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Người lính

Triều Tiên thử đầu đạn ‘nhiệm vụ đặc biệt’

Bình Giang

TPO - Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un vừa trực tiếp theo dõi các cuộc thử nghiệm vũ khí quy mô lớn và kêu gọi quân đội tăng cường “thế trận tấn công hủy diệt chết chóc”, truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin ngày 26/6.

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Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un phát biểu tại lễ đưa vào biên chế tàu khu trục đa năng mới Choe Hyun ở cảng Nampho ngày 23/6. (Ảnh: KCNA)

Hoạt động diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bình Nhưỡng đưa vào biên chế tàu khu trục hải quân đầu tiên.

Động thái này phù hợp với chủ trương của ông Kim nhằm tăng cường cả năng lực hạt nhân lẫn sức mạnh quân sự thông thường, đồng thời tiếp tục từ chối nối lại đối thoại với Hàn Quốc và Mỹ.

Theo bản tin của hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA, các cuộc thử nghiệm mà ông Kim thị sát ngày 25/6 là nhằm đánh giá sức công phá của đầu đạn mang “nhiệm vụ đặc biệt”, dành cho tên lửa đạn đạo chiến thuật, hệ thống pháo phản lực phóng loạt cải tiến và độ chính xác của đạn pháo tầm bắn mở rộng dành cho pháo tự hành.

KCNA dẫn lời ông Kim cho biết, kết quả thử nghiệm đã chứng minh những tiến bộ công nghệ đạt được trong quá trình thay đổi thế trận hỏa lực tại các khu vực biên giới phía Nam.

Ông Kim khẳng định chính sách tự vệ của Triều Tiên bao gồm tăng cường “thế trận tấn công chết chóc và hủy diệt để không kẻ thù nào dám đối đầu”. Theo KCNA, ông nhấn mạnh: “Khiến kẻ thù luôn cảm thấy bất an và sợ hãi là một khía cạnh quan trọng trong việc thực thi năng lực răn đe chiến tranh”.

KCNA cũng cho biết đầu đạn “nhiệm vụ đặc biệt” được thiết kế nhằm “gây thiệt hại chí mạng cho các mục tiêu trọng yếu của đối phương, bao gồm sân bay, cảng biển và các cơ sở điện lực”.

Ngày 23/6, Triều Tiên chính thức đưa vào biên chế tàu khu trục nặng 5.000 tấn mà ông Kim ca ngợi là biểu tượng cho năng lực hải quân và hạt nhân ngày càng lớn mạnh của nước này. Tàu Choe Hyon được đánh giá là chiến hạm hiện đại nhất của Triều Tiên.

Kể từ khi các cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump đổ vỡ năm 2019, ông Kim tập trung mở rộng kho vũ khí hạt nhân và tên lửa. Sau đó, ông cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải phát triển các loại vũ khí thông thường hiện đại.

Đáp lại nhiều lần bày tỏ mong muốn nối lại đối thoại của ông Trump, nhà lãnh đạo Triều Tiên cho rằng các cuộc đàm phán chỉ có thể nối lại nếu Mỹ từ bỏ yêu cầu Bình Nhưỡng phải phi hạt nhân hóa như điều kiện tiên quyết cho ngoại giao. Đồng thời, ông Kim cũng có lập trường cứng rắn hơn với Hàn Quốc, gọi nước này là “kẻ thù chính”, đồng thời tăng cường xây dựng các công trình quân sự dọc theo tuyến biên giới giữa hai bên.

Trong những năm gần đây, ông Kim cũng mở rộng ảnh hưởng ngoại giao bằng cách tăng cường quan hệ với Nga, thông qua việc hỗ trợ chiến dịch quân sự của Mátxcơva tại Ukraine. Đầu tháng này, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có chuyến thăm Triều Tiên lần đầu tiên sau 7 năm để hội đàm với ông Kim.

Bình Giang
Theo Reuters
#Triều Tiên #Kim Jong Un #Đầu đạn đặc biệt #Bán đảo Triều Tiên

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