cảm hứng từ cuộc khởi nghĩa Lam Sơn - một trong những trang sử hào hùng và mang tính bước ngoặt của lịch sử Việt Nam.

Theo thông tin từ nhà sản xuất, phim sẽ khai thác giai đoạn đầu của cuộc khởi nghĩa, tập trung vào hành trình hình thành lực lượng và tư tưởng kháng chiến của Lê Lợi khi còn là một hào trưởng xứ Thanh mang trong mình nỗi đau mất nước và khát vọng giành lại độc lập cho dân tộc.

Đạo diễn Victor Vũ làm phim tái hiện khởi nghĩa Lam Sơn.

Từ Hội thề Lũng Nhai với 19 hào kiệt ban đầu, phong trào Lam Sơn dần phát triển thành một cuộc khởi nghĩa quy mô lớn, quy tụ sức mạnh của nhiều tầng lớp nhân dân.

Trải qua những năm tháng gian khổ, thiếu thốn và liên tiếp đối mặt với lực lượng quân Minh vượt trội, nghĩa quân Lam Sơn từng bước tạo nên bước ngoặt lịch sử, đưa đất nước bước vào thời kỳ độc lập mới dưới triều Hậu Lê.

Tại buổi giới thiệu dự án diễn ra ở khu di tích Lam Kinh (Thanh Hóa) - vùng đất gắn liền với cuộc khởi nghĩa Lam Sơn và triều đại Hậu Lê, đạo diễn Victor Vũ chia sẻ về việc tiếp cận đề tài lịch sử Việt Nam trên màn ảnh.

“Là người làm phim, mỗi khi đứng trước lịch sử Việt Nam, tôi luôn cảm thấy mình rất nhỏ bé. 4.000 năm dựng nước và giữ nước chứa đựng vô vàn chiến công, hy sinh và những con người kiệt xuất. Có những điều mà điện ảnh, dù cố gắng đến đâu, cũng khó có thể tái hiện trọn vẹn,” đạo diễn nói.

Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa Lê Văn Trung cho rằng dự án góp phần lan tỏa giá trị lịch sử địa phương.

Theo Victor Vũ, khởi nghĩa Lam Sơn là chương sử đặc biệt, không chỉ bởi quy mô và ý nghĩa lịch sử, mà còn bởi lòng yêu nước, khát vọng tự do và ý chí không khuất phục của con người trong hoàn cảnh khắc nghiệt nhất.

“Đó là câu chuyện của những con người bình thường làm nên điều phi thường. Một hành trình kéo dài nhiều năm gian khổ để giành lại non sông. Một câu chuyện xứng đáng được kể lại cho thế hệ hôm nay,” Victor Vũ chia sẻ.

Nhà sản xuất không đặt mục tiêu tạo ra tác phẩm mang tính phô diễn kỹ thuật hay quy mô hoành tráng đơn thuần, mà hướng đến sự chân thực, cảm xúc và tính tôn trọng đối với lịch sử.

GS.TSKH Trần Ngọc Thêm làm cố vấn lịch sử

Chiến bào tiếp tục đánh dấu sự hợp tác giữa Victor Vũ và vợ - nhà sản xuất Đinh Ngọc Diệp, dự kiến ra mắt năm 2028.

Tham gia dự án còn có GS.TSKH Trần Ngọc Thêm với vai trò cố vấn văn hóa - lịch sử.

Theo nhà sản xuất Đinh Ngọc Diệp, việc thực hiện bộ phim thuộc thể loại sử thi đòi hỏi quá trình nghiên cứu kỹ lưỡng và sự cẩn trọng đặc biệt trong từng chi tiết.

Trong những năm gần đây, dòng phim lịch sử, văn hoá và hoài niệm đang dần nhận được sự quan tâm trở lại từ khán giả Việt Nam, đặc biệt là khán giả trẻ. Điều này mở ra cơ hội nhưng cũng là áp lực lớn cho những người làm phim.

Kịch bản được phát triển trong hơn một năm, dựa trên nhiều nguồn tư liệu lịch sử chính thống.

Phim không được tiếp cận bằng tham vọng thương mại hay những nhãn dán như bom tấn, mà xem đây là hành trình kể lại lịch sử với tinh thần tôn trọng và tiết chế.

Biên kịch Kim Li Bắc tiết lộ kịch bản được phát triển trong hơn một năm, dựa trên nhiều nguồn tư liệu lịch sử chính thống như Đại Việt sử ký toàn thư, Lam Sơn thực lục, các nghiên cứu trong và ngoài nước, cùng hệ thống tư liệu tại các di tích, đền thờ và văn bia liên quan đến cuộc khởi nghĩa Lam Sơn.

“Chúng tôi tiếp cận dự án với tâm thế khiêm nhường. Mỗi chi tiết đều được cân nhắc kỹ lưỡng để đảm bảo sự tôn trọng đối với lịch sử và những nhân vật có thật,” biên kịch chia sẻ.

Tại sự kiện, ông Lê Văn Trung - Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa - đánh giá dự án là một tín hiệu tích cực đối với việc khai thác và lan tỏa giá trị lịch sử địa phương.

Ông Lê Văn Trung cho rằng việc một bộ phim lớn lấy bối cảnh Lam Sơn không chỉ có ý nghĩa về mặt văn hoá, lịch sử, mà còn góp phần quảng bá hình ảnh Thanh Hóa như một vùng đất địa linh nhân kiệt.

Đại diện đơn vị phát hành cũng cam kết đồng hành trong việc tư vấn phát hành, truyền thông và kết nối khán giả, nhằm giúp dự án cân bằng giữa yếu tố nghệ thuật và khả năng tiếp cận công chúng.

Chiến bào dự kiến ra rạp năm 2028.

Dù mới ở giai đoạn tiền kỳ, ê-kíp thừa nhận việc tiếp cận một đề tài lịch sử có quy mô lớn như khởi nghĩa Lam Sơn là thách thức không nhỏ, cả về nghiên cứu, dàn dựng lẫn cách kể chuyện.

Dự án hiện trong giai đoạn tiền kỳ và sẽ bước vào sản xuất trong thời gian tới.

Sau cú hích của Mưa đỏ và Tử chiến trên không, phim lịch sử là xu hướng được nhiều nhà làm phim quan tâm. Khán giả trông chờ những tác phẩm được đầu tư chỉn chu, bài bản để khích lệ lòng yêu nước.

Gần 10 tác phẩm công bố sẽ đổ bộ phòng vé trong năm 2027 đều là phim có yếu tố lịch sử, như Cận kề cái chết, Hoàng hậu cuối cùng, Đất Đỏ, Nữ biệt động Sài Gòn, Mật mã Đông Dương.